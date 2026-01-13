Xác minh, hỗ trợ người dân hoàn trả chuyển nhầm 1,4 tỷ đồng ở Lào Cai

Sau khi làm rõ sự việc, chị Bùi Như Ngọc đã hoàn trả đầy đủ số tiền 1.400.000.000 đồng cho chị N.T.H theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 13/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, ngày 10/1, chị Bùi Như Ngọc, sinh năm 1992, trú tại tổ 1, phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai bất ngờ nhận được số tiền 1,4 tỷ đồng chuyển vào tài khoản cá nhân. Nhận thấy đây là khoản tiền lớn, có dấu hiệu giao dịch bất thường, chị Ngọc đã chủ động đến Công an phường Trung Tâm trình báo, đề nghị xác minh, làm rõ nguồn gốc số tiền trên.

Tiếp nhận và trao trả tài sản của công dân tại trụ sở Công an phường Trung Tâm.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Trung Tâm đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với ngân hàng tiến hành xác minh. Qua đó xác định chủ tài khoản chuyển tiền là chị N.T.H, trú tại xã Bình An, tỉnh Ninh Bình; nguyên nhân là do thao tác nhầm lẫn khi nhập số tài khoản trong quá trình giao dịch.

Sau khi làm rõ sự việc, với sự hướng dẫn, chứng kiến của Công an phường Trung Tâm, chị Bùi Như Ngọc đã hoàn trả đầy đủ số tiền 1,4 tỷ đồng cho chị N.T.H theo đúng quy định của pháp luật.

Việc làm của chị Bùi Như Ngọc là nghĩa cử đẹp, thể hiện phẩm chất trung thực, ý thức chấp hành pháp luật, xứng đáng là tấm gương “người tốt, việc tốt” trong đời sống xã hội. Đồng thời, qua sự việc trên tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của Công an phường Trung Tâm trong việc tiếp nhận, xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an ở cơ sở.

