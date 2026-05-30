Tạo hình lưỡi sau phẫu thuật ung thư bằng kỹ thuật vi phẫu

Bệnh nhân N.V.V. (33 tuổi, trú tại Lào Cai) nhập viện trong tình trạng đau, loét lưỡi kéo dài khoảng 4 tháng. Trước đó, anh tự uống và bôi thuốc nhưng tổn thương không cải thiện. Khi thăm khám, bác sĩ phát hiện khối u sùi loét tại khoang miệng.

Kết quả chẩn đoán xác định bệnh nhân mắc ung thư biểu mô vảy ở bờ lưỡi phải. May mắn, bệnh chưa di căn hạch và chưa xâm lấn các vùng lân cận. Ngày 20/5/2026, ê-kíp điều trị quyết định phẫu thuật vi phẫu, cắt bán phần lưỡi phải kết hợp vét hạch cổ phải và tạo hình lưỡi.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là ung thư biểu mô vảy sừng hóa xâm nhập độ 2. Bệnh nhân được chẩn đoán ở giai đoạn II, khối u còn khu trú, chưa di căn hạch cổ và chưa di căn xa. Ở giai đoạn này, nếu được điều trị đúng phác đồ, tỷ lệ chữa khỏi có thể đạt 70-80%.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

TS.BS Ngô Xuân Quý, Trưởng khoa Ngoại Đầu - cổ, Bệnh viện K cho biết, ung thư lưỡi là một trong những bệnh lý ác tính phổ biến nhất vùng khoang miệng nhưng triệu chứng sớm thường dễ bị bỏ qua.

Ở giai đoạn đầu, bệnh dễ nhầm với nhiệt miệng hoặc loét miệng do cọ xát răng nên nhiều người chủ quan. Trường hợp bệnh nhân V., khối sùi loét ở bờ lưỡi phải có kích thước khoảng 2x2,5cm, kết quả MRI hàm mặt ghi nhận kích thước u 26x10mm.

Thăm khám cho người bệnh sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Theo TS.BS Ngô Xuân Quý, với ung thư lưỡi giai đoạn khu trú, phẫu thuật vẫn là phương pháp điều trị cốt lõi nhằm loại bỏ triệt để tổn thương và giảm nguy cơ tái phát. Ung thư thường đáp ứng kém với hóa trị và xạ trị

Tuy nhiên, phẫu thuật vùng lưỡi là kỹ thuật khó do cấu trúc giải phẫu phức tạp. Lưỡi chứa nhiều mạch máu và dây thần kinh liên quan trực tiếp đến vị giác, cảm giác và vận động. Việc cắt bỏ một phần lớn lưỡi đòi hỏi phẫu thuật viên vừa phải lấy sạch tế bào ung thư, vừa cố gắng bảo tồn tối đa mô lành xung quanh.

Sau khi cắt bỏ một nửa lưỡi phải, người bệnh có nguy cơ đối mặt với khuyết hổng lớn trong khoang miệng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng ăn uống, phát âm và chất lượng sống.

Tạo hình vi phẫu lưỡi - Ảnh BVCC

Để khắc phục tình trạng này, các bác sĩ đã áp dụng kỹ thuật tạo hình vi phẫu bằng vạt da cánh tay của chính bệnh nhân để tái tạo phần lưỡi bị khuyết.

Dưới kính hiển vi phẫu thuật, các bác sĩ tiến hành nối các mạch máu và thần kinh siêu nhỏ của vạt mô với hệ mạch vùng cổ nhằm nuôi sống phần lưỡi tái tạo.

Vạt da được thiết kế phù hợp để bảo đảm chức năng nói và nuốt, đồng thời không ảnh hưởng đường thở nên bệnh nhân không phải mở khí quản sau mổ.

Sau 5 ngày, bệnh nhân đã có thể tự ăn uống qua đường miệng và giao tiếp tương đối tốt.

