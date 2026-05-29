Cứu sống người đàn ông 74 tuổi với khối u phổi khổng lồ chèn ép tim

Các bác sĩ khoa Ngoại Lồng ngực (Ngoại D), Bệnh viện K vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân nam 74 tuổi mắc khối u phổi kích thước đặc biệt lớn, nặng khoảng 3kg.

Thúy Nga

Bệnh nhân Trịnh Quang M. (74 tuổi, Thái Nguyên) nhập viện trong tình trạng ho kéo dài, tức ngực, khó thở tăng dần, có biểu hiện suy giảm thể trạng, ăn uống kém, mệt mỏi, sụt cân.

Khai thác bệnh sử cho thấy, bệnh nhân từng phát hiện khối u phổi kích thước khoảng 10cm cách đây hơn một năm. Tuy nhiên, thay vì phẫu thuật theo chỉ định, người bệnh lựa chọn điều trị thuốc tại nhà nên bỏ lỡ giai đoạn thuận lợi nhất để can thiệp.

Khi các triệu chứng hô hấp ngày càng nặng, bệnh nhân mới tới Bệnh viện K thăm khám. Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) lồng ngực cho thấy khối u đã phát triển rất lớn, chiếm gần toàn bộ khoang lồng ngực bên phải, đè đẩy làm xẹp gần như hoàn toàn phổi phải và chèn ép tim.

TS.BS Nguyễn Khắc Kiểm thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ, tình trạng này khiến khả năng trao đổi oxy suy giảm nghiêm trọng, làm người bệnh thường xuyên hụt hơi, khó thở khi vận động và đối diện nguy cơ suy hô hấp.

Sau khi thực hiện các xét nghiệm cần thiết và sinh thiết khối u, kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là u xơ đơn độc của phổi và có chỉ định phẫu thuật.

TS.BS Nguyễn Khắc Kiểm, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực, Bệnh viện K cho biết, thách thức lớn nhất của ca phẫu thuật là vừa phải loại bỏ hoàn toàn khối u kích thước “khủng”, vừa bảo tồn tối đa phần nhu mô phổi lành còn lại.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ca mổ diễn ra thành công, toàn bộ khối u đường kính 26x18cm, nặng khoảng 3kg được lấy ra khỏi lồng ngực.

Từ trường hợp trên, TS.BS Nguyễn Khắc Kiểm khuyến cáo, người dân không nên chủ quan với các triệu chứng hô hấp kéo dài như ho khan, ho có đờm, đau tức ngực hoặc khó thở.

Nhiều trường hợp nhầm lẫn các dấu hiệu này với viêm họng hay viêm phế quản thông thường nên tự điều trị tại nhà, chỉ đến bệnh viện khi bệnh đã tiến triển nặng.

Nếu các triệu chứng kéo dài trên 2 tuần, người bệnh cần đi khám chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Hiệu quả điều trị không chỉ phụ thuộc vào phương pháp điều trị mà còn là sự phối hợp của nhiều yếu tố, trong đó chẩn đoán đúng giai đoạn bệnh và can thiệp kịp thời giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Điều đầu tiên để kiểm soát được bệnh là phải chẩn đoán chính xác, xác định đúng giai đoạn bệnh nhằm lựa chọn phác đồ điều trị phù hợp ngay từ đầu, tránh bỏ lỡ thời điểm vàng.

Sống Khỏe

Ung thư phổi ngày càng trẻ hóa, chuyên gia khuyến cáo tầm soát sớm

Những người trên 50 tuổi, có tiền sử hút thuốc lá, thuốc lào lâu năm hoặc trong gia đình có người mắc ung thư phổi cần đặc biệt lưu ý.

“Tại Việt Nam, tỷ lệ phát hiện ung thư phổi ở giai đoạn sớm chỉ dưới 10%. Con số này quá thấp so với thế giới và đó là nỗi trăn trở của những người làm nghề như chúng tôi”, PGS.TS Phạm Cẩm Phương - Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ.

2,5 triệu ca mắc mỗi năm, thách thức lớn nhất của y tế toàn cầu

Sống Khỏe

Hiếm gặp, người đàn ông cùng lúc mắc hai loại ung thư nguy hiểm

Chuyên gia thành công trong ca phẫu thuật nội soi đồng thời ung thư đại tràng và phổi, mang lại hy vọng mới cho bệnh nhân mắc đa ung thư.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa thực hiện thành công một ca phẫu thuật phức tạp khi xử lý đồng thời hai khối ung thư nguyên phát ở hai cơ quan khác nhau trên cùng một bệnh nhân.

Đây là tình huống hiếm trong lâm sàng, mở ra hướng tiếp cận điều trị hiệu quả cho các ca bệnh đa tổn thương nhưng không phải di căn.

Sống Khỏe

Cắt phân thùy phổi điều trị ung thư phổi giai đoạn sớm

Ung thư phổi là một trong những loại ung thư nguy hiểm nhất, là nguyên nhân tử vong hàng đầu trong các loại ung thư.

Bệnh viện Đa khoa Gia Đình đã triển khai thành công kỹ thuật phẫu thuật nội soi cắt phân thuỳ phổi điều trị ung thư phổi giai đoạn sớm với sự hợp tác cùng chuyên gia Ngoại Lồng Ngực - Mạch Máu.

Bệnh nhân nữ, 60 tuổi, có tiền sử đái tháo đường và tăng huyết áp, được theo dõi định kỳ tại Bệnh viện Đa khoa Gia Đình. Trong quá trình tầm soát bằng CT phổi liều thấp, các bác sĩ phát hiện một nốt tổn thương nhỏ (kích thước 13 x 14 x 7 mm) tại phân thuỳ S7, thuỳ dưới phổi phải.

