Bạn đọc - Phản biện

Mối quan hệ đan xen và bài toán minh bạch trong hệ sinh thái đấu thầu của Công ty Quốc Thiên [Kỳ 3]

Việc luân phiên thay đổi vai trò giữa đối thủ và đối tác liên danh giữa các nhà thầu quen thuộc mở ra góc nhìn đa chiều về tính cạnh tranh thực tế tại các gói thầu của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quốc Thiên.

Hải Đăng

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, bên cạnh chuỗi kết quả trúng thầu tỷ lệ cao tại một số đơn vị mời thầu, phân tích các mối quan hệ đấu thầu của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quốc Thiên còn bộc lộ những mối liên kết chặt chẽ, đan xen với các nhà thầu khác trên cùng địa bàn.

Cụ thể, trong các đối thủ thường xuyên dự thầu, doanh nghiệp này ghi nhận đã từng đối đầu với 68 nhà thầu trong khuôn khổ 24 gói thầu, đạt kết quả thắng 9 gói và thua 13 gói. Trong số này, Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Thế Vinh là đơn vị xuất hiện nhiều khi hai bên chạm trán nhau trong tổng cộng 12 gói thầu, Công ty Quốc Thiên thắng 5 gói và thua 7 gói. Kế đến là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thanh Phú Hoàng với 6 gói thầu đối đầu.

Nguồn MSC

Tuy nhiên, một hiện tượng mang tính đặc trưng trong công tác đấu thầu xây lắp địa phương là việc các nhà thầu này lại xuất hiện cùng nhau để trở thành đối tác liên danh trong các dự án khác. Minh chứng rõ nét là trong danh sách liên danh, Công ty Quốc Thiên đã từng liên danh với 16 nhà thầu trong 16 gói thầu. Và đơn vị ghi nhận số gói liên danh chung nhiều nhất chính là Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Thế Vinh với tổng cộng 9 gói thầu song hành cùng nhau, đạt kết quả thắng thầu 2 gói và thua 7 gói. Đứng thứ hai trong danh sách đối tác liên danh là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thanh Phú Hoàng với 4 gói thầu phối hợp.

Mối quan hệ thay đổi linh hoạt giữa việc đối đầu và hợp tác liên danh giữa một nhóm các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn luôn là chủ đề thu hút sự phân tích từ các chuyên gia pháp lý đấu thầu.

Dưới góc nhìn phân tích chuyên sâu, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định: “Việc các nhà thầu cùng địa bàn vừa liên danh vừa đối đầu nhau tại các gói thầu đầu tư công là điều không bị cấm theo quy định của pháp luật, nếu các bên bảo đảm tính độc lập về mặt tài chính, nhân sự và không có hành vi dàn xếp giá dự thầu. Tuy nhiên, theo yêu cầu tăng cường tính minh bạch của Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ, đối với các gói thầu có tần suất xuất hiện lặp đi lặp lại của một nhóm nhà thầu quen mặt, các bên mời thầu và cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm hậu kiểm rất kỹ biên bản mở thầu, báo cáo đánh giá E-HSDT. Đặc biệt cần xem xét sự trùng lắp về địa chỉ IP nộp hồ sơ, dữ liệu bảo lãnh ngân hàng để loại trừ tuyệt đối các dấu hiệu thông đồng, thỏa thuận ngầm, nhằm bảo đảm môi trường đấu thầu lành mạnh, thực chất, mang lại giá trị kinh tế cao nhất cho nguồn vốn ngân sách.”

Bên cạnh những điểm cần lưu ý về hệ số giảm giá tiết kiệm ngân sách, cũng cần ghi nhận những điểm tích cực trong hồ sơ hoạt động của nhà thầu Quốc Thiên khi doanh nghiệp này luôn chấp hành tốt các chế tài quy định, ghi nhận 0 quyết định xử phạt vi phạm quy định về đấu thầu và hoàn thành nghĩa vụ nộp chi phí giao dịch trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

Để bảo đảm quyền lợi chính đáng của các doanh nghiệp hoạt động lành mạnh, đồng thời tối ưu hóa hiệu quả kinh tế của các đồng vốn đầu tư công, việc minh bạch hóa thông tin, tăng cường trách nhiệm giải trình của các chủ đầu tư địa phương đối với năng lực thực thi của nhà thầu vẫn luôn là chìa khóa cốt lõi cần được thực hiện đồng bộ.

Chế tài xử lý hành vi dàn xếp, thông đồng và thỏa thuận ngầm trong đấu thầu

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) quy định hành vi dàn xếp, thông đồng giữa các nhà thầu nhằm cố tình hạn chế sự cạnh tranh, thao túng giá trúng thầu hoặc luân phiên phân chia các gói thầu là một trong những hành vi bị nghiêm cấm tuyệt đối.

Theo quy định pháp luật hiện hành, trường hợp cơ quan chức năng phát hiện các nhà thầu có hành vi thỏa thuận cố định giá, cùng nhau từ chối cung cấp tài liệu hoặc phối hợp rút hồ sơ dự thầu tạo điều kiện cho một bên trúng thầu, cá nhân và tổ chức vi phạm sẽ bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 03 năm đến 05 năm trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời, kết quả gói thầu sẽ bị hủy bỏ, chủ đầu tư phải tiến hành tổ chức đấu thầu lại, nhà thầu vi phạm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại kinh tế phát sinh và tùy theo mức độ nghiêm trọng, hồ sơ vụ việc sẽ được chuyển giao sang cơ quan điều tra để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Quốc Thiên và chuỗi trúng thầu sát nút tại Lâm Đồng [Kỳ 1]

Sở hữu quy mô siêu nhỏ, song doanh nghiệp này lại ghi nhận tỷ lệ trúng thầu cao đáng kinh ngạc, đặc biệt là chuỗi trúng thầu tuyệt đối tại một đơn vị mời thầu với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách thấp.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quốc Thiên (gọi tắt là Công ty Quốc Thiên; mã số thuế: 5800894355; địa chỉ trụ sở tại số 84 Đường Lý Tự Trọng, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) là một trong những nhà thầu có tần suất tham gia và tỷ lệ trúng thầu rất cao tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Thống kê lịch sử đấu thầu cho thấy, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng khoảng 128 gói thầu, trong đó trúng khoảng 112 gói, trượt 13 gói, 1 gói chưa có kết quả và 2 gói đã bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò liên danh) đạt con số khoảng 112.835.379.038 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập ghi nhận khoảng 89.902.890.528 đồng. Đối với một doanh nghiệp có quy mô được đăng ký là "doanh nghiệp siêu nhỏ", việc duy trì tỷ lệ trúng thầu lên đến xấp xỉ 87,5% là một kết quả khiến nhiều nhà thầu lớn trong ngành xây lắp phải ao ước.

Bạn đọc - Phản biện

Bài toán năng lực khi Công ty Quốc Thiên hàng loạt gói tư vấn [Kỳ 2]

Không chỉ hoạt động mạnh ở lĩnh vực xây lắp, Công ty Quốc Thiên còn tham gia sâu vào hệ thống tư vấn đấu thầu với số lượng gói thầu thực hiện dày đặc, đòi hỏi sự minh định về năng lực nhân sự kỹ thuật.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quốc Thiên không chỉ đơn thuần là một đơn vị thi công xây dựng dân dụng, giao thông đường bộ mà còn đóng vai trò là một đơn vị tư vấn đấu thầu quen thuộc tại nhiều cơ quan, ban ngành và chính quyền địa phương cấp xã tại tỉnh Lâm Đồng.

Hồ sơ năng lực hoạt động xây dựng quốc gia ghi nhận doanh nghiệp này sở hữu chứng chỉ năng lực hoạt động trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật phức tạp như: Khảo sát xây dựng địa hình; Thiết kế, thẩm tra thiết kế hạ tầng kỹ thuật, dân dụng kết cấu; Giám sát thi công công trình thủy lợi, cầu đường bộ, dân dụng. Số liệu thống kê từ dữ liệu đấu thầu cho thấy, doanh nghiệp này đã tham gia tư vấn tổng cộng 109 gói thầu với 19 vai trò khác nhau.

Bạn đọc - Phản biện

Chân dung Công ty Thiên Quốc An và gói thầu hơn 9 tỷ tại Cảng Đồng Nai [Kỳ 1]

Mới thành lập hơn 2 năm, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ & Xây dựng Thiên Quốc An đã liên tiếp trúng nhiều gói thầu xây lắp. Gần đây nhất, doanh nghiệp này vừa được phê duyệt trúng gói thầu hơn 9,2 tỷ đồng tại Cảng Đồng Nai trong một cuộc đấu chỉ có hai nhà thầu tham gia.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 02/10/2025, ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai, đã ký quyết định số 1293/QĐ-CĐN-QLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công mặt bãi CPĐD - Công trình: Bãi số 9". Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ & Xây dựng Thiên Quốc An (sau đây gọi là Công ty Thiên Quốc An), với giá trúng thầu là 9.227.499.855 đồng.

Được biết, gói thầu này thuộc dự án "Mở rộng cảng Đồng Nai giai đoạn 2B (Mở rộng hệ thống kho bãi)", sử dụng vốn doanh nghiệp. Giá gói thầu được duyệt là 9.944.527.000 đồng. Như vậy, giá trúng thầu của Công ty Thiên Quốc An thấp hơn giá gói thầu khoảng 717 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 7,21%.

