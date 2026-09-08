Phát hiện xe bốc cháy, tài xế lập tức đưa phương tiện vào lề và hô hoán hành khách thoát ra ngoài, nhưng vụ việc vẫn khiến một người tử vong.

Xe khách chở 24 người bốc cháy trên cao tốc, 1 hành khách tử vong

Khoảng 23h45 ngày 7/9, xe khách giường nằm mang biển số tỉnh Gia Lai, chở khoảng 24 hành khách, do ông N.K.N. (54 tuổi) điều khiển, lưu thông hướng vào TPHCM.

Khi đến khu vực xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa, xe bất ngờ bốc khói rồi phát lửa. Tài xế nhanh chóng đưa xe vào sát bên phải đường, lấy một số vật dụng quan trọng và hô hoán hành khách rời khỏi xe. Một số người dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không thành công do ngọn lửa bùng phát mạnh.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC, CSGT và các đơn vị chức năng đến hiện trường chữa cháy, phân luồng giao thông. Sau hơn 20 phút, đám cháy được khống chế.

Vụ việc khiến anh N.G.V. (19 tuổi, quê Gia Lai) tử vong. Xe khách bị cháy trơ khung, nhiều tài sản của hành khách bị thiêu rụi. Vụ cháy cũng gây ùn tắc kéo dài hơn 1 km trên cao tốc.