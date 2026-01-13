Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Công an Tuyên Quang truy tìm người bị tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đào Hoàng Mạnh bị tố giác đã nhận tiền, lừa đảo nhiều người trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để xin việc vào một nhà máy tại địa phương.

Gia Đạt

Ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đang kiểm tra, xác minh tố giác về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra năm 2025 tại tỉnh Tuyên Quang. Theo đó, Đào Hoàng Mạnh, sinh năm 1986, trú tại Tổ dân phố 13, phường Bình Thuận, tỉnh Tuyên Quang bị tố giác đã nhận tiền của nhiều người trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để xin việc vào nhà máy tại địa phương. Tuy nhiên, Mạnh đã chiếm đoạt tiền và bỏ trốn khỏi địa phương.

capture-2895.png
Đối tượng Đào Hoàng Mạnh.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị thân nhân của Đào Hoàng Mạnh và người dân, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể khi có thông tin về Đào Hoàng Mạnh đề nghị thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang, địa chỉ: Tổ dân phố Phan Thiết 3, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang, số điện thoại 02073.871.161 hoặc điều tra viên Phạm Văn Trang, số điện thoại 0964.567.811.

Đề nghị những ai đã chuyển tiền cho Đào Hoàng Mạnh với hình thức tương tự đề nghị đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang để trình báo hoặc liên hệ với điều tra viên Phạm Văn Trang để cung cấp thông tin. Chúng tôi cam kết bảo đảm tuyệt đối bí mật về cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn: ĐTHĐT.
#Công an Tuyên Quang #lừa đảo #Đào Hoàng Mạnh #tài sản #Tuyên Quang #lừa đảo xin việc

Bài liên quan

Xã hội

Cảnh báo lừa đảo khi tham gia đầu tư qua ứng dụng MetaTrader5

Ngày 13/1, Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi đầu tư ứng dụng MetaTrader5.

capture.png
Ứng dụng lừa đảo.

Theo đó, ông K (SN 1956; trú tại: Hà Nội) nhận được tin nhắn mời tham gia đầu tư ngoại hối qua ứng dụng MetaTrader5. Với quảng cáo lợi nhuận cao, ông K đã tải ứng dụng về để đầu tư. Đối tượng hướng dẫn ông mở tài khoản cá nhân và gửi đường link lớp học giao dịch ngoại hối và cách nạp, rút tiền trên ứng dụng. Đồng thời, hứa hẹn nếu ông K tham gia lớp học trên sẽ nhận được quà tặng giá trị khác nhau (máy massage, dao cạo râu, điện thoại iphone…).

Xem chi tiết

Xã hội

Cảnh giác thủ đoạn gọi điện thông báo điều chỉnh dữ liệu đất đai để lừa đảo

Lợi dụng việc điều chỉnh địa giới hành chính ở cấp tỉnh và cấp xã, xuất hiện thủ đoạn gọi điện thông báo người dân điều chỉnh dữ liệu về đất đai để lừa đảo.

Ngày 11/1, Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, lợi dụng việc điều chỉnh địa giới hành chính ở cấp tỉnh và cấp xã, xuất hiện thủ đoạn gọi điện thông báo người dân điều chỉnh dữ liệu về đất đai để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

30.jpg
Ảnh minh họa.
Xem chi tiết

Xã hội

Hậu 'pháo' bị đề nghị mức án 12-13 năm tù

Viện kiểm sát Quân sự Quân khu 5 đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn mức án 12-13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều 7/1, đại diện Viện kiểm sát Quân sự Quân khu 5 công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án xảy ra tại sân bay Nha Trang, Khánh Hòa.

anh-chup-man-hinh-2026-01-07-luc-163131.png
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới