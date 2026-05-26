Xã Ninh Sơn chỉ định thầu gói xây lắp cơ sở hơn 1,5 tỷ đồng

Công tác quản lý, phân bổ nguồn vốn đầu tư công tại các cơ quan quản lý nhà nước cấp cơ sở luôn đặt ra yêu cầu cao về tính công khai, minh bạch tài chính. Việc triển khai các công trình hạ tầng phục vụ an ninh trật tự và cải cách hành chính đòi hỏi quy trình thực hiện phải chặt chẽ, khoa học nhằm tối ưu hóa tối đa nguồn lực công quỹ. Ghi nhận từ hệ thống văn bản phê duyệt đầu tư công, Ban quản lý dự án xã Ninh Sơn vừa chính thức hoàn tất thủ tục lựa chọn đơn vị thực hiện gói thầu xây lắp phục vụ hạ tầng an ninh trên địa bàn thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Cụ thể, ngày 20/05/2026, Giám đốc Ban quản lý dự án xã Ninh Sơn đã ký Quyết định số 351/QĐ-BQL về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05 – thi công xây lắp + chi phí dự phòng công trình Nâng cấp, Sửa chữa khu vực tiếp công dân, giải quyết TTHCC Công an xã Ninh Sơn.

Theo nội dung văn bản pháp lý này, doanh nghiệp trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Cơ khí Trường Kỳ. Giá trị trúng thầu trọn gói (bao gồm cả chi phí dự phòng) được xác lập chính xác ở mức 1.505.773.000 đồng. Trong đó, cơ cấu chi phí được bóc tách bao gồm dự toán xây lắp thuần trị giá 1.461.031.923 đồng và chi phí dự phòng rủi ro tính toán theo quy định trị giá 44.741.081 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng xây lắp được quy định kéo dài trong 210 ngày, đi kèm thời hạn bảo hành công trình là 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao.

Để có cơ sở đánh giá hiệu quả tài chính, cần đối chiếu giá trúng thầu với phương án dự toán ban đầu được ban hành tại Quyết định số 307/QĐ-BQL ngày 05/05/2026 của Ban quản lý dự án xã Ninh Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án này. Tại văn bản kế hoạch, gói thầu số 05 được duyệt giá trần tối đa là 1.527.546.512 đồng. Trong đó chi phí xây lắp trực tiếp định mức ban đầu là 1.482.805.431 đồng và chi phí dự phòng tính theo tỷ lệ 3% tương đương 44.741.081 đồng.

Như vậy, thông qua quy trình đàm phán, thương thảo trực tiếp theo quy định chỉ định thầu rút gọn, giá trị chênh lệch giảm giá xây lắp thu hồi về cho ngân sách địa phương đạt 21.773.512 đồng. Biên độ tiết kiệm tài chính công quỹ thông qua việc thương thảo hợp đồng với nhà thầu tại gói thầu này đạt tỷ lệ xấp xỉ 1,43%. Trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, đặc biệt đối với phương thức chỉ định thầu trực tiếp không qua đấu giá cạnh tranh rộng rãi, biên độ giảm giá thường có xu hướng mang tính chất ổn định và sát với giá dự toán ban đầu của chủ đầu tư.

Quyết định số 351/QĐ-BQL về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05 – thi công xây lắp + chi phí dự phòng công trình Nâng cấp, Sửa chữa khu vực tiếp công dân, giải quyết TTHCC Công an xã Ninh Sơn. (Nguồn MSC)

Cơ sở pháp lý nền tảng và lộ trình phê duyệt dòng vốn

Hồ sơ gốc của dự án cho thấy chuỗi thủ tục hành chính phục vụ công trình Nâng cấp, Sửa chữa khu vực tiếp công dân, giải quyết TTHCC Công an xã Ninh Sơn được triển khai đồng bộ từ cuối tháng 4 năm 2026. Đầu tiên, ngày 21/04/2026, Chủ tịch UBND xã Ninh Sơn đã ban hành Quyết định số 805/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình, xác định tổng mức đầu tư toàn bộ dự án là 2.000.000.000 đồng.

Nguồn vốn phân bổ thực hiện công trình được trích từ nguồn ngân sách địa phương, căn cứ cụ thể theo Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 24/04/2026 của UBND xã Ninh Sơn về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Sau khi có quyết định phê duyệt kế hoạch vốn và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Ban quản lý dự án xã Ninh Sơn đã tiến hành các bước thương thảo để giao thầu trực tiếp.

Về phía đơn vị được lựa chọn giao thầu, trích xuất dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ghi nhận Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Cơ khí Trường Kỳ có mã số thuế là 4500485550, được thành lập và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 04/06/2015. Doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính đặt tại địa chỉ Thôn 3, xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Như vậy, đây là một pháp nhân kinh doanh trú đóng ngay trên chính địa bàn hành chính nơi triển khai dự án nâng cấp công sở công an xã, tạo thuận lợi cơ bản về mặt vận chuyển vật tư và bố trí nhân lực thi công tại chỗ.

Góc nhìn chuyên môn về quy trình và tính hiệu quả tài chính cơ sở

Phân tích về khía cạnh quy phạm pháp luật và tính kinh tế của gói thầu xây lắp này, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, hình thức chỉ định thầu rút gọn được quy định cụ thể tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (và các văn bản sửa đổi bổ sung như Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15) cùng hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành thuộc Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Đối với các gói thầu xây lắp quy mô nhỏ nằm trong hạn mức cho phép, hoặc các gói thầu có tính chất sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc của lực lượng vũ trang nhân dân nhằm bảo đảm điều kiện tiếp công dân tại địa phương, việc áp dụng chỉ định thầu rút gọn là hoàn toàn phù hợp về mặt quy trình hành chính. Cơ chế này cho phép các chủ đầu tư ở cấp xã giảm thiểu tối đa các thủ tục hành chính kéo dài, nhanh chóng đưa dòng vốn đầu tư công vào triển khai thực tế, đáp ứng tiến độ giải ngân và nhu cầu hạ tầng cấp thiết.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách. Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước. Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu. Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.

