Thế giới

Bắt giữ nghi phạm xả súng khiến 3 người chết ở Mỹ

Một nghi phạm đã bị bắt giữ trong vụ xả súng bên ngoài cửa hàng Target ở Austin, bang Texas, Mỹ.

An An (Theo CBS News)

Theo CBS News ngày 12/8, cảnh sát nhận được tin báo về vụ xả súng bên ngoài cửa hàng Target ở phía bắc Austin vào khoảng 14h15 chiều 11/8 (giờ địa phương) và nhanh chóng đến hiện trường. 3 nạn nhân được tìm thấy trong bãi đậu xe của cửa hàng.

"Hai nạn nhân tử vong tại chỗ trong khi nạn nhân thứ ba tử vong sau khi được đưa tới bệnh viện", cảnh sát thông tin.

xasung.png
Vụ xả súng xảy ra bên ngoài cửa hàng Target ở phía bắc Austin, bang Texas. Ảnh: CBS News.

Sau khi gây án, nghi phạm xả súng đã đánh cắp một chiếc xe và bỏ chạy, gây tai nạn. Hắn tiếp tục cướp một chiếc xe khác để tẩu thoát.

"Cuối cùng, cảnh sát đã sử dụng súng điện Taser để bắt giữ nghi phạm tại Nam Austin", cảnh sát trưởng Lisa Davis thông tin.

Nghi phạm được mô tả là một người đàn ông da trắng 32 tuổi, có tiền án tiền sự và tiền sử bệnh tâm thần.

"Đây là một ngày rất buồn đối với Austin và đối với tất cả chúng ta. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân", cảnh sát trưởng Lisa Davis thông tin.

Trong một tuyên bố, Target cho biết họ đang phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật địa phương, đồng thời gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và gia đình họ.

"Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và sẽ cung cấp các nguồn lực hỗ trợ", Target thông báo.

Cuộc điều tra về vụ xả súng vẫn đang được tiến hành.

