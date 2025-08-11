Xả súng ở Mỹ, nhiều người bị thương

Một vụ xả súng xảy ra ở Baltimore, tiểu bang Maryland (Mỹ), khiến 6 người bị thương, trong đó có một bé gái 5 tuổi.

Theo RT, vụ xả súng xảy ra gần ngã tư đường Spaulding và Queensberry tại Baltimore, bang Maryland, vào tối 9/8 (giờ địa phương). Thông tin tại buổi họp báo, cảnh sát trưởng Baltimore Richard Worley cho biết các nạn nhân đang tụ tập bên ngoài ăn uống thì bất ngờ một nghi phạm nổ súng vào họ.

Đội Điều tra Tội phạm và Cảnh sát Quận cùng với Đội Cứu hỏa Thành phố Baltimore và Dịch vụ Cấp cứu Y tế (EMS) đã có mặt tại hiện trường.

Vụ xả súng xảy ra gần ngã tư đường Spaulding và Queensberry tại Baltimore, Mỹ. Ảnh: X.

"6 người bị thương trong vụ nổ súng, trong đó có một nạn nhân 38 tuổi trong tình trạng nguy kịch phải phẫu thuật. Ngoài ra, một bé gái 5 tuổi bị bắn vào tay", cảnh sát thông tin.

"Rất may là vết thương của bé gái không quá nghiêm trọng", ABC News dẫn lời Worley.

Các nạn nhân còn lại, tất cả đều ở độ tuổi từ 23 đến 52, được cho là chỉ bị thương không nguy hiểm đến tính mạng.

Một số tuyến phố đã bị phong tỏa để phục vụ điều tra. Cảnh sát chưa công bố thông tin chi tiết nào về nghi phạm xả súng.

Các nhà điều tra đang lấy lời khai của các nạn nhân và nhân chứng để xác định nguyên nhân vụ việc.

