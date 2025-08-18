Xả súng hàng loạt ở Mỹ, hơn 10 người thương vong

Ít nhất 3 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong vụ xả súng hàng loạt xảy ra tại thành phố New York, Mỹ.

Theo RT, vụ xả súng xảy ra tại nhà hàng Taste of the City Lounge ở Brooklyn, New York, vào sáng ngày 17/8 (giờ địa phương).

Vụ xả súng xảy ra tại nhà hàng Taste of the City Lounge ở New York ngày 17/8. Ảnh: Getty.

Cảnh sát cho biết ít nhất 36 vỏ đạn được tìm thấy tại hiện trường. Vụ xả súng khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương. 3 người tử vong được cho là nam giới, trong đó có một người 27 tuổi và một nạn nhân 35 tuổi.

Những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Các nhân viên pháp y có mặt tại hiện trường. Ảnh: Anadolu.

"Đây là một vụ xả súng kinh hoàng xảy ra tại thành phố New York", Ủy viên Sở Cảnh sát New York Jessica Tisch nói với các phóng viên.

Al Jazeera đưa tin, một khẩu súng được phát hiện trên một con phố gần hiện trường. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra và truy bắt nghi phạm.

Theo thông tin ban đầu từ các nhà điều tra, vụ nổ súng xảy ra sau một cuộc tranh chấp.

Thị trưởng thành phố New York Eric Adams cho biết, trước đó, vào cuối tháng 7, một tay súng đã bắn chết 4 người rồi tự sát bên trong một văn phòng ở trung tâm Manhattan.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ xả súng ở Mỹ