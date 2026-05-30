Tạo hình lưỡi sau phẫu thuật ung thư bằng kỹ thuật vi phẫu

Các bác sĩ khoa Ngoại Đầu - cổ, Bệnh viện K vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân 33 tuổi mắc ung thư lưỡi bằng kỹ thuật vi phẫu tạo hình.

Thúy Nga

Bệnh nhân N.V.V. (33 tuổi, trú tại Lào Cai) nhập viện trong tình trạng đau, loét lưỡi kéo dài khoảng 4 tháng. Trước đó, anh tự uống và bôi thuốc nhưng tổn thương không cải thiện. Khi thăm khám, bác sĩ phát hiện khối u sùi loét tại khoang miệng.

Kết quả chẩn đoán xác định bệnh nhân mắc ung thư biểu mô vảy ở bờ lưỡi phải. May mắn, bệnh chưa di căn hạch và chưa xâm lấn các vùng lân cận. Ngày 20/5/2026, ê-kíp điều trị quyết định phẫu thuật vi phẫu, cắt bán phần lưỡi phải kết hợp vét hạch cổ phải và tạo hình lưỡi.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là ung thư biểu mô vảy sừng hóa xâm nhập độ 2. Bệnh nhân được chẩn đoán ở giai đoạn II, khối u còn khu trú, chưa di căn hạch cổ và chưa di căn xa. Ở giai đoạn này, nếu được điều trị đúng phác đồ, tỷ lệ chữa khỏi có thể đạt 70-80%.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

TS.BS Ngô Xuân Quý, Trưởng khoa Ngoại Đầu - cổ, Bệnh viện K cho biết, ung thư lưỡi là một trong những bệnh lý ác tính phổ biến nhất vùng khoang miệng nhưng triệu chứng sớm thường dễ bị bỏ qua.

Ở giai đoạn đầu, bệnh dễ nhầm với nhiệt miệng hoặc loét miệng do cọ xát răng nên nhiều người chủ quan. Trường hợp bệnh nhân V., khối sùi loét ở bờ lưỡi phải có kích thước khoảng 2x2,5cm, kết quả MRI hàm mặt ghi nhận kích thước u 26x10mm.

Thăm khám cho người bệnh sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Theo TS.BS Ngô Xuân Quý, với ung thư lưỡi giai đoạn khu trú, phẫu thuật vẫn là phương pháp điều trị cốt lõi nhằm loại bỏ triệt để tổn thương và giảm nguy cơ tái phát. Ung thư thường đáp ứng kém với hóa trị và xạ trị

Tuy nhiên, phẫu thuật vùng lưỡi là kỹ thuật khó do cấu trúc giải phẫu phức tạp. Lưỡi chứa nhiều mạch máu và dây thần kinh liên quan trực tiếp đến vị giác, cảm giác và vận động. Việc cắt bỏ một phần lớn lưỡi đòi hỏi phẫu thuật viên vừa phải lấy sạch tế bào ung thư, vừa cố gắng bảo tồn tối đa mô lành xung quanh.

Sau khi cắt bỏ một nửa lưỡi phải, người bệnh có nguy cơ đối mặt với khuyết hổng lớn trong khoang miệng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng ăn uống, phát âm và chất lượng sống.

Tạo hình vi phẫu lưỡi - Ảnh BVCC

Để khắc phục tình trạng này, các bác sĩ đã áp dụng kỹ thuật tạo hình vi phẫu bằng vạt da cánh tay của chính bệnh nhân để tái tạo phần lưỡi bị khuyết.

Dưới kính hiển vi phẫu thuật, các bác sĩ tiến hành nối các mạch máu và thần kinh siêu nhỏ của vạt mô với hệ mạch vùng cổ nhằm nuôi sống phần lưỡi tái tạo.

Vạt da được thiết kế phù hợp để bảo đảm chức năng nói và nuốt, đồng thời không ảnh hưởng đường thở nên bệnh nhân không phải mở khí quản sau mổ.

Sau 5 ngày, bệnh nhân đã có thể tự ăn uống qua đường miệng và giao tiếp tương đối tốt.

(Nguồn: Nhân Dân)
Đau trong miệng, nói chuyện không rõ do ung thư lưỡi

Ung thư khoang miệng khởi phát âm thầm, dễ bị nhầm với các tổn thương viêm loét thông thường nên người bệnh có tâm lý chủ quan.

Ông Hùng (52 tuổi, Thái Nguyên) cảm thấy đau trong miệng, ăn uống khó chịu, nói chuyện không còn rõ như trước. Nghĩ chỉ là viêm loét thông thường, ông điều trị tại địa phương suốt hơn một tháng nhưng tình trạng không cải thiện, thậm chí nặng dần.

Lo lắng tình trạng đau dai dẳng, ông Hùng tới Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh để được thăm khám chuyên sâu.

Phẫu thuật thành công tái tạo lưỡi cho bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn

Ca mổ kéo dài 10 giờ tại Bệnh viện Quân y 175 đã thành công, giúp bệnh nhân ung thư lưỡi giai đoạn nặng lấy lại khả năng sinh hoạt.

Bệnh viện Quân y 175 vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật vi phẫu phức tạp kéo dài gần 10 giờ, tái tạo gần toàn bộ lưỡi cho một bệnh nhân ung thư lưỡi giai đoạn muộn. Ca bệnh cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của việc phát hiện sớm trong điều trị ung thư khoang miệng, nhất là đối với các tổn thương vùng lưỡi.

Bệnh nhân là chị T.T.V. (sinh năm 1994, quê Khánh Hòa), nhập viện trong tình trạng có khối sùi loét lớn ở rìa lưỡi phải. Theo bệnh sử, tổn thương đã xuất hiện khoảng 2 năm nhưng người bệnh chủ quan không đi khám do cho rằng các vết loét trong lưỡi là biểu hiện thông thường. Qua thăm khám lâm sàng, sinh thiết tổn thương và chẩn đoán hình ảnh bằng MRI, bệnh nhân được xác định mắc carcinoma tế bào gai hông lưỡi phải, giai đoạn cT4N0M0; khối u lớn, xâm lấn sâu vào cơ lưỡi và lan sang bên đối diện.

Người đàn ông phải cắt bỏ toàn bộ lưỡi vì ung thư

Chủ quan không đi khám, vết loét tiến triển thành ung thư, người đàn ông 60 tuổi phải cắt bỏ toàn bộ lưỡi và sàn miệng.

Mới đây, nam bệnh nhân ngoài 60 tuổi, dân tộc Dao được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng suy dinh dưỡng, với khối u lớn, cứng chắc vùng lưỡi đã xâm lấn toàn bộ gốc lưỡi, sàn miệng và thành họng.

Trước đó, bệnh nhân có triệu chứng đau loét vùng lưỡi kéo dài nhưng chủ quan không đi khám, chỉ đến viện khi đã không ăn uống được trong suốt 4-5 tháng, cơ thể suy dinh dưỡng nghiêm trọng.

