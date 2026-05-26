Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Xây dựng Home 93: Mối quan hệ thầu phụ và tần suất trúng dày đặc tại các bên quen thuộc [Kỳ 2]

Việc Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng Home 93 liên tục trúng thầu lớn tại một số đơn vị mời thầu cố định đòi hỏi những góc nhìn khách quan về tính cạnh tranh.

Hải Anh

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, bên cạnh việc ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm tài chính ở mức thấp, bản đồ phân tích dữ liệu mạng đấu thầu của Công ty Kiến trúc Xây dựng Home 93 còn bộc lộ một đặc điểm cấu trúc khác, đó là tần suất trúng thầu áp đảo, tập trung mật độ cao vào một số bên mời thầu cố định trên địa bàn Thành phố Đồng Nai. Hiện tượng trúng thầu với tỷ lệ cao tại một số địa bàn truyền thống đặt ra yêu cầu phân tích về mức độ phân tán rủi ro và tính cạnh tranh bình đẳng giữa các nhà thầu địa phương.

Công ty Kiến trúc Xây dựng Home 93 thiết lập quan hệ đấu thầu với tổng cộng 22 bên mời thầu. Tuy nhiên, dòng doanh thu và số lượng gói thầu lại có sự dồn nén rõ rệt. Đứng đầu trong danh sách đơn vị mời thầu truyền thống là Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú. Cụ thể, Công ty Kiến trúc Xây dựng Home 93 đã tham gia dự thầu tổng cộng khoảng 14 gói thầu do Ban này tổ chức. Kết quả, doanh nghiệp được phê duyệt trúng thầu tới 13 gói và 1 gói thầu bị hủy. Tỷ lệ chiến thắng của doanh nghiệp tại đơn vị này đạt mức rất cao trên tổng số các gói thầu được mở thầu chấm điểm, đem về tổng giá trị trúng thầu đạt khoảng 13,54 tỷ đồng. Tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán tại Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú cũng duy trì ở mức cao là 96,88%.

Một đơn vị khác ghi nhận mối quan hệ đối tác sâu sắc với doanh nghiệp mục tiêu là Công ty Cổ phần Đấu thầu Cửu Long Bình Phước. Tại các dự án do đơn vị này làm bên mời thầu, Công ty Kiến trúc Xây dựng Home 93 đã nộp hồ sơ tham gia 11 gói thầu, được phê duyệt trúng thầu 8 gói và trượt 3 gói, đạt tổng giá trị trúng thầu lên tới khoảng 25,59 tỷ đồng. Tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán tại nhóm gói thầu này đạt 94,28%. Tương tự, tại Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Sơn Tây, doanh nghiệp tham gia 8 gói thầu, trúng 6 gói và trượt 2 gói, thu về giá trị trúng thầu khoảng 7,99 tỷ đồng với tỷ lệ giá trúng so với giá dự toán sát nút ở mức 99,51%.

Song song với việc khoanh vùng nhóm bên mời thầu quen thuộc, lịch sử đấu thầu của Công ty Kiến trúc Xây dựng Home 93 với các đối thủ và đối tác liên danh cũng xuất hiện những chu kỳ lặp lại đáng chú ý. Doanh nghiệp từng chạm trán trực tiếp với 87 nhà thầu độc lập trong tổng số 44 gói thầu. Trong đó, đối thủ đối đầu nhiều nhất là Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Thiên Phú với 7 gói thầu chạm mặt, ghi nhận kết quả thắng 4 gói, thua 3 gói. Ở chiều ngược lại, tại phân khúc liên danh, doanh nghiệp đã bắt tay với các nhà thầu trong 24 gói dự thầu. Đơn vị liên danh đồng hành có tần suất cao nhất chính là Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Thành An với 6 gói thầu phối hợp, gặt hái kết quả thắng 5 gói và trượt 1 gói.

Phân tích về khía cạnh pháp lý của hiện tượng tần suất trúng thầu tập trung, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Cơ quan quản lý nhà nước không cấm một nhà thầu trúng nhiều dự án tại một chủ đầu tư nếu họ thực sự có năng lực vượt trội. Tuy nhiên, dưới góc độ giám sát tính minh bạch, một doanh nghiệp liên tiếp độc diễn hoặc đạt tỷ lệ trúng thầu rất cao tại một vài đơn vị cố định, đi kèm tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thấp, là dấu hiệu đặc trưng cần đưa vào diện giám sát đặc biệt. Việc này nhằm làm rõ xem có hay không hiện tượng cài cắm tiêu chí kỹ thuật mang tính định hướng, hạn chế nhà thầu, tạo đặc quyền cho nhà thầu quen, vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 16 Luật Đấu thầu năm 2023."

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 3] Bài toán điều tiết nhân lực của nhà thầu khi thực hiện song song đa dự án

CHẾ TÀI VÀ CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG ĐẤU THẦU

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật 90/2025/QH15) quy định rõ ràng các hành vi bị nghiêm cấm nhằm bảo vệ tính cạnh tranh lành mạnh của môi trường đầu tư công.

1. Các hành vi bị cấm điển hình (Điều 16):

  • Thông thầu: Hành vi thỏa thuận giữa các bên dự thầu nhằm cố tình rút hồ sơ, dàn xếp để một bên trúng thầu, hoặc thỏa thuận tạo ra các quân xanh, quân đỏ làm sụt giảm tính cạnh tranh thực tế của gói thầu.
  • Gian lận: Cố ý cung cấp các thông tin không trung thực, làm sai lệch hồ sơ năng lực, hồ sơ tài chính hoặc hồ sơ nhân sự nhằm tạo lợi thế bất hợp pháp.
  • Cản trở: Hành vi cài cắm các điều kiện hạn chế nhà thầu trong hồ sơ mời thầu (E-HSMT) nhằm can thiệp, ngăn cản sự tham gia của các nhà thầu có đủ năng lực trên thị trường rộng lớn.

2. Chế tài xử lý: Tùy theo mức độ vi phạm, cá nhân và tổ chức thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính, cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 1 đến 5 năm trên phạm vi toàn quốc theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo Bộ luật Hình sự hiện hành nếu gây thất thoát tài sản nhà nước.

#Quan hệ thầu phụ và cạnh tranh #Tần suất trúng thầu tập trung #Phân tích dữ liệu đấu thầu #Chính sách pháp lý và giám sát #Hành vi cấm trong đấu thầu

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Đồng Nai: Bài toán hiệu quả kinh tế tại các gói thầu của Kiến trúc Xây dựng Home 93 [Kỳ 1]

Nhiều gói thầu do Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng Home 93 thực hiện có giá trúng sát nút giá dự toán, đặt ra yêu cầu tối ưu hóa hiệu quả tiết kiệm ngân sách.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng Home 93 (gọi tắt là Công ty Kiến trúc Xây dựng Home 93; mã số thuế: 3801222585) được thành lập vào ngày 16/04/2020, do ông Đào Quang Nam làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp có địa chỉ giao dịch tại đường Phạm Hùng, Tổ 5, Khu phố Phú Mỹ, Phường Bình Phước, Thành phố Đồng Nai. Tính đến thời điểm khảo sát dữ liệu năm 2026, doanh nghiệp này đã ghi nhận việc tham gia 101 gói thầu công khai trên toàn quốc. Trong đó, đơn vị đã được phê duyệt trúng thầu 81 gói, trượt 19 gói, 1 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) đạt con số hơn 157,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, kết quả phân tích lịch sử đấu thầu từ hệ thống dữ liệu công khai trên mạng đấu thầu quốc gia cho thấy tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Công ty Kiến trúc Xây dựng Home 93 nằm ở mức rất cao, đạt tới 98,97%. Đồng nghĩa với việc, tỷ lệ tiết kiệm trung bình cho ngân sách nhà nước tại các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia và trúng thầu đạt khoảng 1,03%. Đối với một đơn vị đã tham gia hơn một trăm gói thầu phần lớn là vốn đầu tư công, chỉ số tiết kiệm ngân sách này là một đặc điểm cần được phân tích chi tiết dưới góc độ hiệu quả kinh tế.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

An giang: Dấu ấn đồng phục tại các gói thầu ở Phòng Kinh tế xã Châu Phong [Kỳ 1]

Khảo sát 19 gói thầu tại Phòng Kinh tế xã Châu Phong cho thấy 100% áp dụng chỉ định thầu rút gọn với tỷ lệ tiết kiệm rập khuôn 5% và 0%. 

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong bối cảnh đẩy mạnh công tác hiện đại hóa hạ tầng cơ sở nông thôn tại tỉnh An Giang vào đầu năm 2026, việc minh bạch hóa dữ liệu lựa chọn nhà thầu không đơn thuần là yêu cầu hành chính mà đã trở thành thước đo năng lực quản trị nguồn vốn đầu tư công. Tuy nhiên, quá trình rà soát, phân tích chi tiết hồ sơ 19 gói thầu (bao gồm cả lĩnh vực thi công xây dựng và tư vấn) thuộc 11 dự án do Phòng Kinh tế xã Châu Phong (An Giang) làm chủ đầu tư đã bộc lộ những dấu hiệu mang tính đặc trưng, cần được xem xét kỹ lưỡng để tối ưu hóa hiệu quả ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, dữ liệu trích xuất thể hiện toàn bộ 100% các gói thầu được khảo sát tại đơn vị này đều được áp dụng hình thức "chỉ định thầu rút gọn". Ở mảng thi công xây lắp, hàng loạt dự án được phê duyệt kết quả trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách nằm cố định ở một mức duy nhất là 5%. Có thể điểm mặt các gói thầu tiêu biểu có sự rập khuôn này như: Gói thầu số 05 nâng cấp đường Đòn Dong; gói thầu số 05 nâng cấp đường GTNĐ số 10; dự án nâng cấp cụm dân cư Hòa Long; hay dự án nâng cấp tuyến dân cư Vĩnh Thạnh 2. Việc các gói thầu xây lắp đạt được mức tiết kiệm 5% là một tín hiệu khả quan. Mặc dù vậy, việc lặp đi lặp lại một con số cố định ở mọi gói thầu, vắng bóng sự chênh lệch mang lại một bức tranh thiếu sự vận động tự nhiên của thị trường cạnh tranh thực chất.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

"Lạ lùng" những gói thầu có tỉ lệ tiết kiệm 0 đồng tại Phường Bình Thuận [Kỳ 2]

Tính hiệu quả kinh tế là mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, thế nhưng tại Phường Bình Thuận (Lâm Đồng), nhiều gói thầu xây lắp lại trúng với giá... khớp khít dự toán.

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, nguyên tắc cơ bản trong đấu thầu là nhằm tìm ra nhà thầu có năng lực với mức giá tối ưu nhằm tiết kiệm ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, tại Phường Bình Thuận, con số tiết kiệm ở hàng loạt gói thầu xây lắp lại đang ở mức "lạ lùng" khi giá trúng thầu trùng khớp hoàn toàn với giá dự toán.

Điển hình tại dự án Nâng cấp, sửa chữa đường Cầu Tràn, theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Quyết định số 44/QĐ-KTHTĐT ngày 07/05/2026, gói thầu số 04 (Xây lắp) có giá là 593.291.240 đồng. Đến ngày 08/05/2026, tại Quyết định số 48/QĐ-KTHTĐT, Công ty TNHH Xây lắp Diệp Nguyên đã được phê duyệt trúng thầu với giá đúng bằng 593.291.240 đồng. Tỉ lệ tiết kiệm ghi nhận là 0 đồng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới