Xăng dầu Phú Khánh: Đã tìm được nhà thầu lắp đặt Alumex

Gói thầu 01XL: "Thi công xây lắp + lắp đặt Alumex theo NDTH Petrolimex" thuộc dự án "Đầu tư cải tạo, sửa chữa Petrolimex-Cửa hàng 46" đã diễn ra với một tình huống đáng chú ý. Gói thầu có giá dự toán 1.499.344.359 đồng, do Công ty Xăng dầu Phú Khánh làm Chủ đầu tư kiêm Bên mời thầu. Địa điểm thực hiện dự án tại thôn Phò Thiện, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (cũ).

Theo báo cáo đánh giá E-HSDT và tờ trình từ Phòng Đầu tư Xây dựng thuộc Công ty Xăng dầu Phú Khánh , tại thời điểm đóng thầu lúc 09h00 ngày 21/06/2025 , hệ thống chỉ ghi nhận có 02 nhà thầu nộp E-HSDT.

Hai nhà thầu tham gia gói thầu này là Công ty TNHH Xây dựng Khánh An Thịnh và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hợp Thắng. Cả hai nhà thầu đều được Tổ chuyên gia đánh giá là "Đạt" ở tất cả các tiêu chí quan trọng như tính hợp lệ của E-HSDT, năng lực và kinh nghiệm , và kỹ thuật. Với phương pháp đánh giá là giá thấp nhất, kết quả đã được phê duyệt vào ngày 07 / 07 /2025. Công ty TNHH Xây dựng Khánh An Thịnh, với giá dự thầu sau giảm giá là 1.484.378.684 đồng, thấp hơn so với 1.494.240.811 đồng của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hợp Thắng, đã chính thức trúng thầu. Gói thầu này có thời gian thực hiện 30 ngày.

Theo Khoản 5 Điều 131 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về xử lý tình huống trong đấu thầu qua mạng.

Tổ chuyên gia đã nhận xét rằng: "Trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu này, các tiêu chí đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế đã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành." Đồng thời, báo cáo đánh giá cũng khẳng định không có nội dung nào của E-HSMT chưa phù hợp với quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu hoặc làm sai lệch kết quả.

Mặc dù chỉ có hai nhà thầu tham dự, việc cả hai đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chí kỹ thuật và năng lực, cùng với việc lựa chọn nhà thầu có giá thấp nhất, cho thấy quá trình này vẫn đảm bảo các nguyên tắc cơ bản của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 về tính cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế.