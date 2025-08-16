Xe ô tô 7 chỗ bất ngờ sụt xuống "hố tử thần" trên phố Hà Nội

Khi đi qua nút giao Đê La Thành- Nguyễn Chí Thanh, xe ô tô 7 chỗ bất ngờ bị sụt xuống "hố tử thần".

Chiều 16/8, xe ô tô 7 chỗ đang lưu thông trên đường Nguyễn Chí Thanh hướng đi Đào Tấn khi qua nút giao với Đê La Thành thì bất ngờ bị sụt xuống "hố tử thần".

Sự việc khiến bánh xe sau bên trái lún sâu xuống dưới hố, bánh xe trái phía trước bị xẹp hơi. Ghi nhận tại hiện trường, tại "hố tử thần" có hiện tượng vỡ ống nước, nên nước vẫn còn ngập một đoạn đường.

Sau khi sự việc xảy ra, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Hà Nội) đã cử cán bộ đến hiện trường phân luồng giao thông, phối hợp với lực lượng chức năng sở tại khắc phục sự cố.

Theo nhận định ban đầu của Công ty Cổ phần công trình giao thông Hà Nội, nguyên nhân do vỡ đường ống nước gây sụt lún mặt đường. Trước đây, gần khu vực này cũng từng xảy ra tình trạng nước chảy tràn như thế này. Dự kiến lực lượng chức năng sẽ phải đào đường lên để xử lý.

