Xe máy tông gãy rào chắn đường sắt ở Đồng Nai

Khi 2 nhân viên gác chắn đang thực hiện quy trình đóng chắn để đón tàu thì 1 xe máy phóng tốc độ cao lao vào đường ngang khiến 2 người bị thương.+

Trường Hân t/h
Xe máy tông gãy rào chắn đường sắt ở Đồng Nai

Ngày 25/8, lực lượng chức năng tại Đồng Nai đã xử lý vụ tai nạn đường sắt qua địa bàn và điều tra làm rõ nguyên nhân.

Vào đêm 24/8, tại đường ngang Km1661+074 tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xã Dầu Giây (tỉnh Đồng Nai) đã xảy ra vụ tai nạn khi một xe máy tông thẳng vào dàn chắn ngang đường sắt.

May mắn, tàu SE12 đang tới gần đã được dừng khẩn cấp, không để lại hậu quả nghiêm trọng về người.

Theo Công ty CP Đường sắt Sài Gòn, thời điểm này, khi hai nhân viên gác chắn đang thực hiện quy trình đóng chắn để đón tiễn tàu SE12 chạy hướng Sài Gòn - Hà Nội, một xe máy biển số 60H6-046... bất ngờ phóng tốc độ cao lao vào đường ngang.

Mặc dù, nhân viên gác chắn đã ra tín hiệu khẩn cấp, người điều khiển không kịp xử lý, đâm trực diện vào dàn chắn số 2, khiến dàn chắn bật tung ra giữa đường sắt.

Nhân viên gác chắn nhanh chóng kích hoạt tín hiệu khẩn cấp báo dừng tàu, đồng thời cùng người dân giải tỏa chướng ngại, đưa người bị thương và phương tiện ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhờ đó, đoàn tàu SE12 tiếp tục hành trình qua đường ngang an toàn.

Vụ việc khiến dàn chắn số 2 hư hỏng nặng, xe máy biến dạng, hai người trên xe bị thương. Rất may cầu đường, toa tàu không bị ảnh hưởng.

Cách đây mấy ngày, một thiếu niên 17 tuổi chạy xe máy với tốc độ cao tông gãy rào chắn đường tàu tại phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Người này cùng xe máy ngã giữa đường ray, rào chắn bị tông gãy cũng nằm vắt ngang đường trong khi đoàn tàu sắp đến.

Ngay lập tức, 2 nhân viên gác chắn đường ngang là Vũ Thị Diện và Trần Thị Thủy lao vào xử lý tình huống. Chị Thủy cầm đèn chạy ngược đường ray để báo hiệu tàu dừng lại, trong khi chị Diện đỡ nạn nhân dậy, hô hào người dân di dời vật cản ra khỏi đường tàu.

Khi nhận được báo hiệu nguy hiểm phía trước, đoàn tàu đã dừng lại 4 phút rồi tiếp tục hành trình an toàn.

