Bạn đọc - Phản biện

Khánh Hòa: Chỉ định thầu gói thầu xây lắp tại xã Diên Điền

Phòng Kinh tế xã Diên Điền chỉ định thầu gói xây lắp khu dân cư Gò Mít có giá 1,93 tỷ đồng cho Công ty DV&XD Việt Quang với tỷ lệ tiết kiệm đạt mức 2%.

Hoạt động quản lý đầu tư công và phân bổ nguồn vốn ngân sách tại địa bàn xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa đang thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội thông qua các kết quả phê duyệt hồ sơ lựa chọn nhà thầu cấp cơ sở. Ngày 15/05/2026, Phòng Kinh tế xã Diên Điền ban hành Quyết định số 156/QĐ-PKT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu thi công xây lắp thuộc công trình Cơ sở hạ tầng khu dân cư Gò Mít (giai đoạn 1).

Đơn vị được lựa chọn thực hiện dự án hạ tầng này là Công ty TNHH Dịch vụ và Xây dựng Việt Quang, một doanh nghiệp xây lắp có trụ sở đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Việc công khai dòng dữ liệu từ các văn bản hành chính gốc mở ra góc nhìn thực tế, đa chiều về việc áp dụng các quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 trong công tác lựa chọn nhà thầu hiện nay.

Theo hồ sơ báo cáo đầu tư, dự án Cơ sở hạ tầng khu dân cư Gò Mít (giai đoạn 1) tại xã Diên Điền được tổ chức triển khai nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật địa phương. Trước đó, vào ngày 22/04/2026, UBND xã Diên Điền đã ban hành Quyết định số 405/QĐ-UBND phê duyệt Hồ sơ báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình này với tổng mức đầu tư được xác định cụ thể là 2.300.000.000 đồng. Dự án thuộc nhóm C, loại công trình giao thông cấp IV, sử dụng nguồn vốn hoàn toàn từ ngân sách xã.

Trong cơ cấu tổng mức đầu tư của dự án, chi phí xây dựng phê duyệt ban đầu chiếm tỷ trọng lớn nhất với con số 1.971.443.000 đồng. Các phần chi phí còn lại bao gồm chi phí quản lý dự án là 55.200.000 đồng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng là 218.755.000 đồng, chi phí khác là 53.920.000 đồng và chi phí dự phòng được lập ở mức 682.000 đồng.

Đến ngày 14/05/2026, Phòng Kinh tế xã Diên Điền ban hành Quyết định số 143/QĐ-PKT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, ấn định áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu thi công xây lắp. Tại văn bản phê duyệt kết quả chỉ định thầu chính thức sau đó một ngày, giá chỉ định thầu được xác định là 1.932.014.000 đồng. Gói thầu triển khai theo loại hợp đồng trọn gói với thời hạn thực hiện là 45 ngày.

Đối chiếu giữa giá dự toán xây lắp và giá giao thầu thực tế, dòng ngân sách địa phương ghi nhận mức giảm giá tiết kiệm là 39.429.000 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm cố định đạt mức 2%.

Quyết định số 156/QĐ-PKT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu thi công xây lắp thuộc công trình Cơ sở hạ tầng khu dân cư Gò Mít (giai đoạn 1). (Nguồn MSC)

Thông tin từ hệ thống dữ liệu đấu thầu quốc gia ghi nhận Công ty TNHH Dịch vụ và Xây dựng Việt Quang có mã số thuế 4201634130, được thành lập và đi vào vận hành từ ngày 09/02/2015. Trụ sở đăng ký ban đầu của doanh nghiệp nằm tại Tổ 31 Thôn Trường Lạc, Xã Diên Lạc, Huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Trong bối cảnh thực hiện cải cách hành chính và tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp gồm cấp tỉnh và cấp xã hiện nay, doanh nghiệp vẫn duy trì liên tục các hoạt động cung ứng dịch vụ xây lắp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tính đến thời điểm giữa năm 2026, dòng dữ liệu thống kê ghi nhận doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 14 gói thầu tại khu vực và đạt kết quả trúng thầu cả 14 gói thầu. Tỷ lệ trúng thầu đạt 100% với tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt con số khoảng 16.870.430.468 đồng.

Phân tích hiện tượng kinh tế này dưới góc độ quản lý đầu tư, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với các gói thầu xây lắp có giá trị nằm trong hạn mức dưới 2 tỷ đồng là hoàn toàn phù hợp với hành lang pháp lý được quy định tại Luật Đấu thầu năm 2023 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Cơ chế này giúp các cơ quan quản lý nhà nước cấp cơ sở lược bỏ được nhiều thủ tục hành chính phức tạp, rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ để nhanh chóng giải ngân dòng vốn đầu tư công, giải quyết kịp thời các yêu cầu cấp bách về hạ tầng kỹ thuật nông thôn.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT

Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách.

Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước.

Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu.

Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt

