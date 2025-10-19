Xây dựng Trường An : Chuỗi trúng thầu 2025 và tỷ lệ tiết kiệm 0,29%

Vượt qua 1 đối thủ với chênh lệch giá sát nút, Công ty Xây dựng Trường An vừa trúng gói thầu hơn 3,3 tỷ đồng của SKYPEC, tiếp tục chuỗi trúng thầu ấn tượng trong năm 2025.

Ngày 17 tháng 10 năm 2025, ông Phạm Quang Thanh, Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Nhiên liệu Hàng không Việt Nam (SKYPEC) khu vực miền Bắc, đã ký Quyết định số 1300/QĐ-NLHKMB về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công xây dựng". Gói thầu này thuộc dự án "Sửa chữa, gia cố chân tường rào khu vực kho N1", được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Theo Quyết định điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) số 1126/QĐ-NLHKMB (ngày 15/9/2025), gói thầu có giá trị dự toán là 3.331.595.404 đồng.

Cuộc 'so găng' với chênh lệch 0,29%

Biên bản mở thầu (mã E-TBMT: IB2500407529-00) ghi nhận sự tham gia của hai nhà thầu. Báo cáo đánh giá E-HSDT số 04/BC-ĐGHSDT ngày 15/10/2025 của Tổ chuyên gia đã phân tích chi tiết hồ sơ của hai đơn vị này.

Nguồn MSC

Cụ thể, Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng Trường An (viết tắt: Xây dựng Trường An) có giá dự thầu 3.321.799.278 đồng. Đối thủ là Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng và Thương mại Tiên Phong, có giá dự thầu 3.328.279.411 đồng.

Tổ chuyên gia kết luận cả hai nhà thầu đều "Đạt" các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm, cũng như kỹ thuật. Với mức giá chào thấp hơn, Xây dựng Trường An được xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu.

Kết quả, Xây dựng Trường An đã trúng thầu với giá 3.321.799.278 đồng, thấp hơn giá dự toán 9.796.126 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt 0,29%.

Chuỗi trúng thầu ấn tượng năm 2025

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng Trường An (MST 0105880827) được thành lập từ năm 2012, có trụ sở tại Thôn Sơn Du, Xã Phúc Thịnh, Hà Nội. Doanh nghiệp do bà Phan Thị Phương làm Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.

Gói thầu tại SKYPEC là gói thầu thứ 4 mà doanh nghiệp này trúng thầu trong năm 2025 (tính đến 18/10/2025), với tổng giá trị trúng thầu đạt trên 18,28 tỷ đồng.

Điều đáng chú ý là kịch bản trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp hoặc là nhà thầu duy nhất tham gia dường như lặp lại trong chuỗi thành công này.

Trước đó, ngày 07/6/2025, UBND xã Tiên Dương (Hà Nội) đã ban hành Quyết định số KQ2500219281_2506071710 phê duyệt Xây dựng Trường An trúng gói "Thi công xây dựng" thuộc dự án Cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang xóm Ấp, thôn Lương Nỗ. Gói thầu (mã E-TBMT: IB2500219281) có giá 2.550.445.000 đồng. Xây dựng Trường An trúng thầu với giá 2.527.201.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,91%.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 97/TVĐT-HA ngày 05/6/2025, chỉ có duy nhất Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng Trường An nộp hồ sơ dự thầu và được đánh giá "Đạt" ở tất cả các bước.

Tương tự, ngày 30/4/2025, Ủy ban nhân dân xã Bắc Hồng (Hà Nội) đã ký Quyết định số KQ2500151506_2504301751 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói "Xây lắp" (mã E-TBMT: IB2500151506 ) thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đường, hệ thống thoát nước số 1, số 2 thôn Quan Âm. Gói thầu có giá 7.855.265.000 đồng.

Đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng Trường An - Công ty Cổ phần xây lắp và đầu tư Thăng Long với giá 7.831.987.315 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm ở gói thầu này là 0,296%. Báo cáo đánh giá E-HSDT số 61/TVĐT-HA cũng xác nhận liên danh này là đơn vị duy nhất nộp hồ sơ dự thầu.

Góc nhìn chuyên gia

Dữ liệu thống kê tổng thể (tính đến 18/10/2025) cho thấy, Xây dựng Trường An đã tham gia 17 gói thầu, trúng 16 gói, 1 gói chưa có kết quả. Tỷ lệ trúng 100% trên các gói đã có kết quả. Đáng chú ý, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này là 99,44%, đồng nghĩa với tỷ lệ tiết kiệm trung bình qua 16 gói thầu chỉ là 0,56%.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết, Luật Đấu thầu (số 22/2023/QH15 và các luật sửa đổi, bổ sung số 57/2024/QH15 , 90/2025/QH15) cùng các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC đều hướng tới mục tiêu cốt lõi là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

"Việc một nhà thầu liên tiếp trúng nhiều gói thầu, đặc biệt là các gói thầu chỉ có một nhà thầu tham gia và tỷ lệ tiết kiệm thấp (dưới 1%), là một thực tế cần được các cơ quan quản lý và chủ đầu tư rà soát, phân tích kỹ lưỡng. Mặc dù pháp luật không cấm một nhà thầu trúng nhiều gói thầu hay trúng thầu với tư cách nhà thầu duy nhất, nhưng hiệu quả kinh tế - tức mục tiêu tiết kiệm ngân sách - dường như chưa đạt được mức tối ưu trong những trường hợp này", Luật sư Lập phân tích.

Chuyên gia đấu thầu Đào Giang cũng chia sẻ, hiệu quả của công tác đấu thầu thể hiện rõ nhất ở tỷ lệ tiết kiệm và chất lượng công trình. "Một tỷ lệ tiết kiệm 0,29% hay 0,56% đặt ra câu hỏi về chất lượng của công tác lập dự toán, cũng như tính cạnh tranh thực sự trong quá trình mời thầu. Để đảm bảo hiệu quả đầu tư công, cần tăng cường các biện pháp giám sát ngay từ khâu lập KHLCNT, thẩm định hồ sơ mời thầu để thu hút nhiều nhà thầu có năng lực tham gia", ông Giang nêu quan điểm.