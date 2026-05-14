Khởi tố 3 đối tượng gây ô nhiễm môi trường ở Khánh Hoà

Đang đổ chất thải rắn công nghiệp từ dự án khu đô thị mới Cam Lâm, 3 đối tượng đã bị lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa bắt quả tang.

Hạo Nhiên

Ngày 14/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây ô nhiễm môi trường” và Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Kim Trang, Trần Thanh Hùng và Võ Thanh Tùng về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Theo thông tin ban đầu, ngày 06/4, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Công an xã Cam Lâm phát hiện, bắt quả tang xe ô tô tải ben mang BKS: 79C-227.xx đang thực hiện hành vi đổ chất thải rắn xuống khu vực bãi đất trống trên đường Lê Lợi (tổ dân phố Bãi Giếng, xã Cam Lâm) thuộc khu đất do bà Lê Thị Kim Trang (SN 1978, trú thôn Bãi Giếng, xã Cam Lâm) quản lý.

Ba đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa xác định bà Lê Thị Kim Trang cùng các ông Võ Thanh Tùng (SN: 1986, trú thôn Tân Hải, xã Cam Lâm), Trần Thanh Hùng (SN: 1992, trú thôn Bãi Giếng, xã Cam Lâm) thuê ô tô tải vận chuyển, đổ chất thải rắn phát sinh từ dự án khu đô thị mới Cam Lâm - phân khu cầu Nguyễn Tất Thành, xuống khu đất do bà Trang sử dụng, để thu lợi bất chính.

Được biết, từ cuối tháng 3/2026 đến khi bị phát hiện, những người trên đã tổ chức vận chuyển, đổ hơn 180 tấn chất thải xuống khu đất do bà Trang sử dụng.

Kết quả giám định của cơ quan chức năng xác định các mẫu chất thải trên là chất thải rắn công nghiệp thông thường (nhựa đường).

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm video doanh nghiệp xả nước thải ra môi trường. Nguồn: Truyền Hình Hưng Yên.
1.jpg
