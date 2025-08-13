Xe tải đâm vào tường phòng vệ lốp bên phải đường, tài xế tử vong

Trong quá trình di chuyển trên đường ô tô đã đâm vào tường phòng vệ lốp bên phải đường, cú đâm mạnh khiến anh tài xế tử vong tại chỗ.

Văn phòng QLĐB I.1 (Khu QLĐB I – Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, khoảng 00h35 ngày 13/8, tại Km130+900 trên Quốc lộ 6 thuộc địa phận xóm Suối Rút, xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm trên, xe ô tô BKS: 29H-330.43 do anh C.B.T (SN 2000, trú tại khu phố Tiến Sơn 1, xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá) điều khiển đi hướng Hà Nội - Sơn La, khi đi đến lý trình trên do không làm chủ được tốc độ nên đã đâm vào tường phòng vệ lốp bên phải đường.

Cú đâm mạnh khiến anh C.B.T tử vong tại chỗ, chiếc xe tải bị hư hỏng và biến dạng, hàng hoá rơi vãi trên mặt đường. Ngay sau khi vụ việc xảy ra lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phân luồng, giải quyết hiện trường, đảm bảo giao thông thông suốt.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

