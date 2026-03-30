Xe buýt điện - khi phương tiện công cộng không còn là 'nỗi ám ảnh'

Từ một phương tiện từng bị 'né tránh', xe buýt - với sự thay đổi từ công nghệ đến trải nghiệm - đang dần trở thành lựa chọn chủ động của nhiều người dân.

Xe buýt truyền thống từng là “lựa chọn bắt buộc”

Trong nhiều năm, xe buýt là phương tiện quen thuộc của học sinh, sinh viên và người lao động có thu nhập trung bình - thấp. Tuy nhiên, lý do chính khiến họ lựa chọn không hẳn đến từ sự tiện nghi.

Khảo sát nhanh tại một số điểm dừng khu vực Cầu Giấy, Thanh Xuân cho thấy, phần lớn sinh viên từng đi xe buýt truyền thống đều có chung nhận định: chi phí rẻ là yếu tố quan trọng nhất.

“Ngày trước mình đi xe buýt chủ yếu vì tiết kiệm. Chứ thực ra đi khá mệt, nhất là giờ cao điểm, xe đông và có mùi xăng dầu,” một sinh viên tại Hà Nội chia sẻ.

Không ít người thừa nhận họ chỉ sử dụng xe buýt khi không có phương án nào khác. Những hạn chế về không gian, tiếng ồn, cùng cảm giác ngột ngạt đã khiến xe buýt trong thời gian dài trở thành một “nỗi ám ảnh” với nhiều hành khách, đặc biệt là người trẻ.

Xe buýt điện: thay đổi trải nghiệm, giữ chân người dùng

Sự xuất hiện của xe buýt điện đang dần làm thay đổi những định kiến này. Ghi nhận thực tế trên một số tuyến xe buýt điện tại Hà Nội cho thấy, trải nghiệm của hành khách đã được cải thiện rõ rệt.

Khác với xe buýt truyền thống, xe buýt điện vận hành êm ái, gần như không phát ra tiếng ồn lớn, không có khói thải hay mùi nhiên liệu. Không gian bên trong xe sạch sẽ, sáng sủa, tạo cảm giác dễ chịu ngay cả khi đông khách.

Đáng chú ý, nhiều tiện ích hiện đại được trang bị đồng bộ như Wi-Fi miễn phí, cổng sạc USB tại mỗi hàng ghế, cùng bảng điện tử hiển thị lộ trình và điểm dừng chính xác. Những yếu tố này giúp hành khách chủ động hơn trong việc di chuyển, đồng thời nâng cao trải nghiệm trên từng chuyến đi.

Hồng Giang (19 tuổi, sinh viên đại học Thủy Lợi) cho biết: “Từ khi chuyển sang xe buýt điện, mình đi thường xuyên hơn. Có Wi-Fi, có chỗ sạc điện thoại, xe lại sạch và mát nên cảm giác thoải mái hơn hẳn.”

Trong khi đó, chị Nguyễn Lan, một nhân viên văn phòng chia sẻ về sự thay đổi của mình: "Trước đây tôi chỉ đi xe máy vì sợ mùi xe buýt cũ. Nhưng từ khi trải nghiệm xe buýt điện, tôi đã hoàn toàn từ bỏ xe cá nhân cho lộ trình đi làm hàng ngày. Xe chạy êm đến mức tôi có thể nghe podcast vào buổi sáng mà không thấy mệt mỏi. Cảm giác bước xuống xe vẫn tỉnh táo, thơm tho để vào văn phòng là điều tôi hài lòng nhất."

Không chỉ cải thiện chất lượng dịch vụ, xe buýt điện còn góp phần thay đổi thói quen của người dân - từ việc “ngại đi xe buýt” sang chủ động lựa chọn phương tiện công cộng.

Hướng tới giao thông xanh, bền vững

Không chỉ dừng lại ở việc nâng cao trải nghiệm, xe buýt điện còn là một phần quan trọng trong chiến lược “xanh hóa” giao thông của Hà Nội.

Theo kế hoạch của thành phố, đến năm 2030, 100% xe buýt sử dụng nhiên liệu xăng, dầu diesel sẽ được thay thế bằng xe buýt điện và phương tiện năng lượng xanh. Trong đó, mục tiêu đến ngày 1/7, 100% xe buýt trong Vành đai 1 sử dụng nhiên liệu điện, xanh; đến ngày 1/1/2028, 100% xe buýt trong Vành đai 2 sử dụng nhiên liệu điện, xanh; từ năm 2030, 100% xe buýt trong Vành đai 3 sử dụng nhiên liệu điện, xanh. Đây được xem là bước chuyển lớn nhằm giảm phát thải và cải thiện chất lượng không khí đô thị.

Từ những tuyến đầu tiên đưa vào vận hành năm 2021, đến nay Hà Nội đã có hơn 20 tuyến xe buýt điện với hàng trăm phương tiện hoạt động trong mạng lưới công cộng.

Việc triển khai đồng bộ phương án này không chỉ góp phần cải thiện chất lượng không khí, giảm phát thải mà còn từng bước nâng cao vai trò của giao thông công cộng trong hệ thống vận tải đô thị. Khi mạng lưới được mở rộng, phương tiện được hiện đại hóa và vận hành ổn định, xe buýt sẽ trở thành lựa chọn thuận tiện hơn đối với người dân.