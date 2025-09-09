Xây dựng Trí Minh một mình "về đích" gói thầu 11,7 tỷ tại TP HCM

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Trí Minh là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng Gói thầu số 3: Xây lắp trị giá gần 11,7 tỷ đồng do Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP HCM mời thầu, với tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 2%.

Vừa qua, Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 3: Xây lắp thuộc công trình Duy tu sửa chữa hệ thống thoát nước đường Quốc Lộ 13. Theo đó, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Trí Minh đã được phê duyệt trúng thầu với vai trò là nhà thầu duy nhất tham gia.

Gói thầu gần 12 tỷ đồng và nhà thầu duy nhất tham dự

Ngày 05/09/2025, ông Đỗ Tấn Long - Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh (Chủ đầu tư) đã ký Quyết định số 150/QĐ-TTQLHTKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 3: Xây lắp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Duy tu sửa chữa hệ thống thoát nước đường Quốc Lộ 13 (từ Nguyễn Xí đến Hẻm 153).

Gói thầu này có mã thông báo mời thầu là IB2500348582, được mời thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng , với giá dự toán được duyệt là 11.928.432.932 đồng.

Theo quyết định phê duyệt, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Trí Minh (MSDN: 0315310277) đã trúng thầu với giá 11.689.880.440 đồng. So với giá dự toán, giá trúng thầu thấp hơn 238.552.492 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 2%. Thời gian thực hiện gói thầu là 150 ngày theo loại hợp đồng trọn gói.

Một điểm đáng chú ý, theo Biên bản mở thầu được công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 25/08/2025,

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Trí Minh là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Việc một gói thầu xây lắp có giá trị gần 12 tỷ đồng áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có một nhà thầu tham gia đặt ra những câu hỏi về tính cạnh tranh và mức độ hấp dẫn của gói thầu.

Căn cứ theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 2808/BCĐG-EHSDT-25 ngày 28/08/2025 của đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đô thị Sài Gòn, hồ sơ dự thầu của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Trí Minh đã đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ mời thầu và được đề nghị trúng thầu.

Năng lực nhà thầu và lịch sử đấu thầu "dày đặc" tại TP.HCM

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Trí Minh được thành lập ngày 04/10/2018 , có địa chỉ trụ sở tại số 15/5 ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Người đại diện theo pháp luật là bà Phạm Thị Nguyệt, giữ chức vụ Giám đốc.

Theo dữ liệu đấu thầu, tính đến ngày 08/09/2025, doanh nghiệp này đã tham gia 14 gói thầu, tất cả đều tại địa bàn TP.HCM. Trong số đó, công ty đã trúng 8 gói, trượt 4 gói và 2 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (với vai trò độc lập) là 35.361.917.339 đồng.

Đáng chú ý, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Trí Minh ở mức rất cao, lên tới 99,02%. Điều này cho thấy tỷ lệ tiết kiệm trung bình trong các gói thầu mà doanh nghiệp này trúng chỉ ở mức dưới 1%, một con số khá khiêm tốn.

Trong năm 2025, công ty đã tham gia 4 gói thầu. Ngoài gói thầu gần 11,7 tỷ đồng vừa trúng, công ty đã trượt Gói thầu XL-2: Lắp đặt đường ống cấp nước sạch, hệ thống biển báo giao thông do Công ty TNHH Thiết kế Tư vấn Xây dựng D và C mời thầu hồi tháng 1/2025. Hiện còn 2 gói thầu khác do Trung tâm phát triển hạ tầng kỹ thuật thành phố Thủ Đức mời thầu vẫn chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu.

"Dấu ấn" đặc biệt với một chủ đầu tư

Phân tích sâu hơn về lịch sử đấu thầu cho thấy một mối quan hệ đáng chú ý giữa Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Trí Minh và một chủ đầu tư cụ thể là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi.

Cụ thể, nhà thầu này đã tham gia 5 gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi mời thầu và trúng cả 5 gói, đạt tỷ lệ thành công tuyệt đối 100%. Tổng giá trị của 5 gói thầu này là 11.767.306.788 đồng. Tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán tại bên mời thầu này cũng ở mức rất cao, đạt 99,26%, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm trung bình chỉ khoảng 0,74%.

Việc một nhà thầu có tần suất trúng thầu dày đặc và tỷ lệ trúng tuyệt đối tại một chủ đầu tư/bên mời thầu nhất định thường là một trong những dấu hiệu được các chuyên gia trong lĩnh vực đấu thầu quan tâm, nhằm đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Góc nhìn chuyên gia dưới lăng kính pháp luật

Trao đổi với phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC đã tạo ra một hành lang pháp lý đầy đủ, chặt chẽ để thúc đẩy cạnh tranh, minh bạch trong hoạt động mua sắm công. Việc đấu thầu rộng rãi qua mạng là một chủ trương lớn nhằm hiện thực hóa mục tiêu này".

"Trường hợp một gói thầu đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có một nhà thầu tham gia và trúng thầu không phải là vi phạm pháp luật, miễn là quy trình tổ chức lựa chọn nhà thầu tuân thủ đầy đủ các quy định. Tuy nhiên, nếu hiện tượng này lặp lại một cách có hệ thống, hoặc tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu liên tục ở mức rất thấp, các cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư cần rà soát lại quá trình lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, việc đăng tải thông tin để xem xét các yếu tố có thể làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu hay không", Luật sư Vinh phân tích.

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt nhận định: "Mục tiêu cuối cùng của công tác đấu thầu là lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu với chất lượng tốt nhất, tiến độ đảm bảo và giá cả hợp lý nhất trên cơ sở cạnh tranh. Cạnh tranh chính là 'chìa khóa' để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. Khi thiếu vắng sự cạnh tranh, mục tiêu này có thể sẽ không đạt được một cách tối ưu. Do đó, việc phân tích dữ liệu lịch sử đấu thầu của cả nhà thầu và bên mời thầu là rất cần thiết để có một bức tranh toàn cảnh, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa tính minh bạch và hiệu quả trong công tác đấu thầu".

Thực tiễn hoạt động của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Trí Minh với những con số thống kê nêu trên đang đặt ra những vấn đề cần được các cơ quan chức năng và dư luận xã hội quan tâm, giám sát để hoạt động đấu thầu ngày càng đi vào thực chất, góp phần vào sự phát triển chung và phòng chống lãng phí trong đầu tư công.