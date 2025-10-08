Hà Nội

Xã hội

Xác minh vụ tàu hoả hất văng bàn ghế trên phố đường tàu

Ngày 8/10, mạng xã hội lan truyền đoạn video về việc va chạm giữa tàu hoả trên phố cà phê đường tàu khiến nhiều người bàng hoàng.

Thiên Tuấn

Đoạn video cho thấy, khi nhiều người đang quay cảnh đoàn tàu vào ga thì tàu va phải một chiếc bàn rồi kéo theo xô đẩy cả dãy bàn cà phê. Vụ việc khiến du khách hốt hoảng, nhưng rất may không gây thiệt hại về người và tài sản.

ce3d577a-e5e3-461c-a595-723eaf7695b2.jpg
Ảnh cắt từ video.

Đại diện UBND phường Hoàn Kiếm cho biết, ngay sau khi xuất hiện đoạn clip trên mạng xã hội, UBND phường đã yêu cầu Công an phường vào cuộc xác minh vị trí xảy ra vụ việc.

Đồng thời UBND phường cũng yêu cầu rà soát, đảm bảo an ninh, trật tự trên phố đường tàu.

Trước đó vào tháng 3/2025, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố không giới thiệu, tổ chức các tour đưa khách đến khu vực hoạt động kinh doanh cà phê đường tàu, đặc biệt là địa bàn các phường thuộc quận Hoàn Kiếm (cũ) như phường Cửa Nam, Hàng Bông và Cửa Đông.

Sở Du lịch yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, vận chuyển khách du lịch tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức đến nhân viên trong đơn vị về nguy cơ tai nạn giao thông tại các khu vực kinh doanh cà phê đường tàu; nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên nhằm đảm bảo về trật tự an toàn giao thông đường sắt, trật tự đô thị trên địa bàn.

Tuy nhiên, thực tế hoạt động kinh doanh cà phê tại khu vực đường tàu vẫn tiếp diễn mặc dù đã bị xử lý nhiều lần.

