Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Xả súng tại trường học ở Mỹ, nhiều trẻ em thương vong

Theo một quan chức Bộ Tư pháp Mỹ, vụ xả súng tại trường học ở Minneapolis, bang Minnesota, đã khiến hai người thiệt mạng và khoảng 20 người khác bị thương.

An An (Theo AJ, ABC News)

Al Jazeera đưa tin, cảnh sát Minneapolis đã nhanh chóng đến hiện trường sau khi nhận được tin báo về một vụ xả súng xảy ra tại Trường Công giáo Annunciation ở phía nam thành phố này vào sáng 27/8 (giờ địa phương).

Một quan chức Bộ Tư pháp Mỹ thông tin, vụ xả súng đã khiến 2 người thiệt mạng và khoảng 20 người khác bị thương. Tay súng tự sát sau khi gây án.

xa1.png
Nhiều phụ huynh lo lắng chờ đợi tin tức sau vụ xả súng tại Nhà thờ Annunciation ngày 27/8/2025. Ảnh: DM.

Chính quyền thành phố xác nhận vụ nổ súng và cho biết: “Hiện tại không có mối đe dọa nào đối với cộng đồng".

"Tôi đã được thông báo về vụ xả súng tại Trường Công giáo Annunciation. Tôi xin cầu nguyện cho các em nhỏ và giáo viên bị ảnh hưởng trong vụ bạo lực kinh hoàng này", Thống đốc Tim Walz viết trên mạng X.

Liên quan đến vụ xả súng, ABC News đưa tin, hai người thiệt mạng là hai bé trai 8 tuổi và 10 tuổi. Ngoài ra, 14 nạn nhân bị thương là trẻ em. Cảnh sát cho biết hai trẻ đang trong tình trạng nguy kịch.

Tay súng - được mô tả là trong khoảng 20 tuổi - đã mang theo ba khẩu súng để tấn công các nạn nhân.

"Chúng tôi đang cố gắng xác định động cơ gây án của nghi phạm", cảnh sát thông tin.

xa2.png
Cảnh sát đang điều tra về vụ xả súng. Ảnh: DM.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã được thông báo về vụ xả súng và mô tả đây là một "tình huống khủng khiếp".

"Tôi đã được thông báo đầy đủ về vụ xả súng thương tâm ở Minneapolis, Minnesota. FBI đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nhà Trắng sẽ tiếp tục theo dõi tình hình. Xin hãy cùng tôi cầu nguyện cho tất cả những người bị ảnh hưởng!", Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ xả súng ở Mỹ

Nguồn video: Daily Mail
#xả súng trường học Mỹ #nguyên nhân vụ xả súng Minneapolis #tổng thống Trump phản ứng vụ xả súng #thương vong vụ xả súng nhà thờ #biện pháp an ninh trường học Mỹ

Bài liên quan

Thế giới

Xả súng ở Mỹ, hai cảnh sát thiệt mạng

Một vụ xả súng xảy ra tại bang Utah, Mỹ, khiến hai cảnh sát thiệt mạng và một người khác bị thương.

ABC News dẫn lời Cảnh sát trưởng thành phố Brigham Chad Reyes tại cuộc họp báo ngày 18/8 cho biết, vụ xả súng xảy ra tại một ngôi nhà ở Tremonton, cách thành phố Salt Lake khoảng 112 km, vào ngày 17/8.

Theo thám tử Crystal Beck của cảnh sát thành phố Brigham, nghi phạm đã nổ súng vào các sĩ quan ngay khi có người trong nhà mở cửa cho họ.

Xem chi tiết

Thế giới

Xả súng hàng loạt ở Mỹ, hơn 10 người thương vong

Ít nhất 3 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong vụ xả súng hàng loạt xảy ra tại thành phố New York, Mỹ.

Theo RT, vụ xả súng xảy ra tại nhà hàng Taste of the City Lounge ở Brooklyn, New York, vào sáng ngày 17/8 (giờ địa phương).

xa1.jpg
Vụ xả súng xảy ra tại nhà hàng Taste of the City Lounge ở New York ngày 17/8. Ảnh: Getty.
Xem chi tiết

Thế giới

Bắt giữ nghi phạm xả súng khiến 3 người chết ở Mỹ

Một nghi phạm đã bị bắt giữ trong vụ xả súng bên ngoài cửa hàng Target ở Austin, bang Texas, Mỹ.

Theo CBS News ngày 12/8, cảnh sát nhận được tin báo về vụ xả súng bên ngoài cửa hàng Target ở phía bắc Austin vào khoảng 14h15 chiều 11/8 (giờ địa phương) và nhanh chóng đến hiện trường. 3 nạn nhân được tìm thấy trong bãi đậu xe của cửa hàng.

"Hai nạn nhân tử vong tại chỗ trong khi nạn nhân thứ ba tử vong sau khi được đưa tới bệnh viện", cảnh sát thông tin.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới