Tưởng mệt mỏi do nắng nóng, người đàn ông phát hiện rối loạn chuyển hóa nghiêm trọng

Cho rằng mệt mỏi do thời tiết nắng nóng, người đàn ông 40 tuổi đi khám và bất ngờ phát hiện nhiều chỉ số chuyển hóa tăng ở mức nguy hiểm.

Thúy Nga

Mới đây, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân N.H.L. (40 tuổi, trú tại phường Hải Lĩnh, Thanh Hóa). Trước đó, người bệnh từng được phát hiện có tình trạng mỡ máu cao nhưng không điều trị và theo dõi thường xuyên.

Trong những ngày nắng nóng kéo dài, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng như mệt mỏi, cơ thể uể oải, mất ngủ, khát nước nhiều, đi tiểu nhiều lần và đau nhức vùng cổ chân kéo dài. Cho rằng đây chỉ là biểu hiện do thời tiết oi bức kết hợp áp lực công việc, người bệnh cố gắng chịu đựng trong nhiều ngày trước khi quyết định đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Kết quả thăm khám và xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân có nhiều chỉ số chuyển hóa tăng ở mức đáng báo động.

Đáng chú ý nhất là chỉ số triglycerid (mỡ trung tính trong máu) lên tới 27,85 mmol/L, cao gấp hơn 16 lần mức bình thường. Ở ngưỡng này máu có thể trở nên đặc quánh, làm tăng nguy cơ xảy ra biến chứng viêm tụy cấp - một tình trạng cấp cứu nội khoa có thể đe dọa tính mạng.

Bên cạnh đó, cholesterol toàn phần đạt 10,84 mmol/L, phản ánh tình trạng rối loạn mỡ máu nặng. Chỉ số acid uric máu ở mức 524 µmol/L, tăng cao rõ rệt, được xác định là nguyên nhân gây đau nhức vùng cổ chân kéo dài và làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh gout.

Ngoài ra, người bệnh còn có tình trạng tăng đường huyết. Kết quả siêu âm ghi nhận gan nhiễm mỡ độ II, cho thấy các rối loạn chuyển hóa đã ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc rối loạn chuyển hóa lipid nặng (rối loạn mỡ máu).

Sau quá trình điều trị tích cực bằng truyền dịch và sử dụng thuốc theo phác đồ tại Khoa Nội tổng hợp, sức khỏe người bệnh dần ổn định, các chỉ số xét nghiệm cải thiện và đã được xuất viện.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BS Nguyễn Phạm Hương Lam, Phó trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực cho biết, rối loạn chuyển hóa thường tiến triển âm thầm suốt nhiều năm mà không gây đau đớn ngay lập tức nên người dân rất hay chủ quan.

Các triệu chứng như khát nước nhiều, tiểu nhiều là dấu hiệu cảnh báo rối loạn đường huyết, trong khi đau nhức khớp là do tăng acid uric. Nếu không được kiểm soát tốt, tình trạng này sẽ dẫn tới hàng loạt biến chứng nguy hiểm tính mạng như xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, viêm tụy cấp hoặc suy thận.

BS Lam cảnh báo, lối sống hiện đại với những thói quen như thức khuya, sử dụng nhiều thực phẩm giàu chất béo, thức ăn nhanh, lạm dụng rượu bia, ít vận động và căng thẳng kéo dài là những yếu tố góp phần làm gia tăng các bệnh lý chuyển hóa ở người trẻ tuổi.

Bác sĩ cảnh báo sai lầm uống nước giải nhiệt mùa nắng nóng

Giữa thời tiết oi bức, nhiều người lạm dụng nước “mát gan”, nước thảo mộc thay nước lọc. Bác sĩ cho rằng đây là thói quen tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe.

Mỗi khi bước vào cao điểm nắng nóng, thị trường “giải nhiệt”, “mát gan”, “thanh lọc cơ thể” lại trở nên sôi động. Từ nước rau má, đậu đen rang, nhân trần, râu ngô đến các loại trà thảo mộc đóng chai, nhiều sản phẩm được truyền tai như “bí quyết chống nóng” không thể thiếu.

Thảo mộc tốt, nhưng cũng cần điều độ

Người đàn ông 25 tuổi suy thận cấp sau một ngày quên uống nước

Nắng nóng gay gắt vượt 40°C không chỉ say nắng hay kiệt sức do nhiệt, các bác sĩ cảnh báo tình trạng mất nước nghiêm trọng còn có thể gây tổn thương thận cấp.

Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận nam bệnh nhân H.T. (25 tuổi, công nhân tại Hà Nội) nhập viện trong tình trạng tức ngực, khó thở, đau mỏi cơ dữ dội và co rút chân tay liên tục.

Theo người bệnh, trước đó một ngày anh làm việc liên tục ngoài trời nắng nóng nhưng gần như không uống nước vì quá tập trung vào công việc. Là người trẻ, không có bệnh nền, anh cho rằng cơ thể có thể “chịu nhiệt tốt”, cho tới khi xuất hiện tình trạng kiệt sức nghiêm trọng.

