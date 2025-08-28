Thông tin mới vụ xả súng trường học ở Mỹ, nhiều thương vong

Danh tính nghi phạm vụ xả súng tại trường học ở Mỹ được xác định là Robin Westman, một người chuyển giới 23 tuổi.

Theo Daily Mail ngày 28/8, vụ xả súng xảy ra tại một nhà thờ thuộc Trường Công giáo Annunciation ở phía nam thành phố Minneapolis, bang Minnesota, vào sáng 27/8 (giờ địa phương).

Ít nhất 2 người thiệt mạng, một bé trai 8 tuổi và một bé trai 10 tuổi, và 20 người khác bị thương trong vụ tấn công. Được biết, nghi phạm xả súng đã tự sát sau khi gây án.

Danh tính kẻ xả súng được xác định là Robin Westman, trước đây được gọi là Robert. Westman là một người chuyển giới 23 tuổi, có mẹ làm việc tại trường học nơi vụ tấn công xảy ra.

Nghi phạm xả súng Robert Westman. Ảnh: Daily Mail.

Được biết, Westman là cháu của cựu nghị sĩ bang Kentucky Bob Heleringer, người từng đấu tranh cho quyền của người chuyển giới tại quê nhà.

"Tôi rất sốc trước hành động của cháu", cựu nghị sĩ bang Kentucky nói.

Hiện chưa rõ động cơ vụ xả súng. Các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ việc. Giám đốc FBI Kash Patel tuyên bố cơ quan này sẽ điều tra thảm kịch này như một vụ hành động khủng bố trong nước và tội ác thù hận nhắm vào người Công giáo.

Cảnh sát trưởng Minneapolis, Brian O'Hara, cho biết tay súng mặc đồ đen mang theo 3 khẩu súng và nã đạn vào những người trong trường. Được biết, ngoài 2 trẻ nhỏ thiệt mạng, 16 trẻ em, từ 6 đến 15 tuổi, bị thương và đã được đưa tới bệnh viện điều trị.

Vụ xả súng khiến nhiều trẻ em thương vong. Ảnh: DM.

Cảnh sát trưởng Brian O'Hara xác nhận Robin Westman gần đây đã được cấp giấy phép mua súng.

Theo Everytown for Gun Safety, đã có 58 vụ xả súng tại các trường học từ mẫu giáo đến lớp 12 vào năm 2025, bao gồm thảm kịch mới nhất ở Minneapolis.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ xả súng ở Mỹ