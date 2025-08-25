Thót tim người đàn ông vượt rào chắn, ngã nhào khi tàu đang lao tới

Hai nữ nhân viên gác chắn đã kịp thời liều mình cứu giúp người đàn ông điều khiển xe máy ngã nhào xuống đường ray khi đoàn tàu chỉ còn cách vài chục mét.

Ngày 23/8, tại Đồng Nai, CTCP đường sắt Sài Gòn đã biểu dương, khen thưởng 2 nữ nhân viên gác chắn vì hành động dũng cảm cứu người đàn ông bị ngã xuống đường ray khi tàu hỏa đang tới gần.

Đại diện CTCP đường sắt Sài Gòn khen thưởng 2 nhân viên gác chắn. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 22/8, trên đường sắt Bắc - Nam tại chắn Km1649+528 giao với đường Hùng Vương (phường Long Khánh, Đồng Nai), nhân viên đường sắt đang đóng chắn đường ngang để đón tàu SE4.

Đúng lúc này, một thanh niên chạy xe máy BKS 52F1-2010 tông thẳng vào rào chắn, khiến xe và phương tiện mắc kẹt trên đường sắt, đe doạ an toàn cho đoàn tàu đang đến gần.

Thót tim người đàn ông vượt rào chắn, ngã nhào trước tàu đang lao tới

Trong tình huống nguy cấp, 1 nữ nhân viên gác chắn lập tức dùng đèn tín hiệu ra hiệu cảnh báo tàu, còn đồng nghiệp nhanh chóng lao tới kéo nạn nhân cùng xe máy ra khỏi đường ray. Với sự hỗ trợ của người dân, người này được cứu kịp thời, thoát chết trong gang tấc. Toàn bộ sự việc trên được camera giám sát an ninh khu vực ghi lại.

Hôm nay, công ty đã khen thưởng 2 nhân viên gác chắn là chị Vũ Thị Diện và Trần Thị Thủy vì tinh thần quả cảm, xử lý nhanh nhạy, góp phần bảo đảm an toàn đường sắt và tính mạng người dân.

Ông Nguyễn Đình Đảng, Phó giám đốc CTCP đường sắt Sài Gòn, cho biết vụ việc chỉ khiến đoàn tàu phải dừng khoảng 4-5 phút trước khi tiếp tục hành trình. Nạn nhân bị thương nhẹ, gác chắn hư hỏng và đang được sửa chữa.