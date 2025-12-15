Hà Nội

Kho tri thức

Thiếu niên sống sót kỳ diệu sau khi bị sư tử tấn công 6.200 năm trước

Các nhà khoa học tìm thấy bằng chứng về một thiếu niên bị sư tử tấn công hung bạo ở Bulgaria vào khoảng 6.200 năm trước và sống sót thần kỳ.

Tâm Anh (TH)
Khoảng 6.200 năm trước, một nam thiếu niên đã may mắn sống sót sau khi bị một con sư tử hung dữ tấn công ở vùng đất ngày nay là Bulgaria. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy bằng chứng về vụ tấn công trên thi hài người này. Ảnh: Veselin Danov.
Theo nghiên cứu mới công bố, nam thiếu niên khoảng 16 - 18 tuổi có thể đang khi săn khi chạm trán với sư tử. Loài động vật hung dữ này từng sinh sống ở khu vực ngày nay là Đông Âu vào thời Đồ đồng (khoảng năm 4500 trước Công nguyên đến năm 3500 trước Công nguyên). Ảnh: Veselin Danov.
Các vết cắt trên xương sư tử được khai quật tại các khu định cư thời tiền sử trên bờ biển Biển Đen cho thấy con người thỉnh thoảng ăn thịt chúng. Phân tích hài cốt của nam thiếu niên này cho thấy con sư tử đã quật ngã cậu xuống đất trước khi cắn vào đầu cậu nhiều lần. Ảnh: Veselin Danov.
Do bị sư tử tấn công tàn bạo nên nam thiếu niên có những lỗ sâu trên hộp sọ. Điều này cho thấy não bộ của cậu đã bị tổn thương nghiêm trọng. Thế nhưng, cậu vẫn may mắn sống sót sau vụ việc này. Ảnh: Karastoyanova et al. (2025), Journal of Archaeological Science: Reports; CC BY-NC-ND 4.0).
"Kích thước, hình dạng, độ sâu và khoảng cách của các vết thương phù hợp với chấn thương do vết cắn của một loài động vật ăn thịt rất lớn gây ra", tác giả chính của nghiên cứu, Nadezhda Karastoyanova kiêm nhà khảo cổ học động vật tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Bulgaria (NMNH-BAS) cho biết. Ảnh: Karastoyanova et al. (2025), Journal of Archaeological Science: Reports; CC BY-NC-ND 4.0).
Để xác định loài động vật ăn thịt nào gây ra vụ tấn công cho nam thiếu niên, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra nhiều hộp sọ trong bộ sưu tập NMNH-BAS, bao gồm cả hộp sọ sư tử và gấu. Sử dụng quy trình tạo khuôn đặc biệt, họ đã so sánh các dấu răng khác nhau với những dấu răng được tìm thấy trên hộp sọ của thiếu niên này. Ảnh: Karastoyanova et al. (2025), Journal of Archaeological Science: Reports; CC BY-NC-ND 4.0).
Đồng thời, nhóm nghiên cứu xem xét sự phân bố của các loài động vật ăn thịt lớn trong thời Đồ đồng và nhận định "thủ phạm" nhiều khả năng nhất là sư tử. Ảnh: turningart.com.
Bằng chứng thời tiền sử về các vụ sư tử tấn công con người là cực kỳ hiếm. Trường hợp của nam thiếu niên trên càng đặc biệt hơn khi cậu sống sót sau khi bị chấn thương nghiêm trọng do vụ tấn công của sư tử gây ra. Ảnh: Bruce Williams / 500px.
Trên hộp sọ của thiếu niên có dấu hiệu rõ ràng cho thấy cậu đã được chăm sóc y tế sau vụ tấn công. Tuy nhiên, cậu chỉ sống thêm được khoảng 2 - 3 tháng. Trong thời gian đó, cậu có khả năng nhận được nhiều sự giúp đỡ, chăm sóc từ những người khác trong cộng đồng. Ảnh: go2africa.com.
Trên hộp sọ của thiếu niên có dấu hiệu rõ ràng cho thấy cậu đã được chăm sóc y tế sau vụ tấn công. Tuy nhiên, cậu chỉ sống thêm được khoảng 2 - 3 tháng. Trong thời gian đó, cậu có khả năng nhận được nhiều sự giúp đỡ, chăm sóc từ những người khác trong cộng đồng. Ảnh: go2africa.com.
Tâm Anh (TH)
#Phát hiện thiếu niên sống sót sau tấn công sư tử cổ đại #nam thiếu niên #sư tử #thi hài cổ xưa

