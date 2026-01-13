Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xác minh, hỗ trợ người dân hoàn trả chuyển nhầm 1,4 tỷ đồng ở Lào Cai

Sau khi làm rõ sự việc, chị Bùi Như Ngọc đã hoàn trả đầy đủ số tiền 1.400.000.000 đồng cho chị N.T.H theo đúng quy định của pháp luật.

Gia Đạt

Ngày 13/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, ngày 10/1, chị Bùi Như Ngọc, sinh năm 1992, trú tại tổ 1, phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai bất ngờ nhận được số tiền 1,4 tỷ đồng chuyển vào tài khoản cá nhân. Nhận thấy đây là khoản tiền lớn, có dấu hiệu giao dịch bất thường, chị Ngọc đã chủ động đến Công an phường Trung Tâm trình báo, đề nghị xác minh, làm rõ nguồn gốc số tiền trên.

gen-h-z7426655419199-7db0a3ee8a8259f11c8ab0dd3eeac7bb.jpg
gen-h-z7426655410908-844a65c98cd750e7c2de84a5667d41d7.jpg
Tiếp nhận và trao trả tài sản của công dân tại trụ sở Công an phường Trung Tâm.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Trung Tâm đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với ngân hàng tiến hành xác minh. Qua đó xác định chủ tài khoản chuyển tiền là chị N.T.H, trú tại xã Bình An, tỉnh Ninh Bình; nguyên nhân là do thao tác nhầm lẫn khi nhập số tài khoản trong quá trình giao dịch.

Sau khi làm rõ sự việc, với sự hướng dẫn, chứng kiến của Công an phường Trung Tâm, chị Bùi Như Ngọc đã hoàn trả đầy đủ số tiền 1,4 tỷ đồng cho chị N.T.H theo đúng quy định của pháp luật.

Việc làm của chị Bùi Như Ngọc là nghĩa cử đẹp, thể hiện phẩm chất trung thực, ý thức chấp hành pháp luật, xứng đáng là tấm gương “người tốt, việc tốt” trong đời sống xã hội. Đồng thời, qua sự việc trên tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của Công an phường Trung Tâm trong việc tiếp nhận, xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an ở cơ sở.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
#Lào Cai #chuyển khoản nhầm #hoàn trả tiền #người dân #pháp luật

Bài liên quan

Xã hội

Khởi tố 3 bị can lừa đặt cọc mua xe, ủng hộ lũ lụt ở Thái Nguyên

Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đặt cọc tiền mua xe ôtô và huy động tiền ủng hộ lũ lụt.

Ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết vừa ra Quyết định khởi tố 2 vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" qua không gian mạng dưới hình thức đặt cọc tiền mua ô tô và huy động tiền ủng hộ lũ lụt.

anh-3-nguyen-ngoc-quang.jpg
Đối tượng Nguyễn Ngọc Quang tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Công an Tuyên Quang truy tìm người bị tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đào Hoàng Mạnh bị tố giác đã nhận tiền, lừa đảo nhiều người trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để xin việc vào một nhà máy tại địa phương.

Ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đang kiểm tra, xác minh tố giác về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra năm 2025 tại tỉnh Tuyên Quang. Theo đó, Đào Hoàng Mạnh, sinh năm 1986, trú tại Tổ dân phố 13, phường Bình Thuận, tỉnh Tuyên Quang bị tố giác đã nhận tiền của nhiều người trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để xin việc vào nhà máy tại địa phương. Tuy nhiên, Mạnh đã chiếm đoạt tiền và bỏ trốn khỏi địa phương.

capture-2895.png
Đối tượng Đào Hoàng Mạnh.
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố nguyên Giám đốc ngân hàng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trường đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quá trình công tác để đưa ra các thông tin gian dối liên quan đến các khoản vay đáo hạn ngân hàng của khách hàng.

Ngày 13/1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với bị can Đỗ Như Trường (sinh năm 1985, trú tại khu 5, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh), nguyên Giám đốc một Ngân hàng - Chi nhánh Móng Cái, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

image0.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam cho bị can Đỗ Như Trường.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới