Vụ xả súng khiến 8 trẻ em thiệt mạng rúng động nước Mỹ

Một người đàn ông ở bang Louisiana (Mỹ) đã nổ súng làm 8 đứa trẻ, trong đó có 7 em nhỏ là con ruột của anh ta, thiệt mạng.

Theo AP, vụ nổ súng rúng động xảy ra tại hai ngôi nhà trong khu dân cư ở Shreveport vào rạng sáng ngày 19/4 (giờ địa phương), khiến cư dân không khỏi bàng hoàng.

Phát ngôn viên Sở Cảnh sát Shreveport, ông Chris Bordelon, cho biết người đàn ông đã nổ súng làm 8 đứa trẻ, trong đó có 7 người là con ruột của mình, thiệt mạng. Ngoài ra, hai phụ nữ, bao gồm vợ của nghi phạm và cũng là mẹ của các nạn nhân, đã bị bắn và đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo các nhà chức trách, các nạn nhân tử vong trong độ tuổi từ 3 đến 11.

Mọi người an ủi nhau bên ngoài hiện trường vụ xả súng hàng loạt tại Shreveport, Louisiana, ngày 19/4/2026. Ảnh: AP/Gerald Herbert.

Kẻ nổ súng, được xác định là Shamar Elkins, 31 tuổi, đã tử vong sau một cuộc truy đuổi của cảnh sát và lực lượng chức năng phải nổ súng vào nghi phạm, theo ông Bordelon. Nhà chức trách chưa công bố nguyên nhân dẫn đến vụ bạo lực, song ông Bordelon khẳng định các điều tra viên tin chắc đây là một vụ việc hoàn toàn mang tính chất nội bộ gia đình.

“Tôi thực sự không biết phải nói gì, trái tim tôi như nghẹn lại. Tôi không thể tưởng tượng nổi làm sao một sự việc như vậy lại có thể xảy ra”, Trưởng cảnh sát Shreveport, ông Wayne Smith, nói.

Theo cảnh sát, Elkins từng bị bắt vào năm 2019 liên quan đến một vụ án về vũ khí, nhưng không có thông tin nào về các vấn đề bạo lực gia đình khác.

Crystal Brown, chị họ của một trong hai phụ nữ bị thương, cho hay Shamar Elkins và vợ đang trong quá trình ly thân và dự kiến ra tòa vào ngày 20/4. Brown cho biết cặp đôi đã tranh cãi về việc ly thân trước khi vụ nổ súng xảy ra.

Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, người đến từ Shreveport, bày tỏ đau buồn sau sự việc.

“Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, gia đình, người thân của họ và cộng đồng Shreveport trong thời khắc vô cùng khó khăn này”, ông Johnson phát biểu.

