Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Vụ xả súng khiến 8 trẻ em thiệt mạng rúng động nước Mỹ

Một người đàn ông ở bang Louisiana (Mỹ) đã nổ súng làm 8 đứa trẻ, trong đó có 7 em nhỏ là con ruột của anh ta, thiệt mạng. 

An An (Theo AP)

Theo AP, vụ nổ súng rúng động xảy ra tại hai ngôi nhà trong khu dân cư ở Shreveport vào rạng sáng ngày 19/4 (giờ địa phương), khiến cư dân không khỏi bàng hoàng.

Phát ngôn viên Sở Cảnh sát Shreveport, ông Chris Bordelon, cho biết người đàn ông đã nổ súng làm 8 đứa trẻ, trong đó có 7 người là con ruột của mình, thiệt mạng. Ngoài ra, hai phụ nữ, bao gồm vợ của nghi phạm và cũng là mẹ của các nạn nhân, đã bị bắn và đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo các nhà chức trách, các nạn nhân tử vong trong độ tuổi từ 3 đến 11.

apxasungomy.jpg
Mọi người an ủi nhau bên ngoài hiện trường vụ xả súng hàng loạt tại Shreveport, Louisiana, ngày 19/4/2026. Ảnh: AP/Gerald Herbert.

Kẻ nổ súng, được xác định là Shamar Elkins, 31 tuổi, đã tử vong sau một cuộc truy đuổi của cảnh sát và lực lượng chức năng phải nổ súng vào nghi phạm, theo ông Bordelon. Nhà chức trách chưa công bố nguyên nhân dẫn đến vụ bạo lực, song ông Bordelon khẳng định các điều tra viên tin chắc đây là một vụ việc hoàn toàn mang tính chất nội bộ gia đình.

“Tôi thực sự không biết phải nói gì, trái tim tôi như nghẹn lại. Tôi không thể tưởng tượng nổi làm sao một sự việc như vậy lại có thể xảy ra”, Trưởng cảnh sát Shreveport, ông Wayne Smith, nói.

Theo cảnh sát, Elkins từng bị bắt vào năm 2019 liên quan đến một vụ án về vũ khí, nhưng không có thông tin nào về các vấn đề bạo lực gia đình khác.

Crystal Brown, chị họ của một trong hai phụ nữ bị thương, cho hay Shamar Elkins và vợ đang trong quá trình ly thân và dự kiến ra tòa vào ngày 20/4. Brown cho biết cặp đôi đã tranh cãi về việc ly thân trước khi vụ nổ súng xảy ra.

Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, người đến từ Shreveport, bày tỏ đau buồn sau sự việc.

“Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, gia đình, người thân của họ và cộng đồng Shreveport trong thời khắc vô cùng khó khăn này”, ông Johnson phát biểu.

Nguồn video: VTV
Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Diễn biến vụ xả súng hàng loạt, bắt giữ con tin ở Ukraine

Tay súng đã bắn chết 6 người và làm ít nhất 14 người bị thương trong vụ xả súng hàng loạt tại thủ đô Kiev của Ukraine.

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết, kẻ tấn công, 58 tuổi, mang theo vũ khí tự động đã sát hại 6 người và cố thủ bên trong một siêu thị cùng với các con tin tại thủ đô Kiev của Ukraine vào ngày 18/4, trước khi bị cảnh sát bắn hạ. Ít nhất 14 người khác bị thương đã được đưa tới bệnh viện điều trị.

“Kẻ tấn công đã bị vô hiệu hóa. Hắn bắt giữ con tin và, thật đáng tiếc, đã sát hại một người trong số họ. Hắn cũng đã sát hại 4 người trên đường phố. Một phụ nữ khác tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ rúng động vì 2 vụ xả súng trường học liên tiếp

Trong vụ xả súng mới nhất, một học sinh nổ súng vào hai lớp học tại ngôi trường ở Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ, khiến 9 người thiệt mạng và 13 người bị thương.

AP dẫn thông tin từ Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa Ciftci cho biết, một học sinh 14 tuổi đã nổ súng vào hai lớp học tại một ngôi trường ở Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 15/4. Vụ xả súng khiến 9 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương, trong đó có 6 nạn nhân nguy kịch.

Ông Mukerrem Unluer, Thống đốc tỉnh Kahramanmara, thông tin rằng tay súng 14 tuổi này đã mang theo 5 khẩu súng và 7 băng đạn đến trường. Những khẩu súng được cho là thuộc về cha của học sinh này.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Diễn biến vụ xả súng trường học Thổ Nhĩ Kỳ, 17 người thương vong

Kẻ tấn công nổ súng tại một trường trung học ở khu vực đông nam Thổ Nhĩ Kỳ trước khi tự sát. Ít nhất 16 người bị thương trong vụ việc.

AP dẫn lời một quan chức địa phương cho biết, vụ nổ súng xảy ra tại một trường trung học ở khu vực đông nam Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 14/4.

"Kẻ tấn công, 18 tuổi và là một cựu học sinh của trường, mang theo một khẩu súng săn, đã xả súng bừa bãi bên trong một trường trung học dạy nghề ở Siverek, tỉnh Sanliurfa. Đối tượng đã tự sát bằng chính khẩu súng này sau khi bị cảnh sát truy bắt”, Thống đốc Hasan Sildak thông tin.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới