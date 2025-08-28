Xả súng tại trường học ở Mỹ, nhiều trẻ em thương vong

Theo một quan chức Bộ Tư pháp Mỹ, vụ xả súng tại trường học ở Minneapolis, bang Minnesota, đã khiến hai người thiệt mạng và khoảng 20 người khác bị thương.

Al Jazeera đưa tin, cảnh sát Minneapolis đã nhanh chóng đến hiện trường sau khi nhận được tin báo về một vụ xả súng xảy ra tại Trường Công giáo Annunciation ở phía nam thành phố này vào sáng 27/8 (giờ địa phương).

Một quan chức Bộ Tư pháp Mỹ thông tin, vụ xả súng đã khiến 2 người thiệt mạng và khoảng 20 người khác bị thương. Tay súng tự sát sau khi gây án.

Nhiều phụ huynh lo lắng chờ đợi tin tức sau vụ xả súng tại Nhà thờ Annunciation ngày 27/8/2025. Ảnh: DM.

Chính quyền thành phố xác nhận vụ nổ súng và cho biết: “Hiện tại không có mối đe dọa nào đối với cộng đồng".

"Tôi đã được thông báo về vụ xả súng tại Trường Công giáo Annunciation. Tôi xin cầu nguyện cho các em nhỏ và giáo viên bị ảnh hưởng trong vụ bạo lực kinh hoàng này", Thống đốc Tim Walz viết trên mạng X.

Liên quan đến vụ xả súng, ABC News đưa tin, hai người thiệt mạng là hai bé trai 8 tuổi và 10 tuổi. Ngoài ra, 14 nạn nhân bị thương là trẻ em. Cảnh sát cho biết hai trẻ đang trong tình trạng nguy kịch.

Tay súng - được mô tả là trong khoảng 20 tuổi - đã mang theo ba khẩu súng để tấn công các nạn nhân.

"Chúng tôi đang cố gắng xác định động cơ gây án của nghi phạm", cảnh sát thông tin.

Cảnh sát đang điều tra về vụ xả súng. Ảnh: DM.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã được thông báo về vụ xả súng và mô tả đây là một "tình huống khủng khiếp".

"Tôi đã được thông báo đầy đủ về vụ xả súng thương tâm ở Minneapolis, Minnesota. FBI đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nhà Trắng sẽ tiếp tục theo dõi tình hình. Xin hãy cùng tôi cầu nguyện cho tất cả những người bị ảnh hưởng!", Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

