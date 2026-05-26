Xã Chợ Gạo: Điểm sáng từ gói xây dựng đường Võ Văn Sơn, tiết kiệm 14%

Cuộc cạnh tranh tại gói thầu giao thông nông thôn

Phòng Kinh tế xã Chợ Gạo vừa chính thức ban hành Quyết định số 998/QĐ-PKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án Đường Võ Văn Sơn. Đây là một trong những gói thầu giao thông trọng điểm tại địa phương nhằm nâng cấp, mở rộng tuyến đường, kịp thời phục vụ nhu cầu đi lại cũng như giao thương hàng hóa của người dân xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp.

Theo nội dung quyết định phê duyệt, đơn vị được lựa chọn trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Việt Chương, giá trúng thầu là 2.302.058.000 đồng. So với giá gói thầu ban đầu được đưa ra trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 2.703.866.000 đồng, gói thầu qua mạng này đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 401 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm tương đương 14,86%.

Quyết định số 998/QĐ-PKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Hồ sơ pháp lý thể hiện, gói thầu được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Loại hợp đồng áp dụng giữa các bên là hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện gói thầu và thời gian thực hiện hợp đồng đều ấn định ở mốc 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Việc áp dụng đấu thầu rộng rãi công khai qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được xem là bước đi thiết thực, góp phần minh bạch hóa công tác giải ngân vốn đầu tư công tại tuyến chính quyền địa phương cơ sở.

Tiết kiệm ngân sách từ bài toán tối ưu chi phí

Báo cáo dữ liệu từ biên bản mở thầu trực tuyến ghi nhận không khí cạnh tranh lành mạnh khi có tới 04 doanh nghiệp cùng nộp hồ sơ dự thầu qua mạng. Trong bối cảnh nhiều gói thầu xây lắp quy mô nhỏ ở các địa phương thường rơi vào tình trạng ít nhà thầu quan tâm, việc xuất hiện bốn cái tên cùng nộp hồ sơ cạnh tranh sòng phẳng đã minh chứng cho tính hiệu quả của công nghệ đấu thầu điện tử.

Điều đáng chú ý, các nhà thầu tham gia đều chủ động đưa ra tỷ lệ giảm giá sâu để gia tăng cơ hội chiến thắng. Cụ thể, Công ty TNHH Xây dựng Trường Phát TG nộp hồ sơ với giá dự thầu ban đầu là 2.702.965.211 đồng, nhưng đã đưa ra tỷ lệ giảm giá lên tới 13,2%, kéo giá dự thầu sau giảm giá xuống còn 2.346.173.803,148 đồng. Một đơn vị khác là Công ty TNHH Một thành viên Thống Nhất TG cũng đưa ra tỷ lệ giảm giá 11,1% trên nền giá dự thầu ban đầu là 2.703.860.327 đồng, đạt mức giá sau giảm giá là 2.403.731.830,703 đồng. Nhà thầu còn lại là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ TTN tham gia dự thầu với giá 2.598.415.226 đồng nhưng lựa chọn không áp dụng tỷ lệ giảm giá.

Sau quá trình chấm thầu khách quan, đơn vị tư vấn là Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Huy Phong phối hợp cùng cơ quan chủ đầu tư đã tiến hành xếp hạng các nhà thầu dựa trên tiêu chí giá đánh giá sau cùng. Kết quả tạo nên một kịch bản phân tích tài chính thú vị: Mặc dù Công ty TNHH Xây dựng Trường Phát TG là đơn vị chủ động giảm giá mạnh nhất (13,2%), nhưng do nền giá dự thầu gốc của họ ban đầu sát trần giá gói thầu, nên mức giá sau giảm giá vẫn cao hơn đối thủ.

Trong khi đó, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Việt Chương nhờ xây dựng bài toán dự toán kỹ thuật tối ưu ngay từ đầu nên có mức giá dự thầu gốc thấp nhất, chỉ ở mức 2.586.582.669 đồng. Kết hợp thêm tỷ lệ giảm giá 11%, giá dự thầu sau giảm giá của doanh nghiệp này chạm mốc thấp nhất là 2.302.058.575,41 đồng. Nhờ cơ chế tối ưu kép này, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Việt Chương đã xuất sắc xếp hạng 1 và chính thức trúng thầu. Các doanh nghiệp Trường Phát TG, Thống Nhất TG và Xây dựng Thương mại Dịch vụ TTN lần lượt xếp hạng 2, 3 và 4, đồng thời chấp nhận trượt thầu tại sân chơi này theo đúng quy luật thị trường.

Năng lực nhà thầu Việt Chương

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Việt Chương: (MSDN: vn1200727884), có địa chỉ tại số 188B Ấp Lương Phú C, Xã Lương Hòa Lạc, Đồng Tháp, được thành lập năm 2008 do ông Đoàn Việt Chương làm người đại diện pháp luật.

Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến tháng 05/2026 doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 240 gói thầu, trong đó trúng 158 gói, trượt 79 gói, 2 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 162.173.702.708 đồng (Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập khoảng 159.387.509.708 đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh khoảng 2.786.193.000 đồng)

Ngoài gói thầu đã trúng đang phân tích nêu trên thì trước đó Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Việt Chương còn trúng 2 gói do Phòng Kinh tế xã Chợ Gạo làm chủ đầu tư. Cụ thể: Gói thầu: Thi công xây dựng, trị giá 1.607.295.000 đồng, trúng tháng 05/2026; Gói thầu: Thi công xây dựng, trị giá 1.140.363.000 đồng, trúng tháng 04/2026

Góc nhìn chuyên gia

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định, hoạt động chào hàng cạnh tranh qua mạng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước quy mô nhỏ hiện nay đang được chuẩn hóa rất chặt chẽ theo các quy định mới của hệ thống pháp luật. Việc chủ đầu tư đưa ra hình thức hợp đồng trọn gói cho một gói thầu xây lắp giao thông có thời gian thực hiện ngắn (150 ngày) là hoàn toàn phù hợp với bản chất công trình, giúp giảm thiểu tối đa các rủi ro phát sinh hoặc biến động giá vật liệu cho ngân sách địa phương.

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ chia sẻ, việc một gói thầu quy mô dưới 3 tỷ đồng đạt tỷ lệ tiết kiệm cận mốc 15% là tín hiệu rất tích cực trong công tác đầu tư công. Điều này cho thấy hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP) đã phát huy tối đa vai trò xóa bỏ rào cản địa lý, tạo cơ hội tiếp cận thông tin bình đẳng cho mọi doanh nghiệp. Khi các thông tin từ khâu mời thầu, làm rõ hồ sơ cho đến biên bản mở thầu đều được công khai minh bạch trực tuyến, các nhà thầu buộc phải cạnh tranh bằng năng lực thật và giá thành thật để tồn tại.

Hoạt động đấu thầu tại dự án Đường Võ Văn Sơn do UBND xã Chợ Gạo làm cơ quan chủ quản đầu tư và Phòng Kinh tế thực hiện là một lát cắt điển hình. Việc thực thi nghiêm túc Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP đã mang lại lợi ích kép: vừa đảm bảo chất lượng, tiến độ hạ tầng phục vụ đời sống dân sinh, vừa tối ưu hóa từng đồng vốn thuế của quốc gia.