Xã Tân Phước 3: Gói thầu hơn 5,5 tỷ đồng, tiết kiệm ra sao?

Lội ngược dòng ngoạn mục nhờ thư giảm giá

Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Phước 3 - Nguyễn Văn Quang đã ký ban hành Quyết định số 307/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 06: Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đường đông Nguyễn Tấn Thành (đoạn từ kênh 2 đến ranh Long Định). Theo quyết định đơn vị trúng thầu được xác định là Liên danh Thế Anh - Anh Phát (Công ty TNHH Anh Phát Tiền Giang - Công ty TNHH MTV Xây Dựng Thế Anh).

Quyết định số 307/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Đây là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm do Phòng Kinh tế xã Tân Phước 3 làm Chủ đầu tư, nhằm mục tiêu hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng thông suốt, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Đáng chú ý, kết quả từ cuộc thầu chào hàng cạnh tranh này ghi nhận một kịch bản đảo chiều tài chính vô cùng ngoạn mục nhờ vào việc áp dụng chính sách giảm giá từ phía nhà thầu liên danh trúng thầu.

Gói thầu số 06 thuộc dự án được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói. Sau khi cập nhật dự toán và phê duyệt lại giá gói thầu theo các quy định hiện hành, giá trần xét thầu được cơ quan có thẩm quyền ấn định ở mức 5.934.133.787 đồng. Quá trình mở thầu công khai đã ghi nhận sự tham gia cạnh tranh của hai nhà thầu. Cụ thể: Liên danh Đường đông Nguyễn Tấn Thành nộp hồ sơ dự thầu với giá đề xuất là 5.919.232.665 đồng và không ghi nhận bất kỳ giá trị giảm giá nào kèm theo. Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Liên danh Thế Anh - Anh Phát nộp mức giá dự thầu ban đầu lên tới 5.933.878.783 đồng. Nếu chỉ nhìn vào các con số dự thầu thô ban đầu, Liên danh Đường đông Nguyễn Tấn Thành rõ ràng chiếm ưu thế về mặt tài chính khi có giá bỏ thầu thấp hơn đối thủ hơn 14 triệu đồng.

Tuy nhiên, bước ngoặt mang tính quyết định làm thay đổi hoàn toàn cục diện đã xuất hiện khi Tổ chuyên gia chấm thầu thuộc đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Đông Hà tiến hành bóc tách các cấu phần tài chính công khai. Theo đó, Liên danh Thế Anh - Anh Phát đã đính kèm một thư giảm giá hợp lệ với giá trị cắt giảm trực tiếp lên tới 367.900.484,546 đồng. Sau khi trừ đi giá trị giảm giá tự nguyện và thực hiện các bước hiệu chỉnh sai lệch thừa theo quy định, giá dự thầu xét hạng của Liên danh Thế Anh - Anh Phát hạ xuống chỉ còn 5.565.978.298,454 đồng. Con số sau giảm giá này thấp hơn hẳn mức giá cố định của Liên danh Đường đông Nguyễn Tấn Thành. Kết quả xếp hạng tài chính cuối cùng, Liên danh Thế Anh - Anh Phát vươn lên vị trí thứ nhất, đẩy đối thủ xuống vị trí xếp hạng hai. Giá trúng thầu chính thức được Chủ đầu tư phê duyệt tại quyết định là 5.565.000.000 đồng, mang lại giá trị tiết kiệm thiết thực cho ngân sách nhà nước hơn 369 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm tối ưu cho một gói thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng.

Sàng lọc kỹ lưỡng năng lực, nhân sự thầu

Bên cạnh cuộc đua khốc liệt về mặt tài chính, các biên bản và báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật cũng cho thấy sự cẩn trọng, nghiêm túc và chuyên nghiệp của đơn vị tư vấn đấu thầu lẫn chủ đầu tư. Trong quá trình đánh giá chi tiết, cả hai nhà thầu tham gia đều từng bị cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ các nội dung quan trọng liên quan đến năng lực và kinh nghiệm thực tế để đảm bảo tính minh bạch.

Cụ thể, vào ngày 13/4/2026, Phòng Kinh tế xã Tân Phước 3 đã phát hành Công văn số 248/PKT yêu cầu nhà thầu Liên danh Đường đông Nguyễn Tấn Thành làm rõ tiêu chuẩn về năng lực kinh nghiệm, đặc biệt là kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp giao thông tương tự liên quan đến Công ty TNHH Minh Trung. Đến ngày 16/4/2026, nhà thầu này đã gửi bổ sung kịp thời Hợp đồng số 14/2023/HĐXD (ngày 04/12/2023) và Hợp đồng số 11/2024/HĐXD (ngày 09/10/2024) đáp ứng trọn vẹn yêu cầu từ phía Chủ đầu tư.

Tương tự, đối với nhà thầu xếp hạng nhất, Chủ đầu tư cũng gửi Công văn số 247/PKT ngày 13/4/2026 đề nghị làm rõ năng lực của đội ngũ nhân sự chủ chốt được kê khai trong hồ sơ dự thầu. Nhà thầu Liên danh Thế Anh - Anh Phát sau đó đã nhanh chóng phản hồi bằng Công văn số 01/CV-TA ngày 15/4/2026, cung cấp bổ sung hợp đồng xây lắp số 24/2021/HĐXD cùng các văn bản chứng minh bằng cấp, chứng chỉ kèm theo để đáp ứng trọn vẹn yêu cầu xác minh từ phía Tổ chuyên gia. Điều này cho thấy tính nghiêm túc của các bên trong việc thiết lập hồ sơ dự thầu rõ ràng, minh bạch trước khi tiến hành bước hoàn thiện và ký kết hợp đồng.

Góc nhìn chuyên gia

Đánh giá về tính chất pháp lý và diễn biến cạnh tranh của gói thầu xây dựng này, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: Việc các nhà thầu chủ động áp dụng chính sách giảm giá sâu tại các gói thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng thể hiện tính chuyển biến tích cực của môi trường đầu tư công hiện nay. Hệ thống đấu thầu qua mạng giúp dữ liệu tài chính được bảo mật tuyệt đối cho đến giờ mở thầu, buộc các doanh nghiệp phải tự tính toán biên độ lợi nhuận tối ưu và đưa ra các chiến lược như thư giảm giá nếu muốn giành chiến thắng sòng phẳng.

Ở góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ thêm, việc Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn để liên tục gửi yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu chính là giải pháp bảo vệ tối đa lợi ích nhà nước, tránh tình trạng nhà thầu gian lận năng lực hoặc sử dụng nhân sự ảo trên giấy tờ. Các hoạt động làm rõ này hoàn toàn phù hợp và tuân thủ chặt chẽ theo tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ.