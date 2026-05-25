Gói thầu đường ADB tại xã Tân Phước 3: Vì sao 3 nhà thầu bị loại?

Liên danh An Phát TG trúng gói thầu hơn 2,2 tỷ đồng

Mới đây, Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Phước 3 - Nguyễn Văn Quang vừa ký ban hành Quyết định số 291/QĐ-PKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường ADB (đoạn từ ĐT 866B đến Kênh Thầy Lực). Theo đó, đơn vị được lựa chọn trúng thầu là Liên danh An Phát TG (gồm các thành viên Công ty TNHH XD TM DV An Phát TG - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Anh Phát Tiền Giang).

Quyết định số 291/QĐ-PKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Giá trúng thầu được phê duyệt cụ thể là 2.229.700.000 đồng, giảm đáng kể so với giá dự toán gói thầu được duyệt trước đó là 2.414.502.170 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng và thi công gói thầu được xác định là 180 ngày. Dự án này sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, do Phòng Kinh tế xã Tân Phước 3 làm chủ đầu tư và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Phúc Huy làm đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu.

Hàng loạt nhà thầu bị loại tại "làn ranh" kỹ thuật

Biên bản mở thầu điện tử công khai cho thấy gói thầu này có tính cạnh tranh khá cao khi thu hút 4 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Để tăng cơ hội chiến thắng, các nhà thầu đã chủ động đưa ra các mức tỷ lệ giảm giá rất sâu. Cụ thể, Công ty TNHH Xây dựng Trường Phát TG đưa ra tỷ lệ giảm giá lên tới 12%, Liên danh An Phát TG giảm 7,6%, và Công ty TNHH Triệu Cang chủ động giảm 5%. Duy nhất có Liên danh Nâng cấp, mở rộng đường ADB là giữ nguyên giá dự thầu ban đầu, không áp dụng giảm giá.

Tuy nhiên, kết quả từ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 01/BCĐG-HSDT do Tổ chuyên gia lập lại mở ra một cục diện hoàn toàn khác. Mặc dù vượt qua bước đánh giá tính hợp lệ cũng như năng lực và kinh nghiệm, nhưng cả 3 nhà thầu đối thủ đều bị đánh giá "Không đạt" tại bước chấm điểm kỹ thuật, đánh mất cơ hội được xem xét, so sánh ở bước đánh giá về tài chính.

Diện mạo những lỗi hồ sơ khiến doanh nghiệp "rời sân chơi"

Đi sâu vào chi tiết báo cáo đánh giá, nguyên nhân khiến các nhà thầu bị loại đều xuất phát từ những thiếu sót, bất cập trong khâu lập giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công.

Đối với Công ty TNHH Xây dựng Trường Phát TG, đơn vị này không đáp ứng yêu cầu do không có bản vẽ điển hình cày sọc tạo nhám mặt đường phù hợp với thuyết minh; bản vẽ biện pháp thi công gia cố chân taluy, đắp mương không phù hợp với quy mô gói thầu; các bản vẽ phá dỡ, rải vải địa kỹ thuật, đóng cừ tràm không phù hợp với hồ sơ thiết kế. Đồng thời, nhà thầu cũng không huy động thiết bị phù hợp với tiến độ thi công và thiếu thuyết minh biện pháp khắc phục, sửa chữa những hư hỏng.

Tương tự, hồ sơ của Liên danh Nâng cấp, mở rộng đường ADB cũng bộc lộ nhiều điểm không tương thích với hồ sơ mời thầu. Nhà thầu này chỉ thể hiện sơ đồ mặt bằng mà không thuyết minh rõ ràng về việc bố trí công trường, kho bãi; giải pháp bảo đảm giao thông không phù hợp với quy mô hiện trạng gói thầu. Đáng chú ý, nhà thầu đưa vào phương pháp kiểm tra hiện trường bằng súng bắn bê tông (phương pháp thử bằng súng bật nẩy), siêu âm, khoan cắt để thí nghiệm xác định cường độ bê tông, vốn được đánh giá là không phù hợp quy mô dự án. Ngoài ra, bản vẽ biện pháp thi công đào, đắp nền đường của liên danh này lại thể hiện "lu lèn độ chặt k98", không phù hợp với bản vẽ thiết kế được đính kèm trong E-HSMT.

Bất cập không kém, hồ sơ dự thầu của Công ty TNHH Triệu Cang bị đánh giá không đạt kỹ thuật do áp dụng loạt tiêu chuẩn đã hết hiệu lực pháp lý. Hệ thống thuyết minh giải pháp giao thông và công tác lắp đặt cọc tiêu, biển báo của doanh nghiệp này vẫn viện dẫn các bộ tiêu chuẩn cũ từ nhiều thập niên trước như TCVN 3118-93, TCVN 3106-93, TCVN 3015-79, TCVN 3118-79, TCVN 5592-91, 22TCN 237-01 và 22TCN 237-97. Thêm vào đó, biểu đồ bố trí nhân lực của nhà thầu này thể hiện sự mâu thuẫn lớn khi bảng tiến độ thể hiện yêu cầu 30 công nhân nhưng biểu đồ huy động thực tế chỉ có 20 người. Giải pháp an toàn về điện đưa vào hồ sơ cũng bị đánh giá không phù hợp với hiện trạng công trình.

Sự chặt chẽ trong quy trình xét thầu

Ở chiều ngược lại, đơn vị trúng thầu là Liên danh An Phát TG đã bảo đảm các tiêu chí chấm điểm để được xếp hạng thứ nhất. Dù vậy, quá trình xét thầu trước đó cũng diễn ra hết sức chặt chẽ khi chủ đầu tư từng có Công văn số 230/PKT yêu cầu liên danh này làm rõ năng lực tài chính do không đính kèm file báo cáo tài chính năm 2024, yêu cầu bổ sung các quyết định phê duyệt dự án liên quan đến các hợp đồng tương tự.

Đồng thời, chủ đầu tư cũng yêu cầu liên danh làm rõ khả năng huy động đối với nhân sự chủ chốt (ông Huỳnh Minh Thắng, bà Trần Thị Thu Diễm) và loạt thiết bị thi công do có dấu hiệu trùng lặp với một gói thầu khác tại địa bàn xã Tân Lập. Liên danh An Phát TG sau đó đã bổ sung tài liệu và phản hồi làm rõ đáp ứng đầy đủ yêu cầu của E-HSMT.

Góc nhìn chuyên gia

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành luôn hướng đến mục tiêu tối thượng là bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Điểm cốt lõi là hiệu quả kinh tế phải đi đôi với chất lượng kỹ thuật công trình. Việc Tổ chuyên gia thẳng thắn đánh giá loại các hồ sơ không đạt chuẩn kỹ thuật, áp dụng tiêu chuẩn lỗi thời là hoàn toàn có cơ sở và đúng quy định pháp luật. Điều này giúp ngăn ngừa rủi ro chất lượng công trình bị bỏ ngỏ nếu nhà thầu chỉ tìm cách hạ giá thấp để trúng thầu bằng mọi giá.

Các chuyên gia đấu thầu cũng nhận định, trong bối cảnh công nghệ số và các quy định pháp luật ngày càng thắt chặt, các nhà thầu khi tham gia đấu thầu qua mạng cần đặc biệt cẩn trọng trong khâu lập biện pháp thi công. Việc rà soát kỹ lưỡng tính pháp lý của các tiêu chuẩn áp dụng, sự đồng nhất giữa biểu đồ nhân lực, thiết bị với tiến độ thi công là yếu tố quyết định giúp doanh nghiệp vượt qua "lưới lọc" kỹ thuật trước khi bước vào cuộc đua cạnh tranh về giá.

Công tác đấu thầu tại gói thầu xây lắp đường ADB xã Tân Phước 3 đã phản ánh đúng thực tế khách quan của thị trường: giá thấp chưa phải là tất cả, chất lượng kỹ thuật và sự nghiêm túc, chuẩn chỉnh trong hồ sơ dự thầu mới là tấm vé thông hành quyết định sự thành bại của một doanh nghiệp.