Thiếu niên sống sót kỳ diệu sau khi bị sư tử tấn công 6.200 năm trước

Các nhà khoa học tìm thấy bằng chứng về một thiếu niên bị sư tử tấn công hung bạo ở Bulgaria vào khoảng 6.200 năm trước và sống sót thần kỳ.
Hoa hậu Phương Linh và Gabriela Borges - đại diện Brazil quyến rũ không kém cạnh nhau khi đọ sắc ở Miss Cosmo 2025.
Trong 7 ngày sắp tới, ba con giáp dưới đây bước vào thời điểm được ví như “làn sóng Thần Tài chiếu cố”, mở ra cơ hội bứt phá tài chính rõ nét.
3.000 món đồ trang sức bằng vàng đã được khai quật từ một gò đất có liên quan đến nền văn minh Saka.
Hoa hậu Phương Linh và Gabriela Borges - đại diện Brazil quyến rũ không kém cạnh nhau khi đọ sắc ở Miss Cosmo 2025.
Ba Lan sắp chuyển giao những chiếc MiG-29 cuối cùng cho Ukraine, đánh dấu giai đoạn hợp tác quân sự sâu rộng chưa từng có giữa hai nước.
Google triển khai tính năng AI trên Lens giúp người dùng kiểm tra nhanh tin nhắn có phải lừa đảo.
Với sắc hồng dày đặc, hoa tớ dày từ đỉnh núi xuống chân, tạo nên cảnh sắc rực rỡ và bình dị, lý tưởng để trải nghiệm vẻ đẹp nguyên sơ vùng cao.
Ứng dụng hình nền Panels của YouTuber MKBHD sẽ ngừng hoạt động cuối năm 2025 sau nhiều khó khăn.
Tesla mới đây đã hợp tác với Selkirk, ứng dụng khí động học ôtô điện để tạo ra vợt pickleball Plaid có giá bán 350 USD (khoảng hơn 9,1 triệu đồng).
Sau khi gây ra vụ giết người man rợ tại quán cà phê của người quen để cướp tài sản, Bùi Trung Kiên đã bỏ trốn vào Bình Dương và bị bắt khi đang xem chơi cờ tướng.
Toyota Land Cruiser 300 HEV sắp ra mắt tại Philippines khi hãng xe Nhật Bản vừa được phê duyệt phân phối một mẫu xe mới sử dụng động cơ V6 3.5L tăng áp kép.
Một game thủ chỉ sau 0,1 giờ trải nghiệm đã cáo buộc game indie là sản phẩm AI, gây tranh cãi dữ dội.
Lính Ukraine ở Myrnohrad cho biết, họ không thể thoát khỏi vòng vây từ đầu tháng 12 và không đồng ý với tuyên bố của tướng Syrsky về tình hình tại đây.
Theo xác nhận của THACO, Mazda CX-90 sẽ chính thức được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và bán tại Việt Nam vào tháng 4/2026, cùng với người anh em CX-60.
Mới đây, Katleen Phan Võ thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại một giải chạy phong trào với hình ảnh tràn đầy năng lượng.
Cảnh sát cho biết ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng kinh hoàng tại bãi biển Bondi ở Sydney, bang New South Wales, Australia.
Mới đây, Linh Chi Zuriababy (tên thật Trần Ngọc Linh Chi) tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh mới với phong cách quyến rũ, sang trọng.
Anna Patricia Blanco Flores đăng quang Miss Charm 2025. Mỹ nhân Venezuela sở hữu hình xăm lớn ở cánh tay, có vóc dáng quyến rũ.
Sau một thời gian dài vắng bóng để tập trung cho hành trình làm mẹ, Hàn Hằng mới đây khiến cộng đồng mạng chú ý khi xuất hiện trở lại với loạt hình ảnh mới.
Mai Quỳnh Anh – bà xã của streamer Cris Phan khiến netizen không khỏi trầm trồ khi chia sẻ loạt hình ảnh đời thường với phong cách gợi cảm nhưng tinh tế.
Tàn tích ngôi làng cổ cùng đồ gốm và công cụ đá mở ra trang mới trong nghiên cứu lịch sử cư dân đầu tiên của khu vực.