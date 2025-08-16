Hà Nội

Xã hội

Xe khách nát đầu sau va chạm với xe container ở Hà Tĩnh

Đang lưu thông trên cao tốc đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh, xe khách bất ngờ xảy ra va chạm với xe container khiến nhiều hành khách nhốn nháo, hoảng loạn.

Hạo Nhiên

Khoảng 4h30' ngày 16/8, tại Km 516+580 cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng đoạn qua phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh), xe khách mang BKS 18B - 024.xx di chuyển trên cao tốc theo hướng Bắc - Nam đã xảy ra va chạm với xe container mang BKS 86H - 035.xx.

Cú va chạm mạnh khiến xe khách bị hư hỏng nặng phần đầu, tài xế mắc kẹt trong cabin.

image.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT phối hợp với đơn vị vận hành cao tốc và các bên liên quan có mặt ở hiện trường phân luồng giao thông, tiến hành phá cửa xe khách để đưa tài xế đi cấp cứu.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách có khá đông hành khách, may mắn không có ai bị thương.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Tạm giữ hình sự tài xế container dừng đỗ gây tai nạn:

(Nguồn: VTV1)
#Tai nạn #giao thông #cao tốc #Hà Tĩnh #công an #điều tra

