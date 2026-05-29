Cứu sống người đàn ông 74 tuổi với khối u phổi khổng lồ chèn ép tim

Bệnh nhân Trịnh Quang M. (74 tuổi, Thái Nguyên) nhập viện trong tình trạng ho kéo dài, tức ngực, khó thở tăng dần, có biểu hiện suy giảm thể trạng, ăn uống kém, mệt mỏi, sụt cân.

Khai thác bệnh sử cho thấy, bệnh nhân từng phát hiện khối u phổi kích thước khoảng 10cm cách đây hơn một năm. Tuy nhiên, thay vì phẫu thuật theo chỉ định, người bệnh lựa chọn điều trị thuốc tại nhà nên bỏ lỡ giai đoạn thuận lợi nhất để can thiệp.

Khi các triệu chứng hô hấp ngày càng nặng, bệnh nhân mới tới Bệnh viện K thăm khám. Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) lồng ngực cho thấy khối u đã phát triển rất lớn, chiếm gần toàn bộ khoang lồng ngực bên phải, đè đẩy làm xẹp gần như hoàn toàn phổi phải và chèn ép tim.

TS.BS Nguyễn Khắc Kiểm thăm khám cho bệnh nhân



Theo các bác sĩ, tình trạng này khiến khả năng trao đổi oxy suy giảm nghiêm trọng, làm người bệnh thường xuyên hụt hơi, khó thở khi vận động và đối diện nguy cơ suy hô hấp.

Sau khi thực hiện các xét nghiệm cần thiết và sinh thiết khối u, kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là u xơ đơn độc của phổi và có chỉ định phẫu thuật.

TS.BS Nguyễn Khắc Kiểm, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực, Bệnh viện K cho biết, thách thức lớn nhất của ca phẫu thuật là vừa phải loại bỏ hoàn toàn khối u kích thước “khủng”, vừa bảo tồn tối đa phần nhu mô phổi lành còn lại.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân

Ca mổ diễn ra thành công, toàn bộ khối u đường kính 26x18cm, nặng khoảng 3kg được lấy ra khỏi lồng ngực.

Từ trường hợp trên, TS.BS Nguyễn Khắc Kiểm khuyến cáo, người dân không nên chủ quan với các triệu chứng hô hấp kéo dài như ho khan, ho có đờm, đau tức ngực hoặc khó thở.

Nhiều trường hợp nhầm lẫn các dấu hiệu này với viêm họng hay viêm phế quản thông thường nên tự điều trị tại nhà, chỉ đến bệnh viện khi bệnh đã tiến triển nặng.

Nếu các triệu chứng kéo dài trên 2 tuần, người bệnh cần đi khám chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Hiệu quả điều trị không chỉ phụ thuộc vào phương pháp điều trị mà còn là sự phối hợp của nhiều yếu tố, trong đó chẩn đoán đúng giai đoạn bệnh và can thiệp kịp thời giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Điều đầu tiên để kiểm soát được bệnh là phải chẩn đoán chính xác, xác định đúng giai đoạn bệnh nhằm lựa chọn phác đồ điều trị phù hợp ngay từ đầu, tránh bỏ lỡ thời điểm vàng.

