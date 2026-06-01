Hội chẩn từ xa, chi viện khẩn cứu sống người bệnh vỡ động mạch chậu

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa phối hợp với Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai cứu sống một trường hợp đa chấn thương đặc biệt nặng sau tai nạn giao thông.

Thúy Nga

ThS.BS Dương Ngọc Thắng, Khoa Ngoại Tim mạch và Lồng ngực, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Việt Đức cho biết, qua đánh giá ban đầu, người bệnh được chẩn đoán đa chấn thương gồm chấn thương sọ não, chấn thương gan, chấn thương hàm mặt và chấn thương chi. Trong quá trình vận chuyển đến bệnh viện, người bệnh nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc mất máu rất nặng.

ThS.BS Dương Ngọc Thắng cấp cứu cho người bệnh - Ảnh: BVCC.

Trước diễn biến nguy kịch, Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai đã liên hệ khẩn cấp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức qua đường dây nóng để xin hỗ trợ chuyên môn.

Các chuyên gia nhận định nếu chuyển người bệnh trực tiếp về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ mất hơn 2 giờ di chuyển, nguy cơ tử vong trên đường rất cao. Phương án được lựa chọn là phẫu thuật cấp cứu tại chỗ dưới sự hỗ trợ chuyên môn từ xa của các chuyên gia đầu ngành.

Ngay lập tức, các bác sĩ Việt Đức hướng dẫn kíp mổ tại Lào Cai mở bụng thăm dò, xác định và kiểm soát nguồn chảy máu tạm thời. Đồng thời, một ê-kíp phẫu thuật mạch máu cùng vật tư chuyên dụng được điều động khẩn cấp lên Lào Cai để hỗ trợ trực tiếp.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng tiến hành mổ cấp cứu nhằm kiểm soát chảy máu gan và nguồn xuất huyết trong ổ bụng. Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp phát hiện tổn thương động mạch chậu ngoài phức tạp, cần phải thay thế bằng đoạn mạch nhân tạo.

Ngay sau đó, cuộc hội chẩn trực tuyến giữa hai bệnh viện được triển khai thông qua hệ thống Telemedicine. Một kíp phẫu thuật mạch máu cùng trang thiết bị chuyên dụng lập tức lên đường hỗ trợ.

Trong ca mổ, người bệnh được truyền tổng cộng 13 đơn vị hồng cầu khối, 10 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh và 1 đơn vị tủa lạnh. Sau nhiều giờ phẫu thuật căng thẳng, đoạn động mạch chậu ngoài bị tổn thương đã được thay thế thành công bằng mạch máu nhân tạo, giúp kiểm soát cơ bản nguồn chảy máu.

Sau phẫu thuật cấp cứu, người bệnh được chuyển về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để tiếp tục điều trị hồi sức chuyên sâu.

Theo PGS.TS Lưu Quang Thùy, Giám đốc Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Trưởng khoa Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, khoảng ngày thứ 7 sau phẫu thuật, người bệnh bắt đầu tỉnh trở lại, huyết động ổn định, các chức năng cơ quan đáp ứng tốt. Tổn thương gan không tiến triển thêm và đoạn mạch nhân tạo hoạt động hiệu quả.

Khi tình trạng toàn thân ổn định, các bác sĩ tiếp tục xử lý những tổn thương phối hợp như kết hợp xương hàm mặt và kết hợp xương cẳng tay hai bên.

Sau khoảng 2 tuần điều trị, người bệnh đã tỉnh táo hoàn toàn, được rút mở khí quản, nhận biết tốt và giao tiếp bình thường. Dự kiến người bệnh sẽ được chuyển về Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai để tiếp tục phục hồi chức năng, sớm trở lại cuộc sống thường ngày.

Các chuyên gia đánh giá, đối với những trường hợp đa chấn thương nặng hoặc tổn thương mạch máu nguy kịch, hội chẩn trực tuyến và chi viện chuyên môn kịp thời giữa tuyến trung ương và tuyến tỉnh có ý nghĩa quyết định trong việc cứu sống người bệnh.

