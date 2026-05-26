Bạn đọc - Phản biện

Cà Mau: Gói thầu duy tu đường liên xã tiết kiệm hơn 53 triệu đồng

Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: thi công duy tu, sửa chữa tuyến đường liên xã với tỷ lệ tiết kiệm thấp.

Hà Linh

Diễn biến gói thầu số 03

Ngày 12/5/2026, Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau đã ký ban hành Quyết định số 481/QĐ-SXD về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình. Gói thầu này thuộc dự án Duy tu, sửa chữa tuyến đường Cà Mau - Thới Bình - U Minh (đoạn Thới Bình - U Minh), sử dụng nguồn vốn duy tu, sửa chữa các công trình giao thông năm 2026 theo Quyết định số 02479/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Một phần Quyết định số 481/QĐ-SXD về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Theo quyết định đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Cao Gia Tiến, giá trúng thầu là 5.221.202.000 đồng (giá gói thầu 5.275.038.906 đồng). Như vậy, sau khi trải qua bước thương thảo hợp đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại gói thầu xây lắp này chỉ dừng lại ở con số 53.836.906 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt khoảng 1,02%.

Đáng chú ý, biên bản mở thầu qua mạng ghi nhận tại thời điểm đóng thầu, hệ thống e-GP chỉ tiếp nhận duy nhất một hồ sơ dự thầu của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Cao Gia Tiến với giá dự thầu ban đầu công bố là 5.273.941.747 đồng. Do không có đối thủ cạnh tranh, đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ là Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Hợp Nhất cùng Tổ chuyên gia đã tiến hành các bước xét thầu theo quy trình một nhà thầu tham dự. Quá trình chấm thầu cũng ghi nhận việc cơ quan chức năng phải ban hành Công văn số 2875/SXD-KCHT để yêu cầu làm rõ một số nội dung trong hồ sơ dự thầu trước khi đi đến bước thương thảo giảm giá và ký quyết định phê duyệt cuối cùng.

Năng lực của nhà thầu xây dựng Cao Gia Tiến

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Cao Gia Tiến: (mã số doanh nghiệp vn2001108440), có địa chỉ tại ấp Xóm Lớn, Phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau, được thành lập năm 2012, do ông Cao Minh Thư làm đại diện pháp luật. Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến tháng 05/2026 doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 299 gói thầu trên cả nước thì có đến 240 gói thầu trúng chính thức, trượt 57 gói và 2 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt 221.033.973.274 đồng, trong đó phần lớn là các gói thầu độc lập với giá trị 131.633.381.234 đồng.

Đặc biệt, trong giai đoạn từ cuối năm 2025 đến nửa đầu năm 2026, tần suất trúng thầu của doanh nghiệp này tương đối dày đặc. Chỉ tính riêng trong các tháng đầu năm 2026, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Cao Gia Tiến liên tục được lựa chọn thực hiện nhiều công trình xây lắp tại địa phương như:

Gói thầu số 05: Xây dựng tuyến đường trục liên ấp Khai Long Cái Mòi xã Đất Mũi (giai đoạn 2: Từ cầu Khai Long đến Cái Mòi) tại Ban Quản lý dự án xã Đất Mũi, trị giá 14.680.981.878 đồng, trúng tháng 05/2026

Gói thầu: Thi công xây dựng công trình tại Ban Quản lý dự án xã Tân Tiến, trị giá 4.388.870.000 đồng, trúng tháng 05/2026

  • Gói thầu số 15: Thi công xây dựng công trình (xây dựng khối phòng học tập, hành chính quản trị, phụ trợ, hỗ trợ học tập Block B; xây dựng mới khối phục vụ sinh hoạt, cổng, hàng rào, nhà bảo vệ, nhà xe giáo viên, nhà xe học sinh cột cờ, lò đốt rác, sân chơi bãi tập, sân đường, mương thoát nước, bồn hoa, san lấp mặt bằng) tại Ban Quản lý dự án khu vực Ngọc Hiển, trị giá 14.159.396.000 đồng, trúng tháng 04/2026
  • Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình tại Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau, trị giá 15.936.199.748 đồng, trúng tháng 12/2025

Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình Duy tu sửa chữa bờ bao Kênh Số 2 (khắc phục sụt lún do hạn hán) tại Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Cà Mau, trị giá 4.429.814.000 đồng, trúng tháng 09/2025

Góc nhìn chuyên gia

Phân tích dưới góc độ chuyên môn, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, việc các gói thầu sửa chữa đường bộ sử dụng vốn sự nghiệp thường xuyên chỉ có một nhà thầu tham gia là hiện tượng không hiếm gặp ở các tỉnh vùng sông nước, do đặc thù địa hình vận chuyển máy móc và vật liệu. Định mức và đơn giá sửa chữa đường thường tuân thủ nghiêm ngặt theo khung giá cố định của địa phương nên biên độ giảm giá của các nhà thầu xây lắp dạng này thường không cao.

Tuy nhiên, trách nhiệm của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn là phải xây dựng hồ sơ mời thầu thực sự thông thoáng, minh bạch để thu hút dòng vốn xã hội hóa tham gia cạnh tranh rộng rãi. Khi chỉ có một nhà thầu tham dự, dù quy trình có tuân thủ đúng quy định về xử lý tình huống, tính hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh - hai cốt lõi của hoạt động đấu thầu theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 - rõ ràng cần tiếp tục có những giải pháp đồng bộ để cải thiện sâu sắc hơn.

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh, pháp luật không cấm một doanh nghiệp trúng thầu và thực hiện đồng thời nhiều dự án nếu họ chứng minh được cơ cấu nhân sự chủ chốt và hệ thống máy móc chuyên dụng hoàn toàn độc lập, không bị trùng lặp giữa các công trường theo đúng cam kết hồ sơ tuyển. Dù vậy, các cơ quan quản lý và hội đồng thẩm định kết quả cần đặc biệt tăng cường rà soát, kiểm tra chéo năng lực huy động thực tế của nhà thầu có lịch sử trúng thầu liên tục trong giai đoạn triển khai. Sự giám sát chặt chẽ từ phía cộng đồng và các cơ quan thông tấn báo chí là cần thiết để bảo đảm tính giải trình và tinh thần thượng tôn pháp luật.

QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU

Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng.

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn).

Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn:

  • Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.
  • Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.

Bạn đọc - Phản biện

Gói thầu đường ADB tại xã Tân Phước 3: Vì sao 3 nhà thầu bị loại?

Dù chủ động giảm giá sâu để cạnh tranh, 3 nhà thầu vẫn ngậm ngùi rời sân chơi tại gói thầu đường ADB thuộc Phòng Kinh tế xã Tân Phước 3 do hồ sơ kỹ thuật áp dụng sai tiêu chuẩn

Liên danh An Phát TG trúng gói thầu hơn 2,2 tỷ đồng

Mới đây, Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Phước 3 - Nguyễn Văn Quang vừa ký ban hành Quyết định số 291/QĐ-PKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường ADB (đoạn từ ĐT 866B đến Kênh Thầy Lực). Theo đó, đơn vị được lựa chọn trúng thầu là Liên danh An Phát TG (gồm các thành viên Công ty TNHH XD TM DV An Phát TG - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Anh Phát Tiền Giang).

Bạn đọc - Phản biện

Đồng Tháp chỉ định gói thầu giao thông cho Công ty Thương mại Việt Chương

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Việt Chương được lựa chọn thực hiện gói thầu Đường và cầu Đỗ Văn Kiệm tại xã Chợ Gạo, phục vụ nhu cầu đi lại người dân khu vực.

Theo tìm hiểu, gói thầu thi công xây dựng công trình Đường và cầu Đỗ Văn Kiệm (xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp) có giá gói thầu được phê duyệt là 1.691.890.000 đồng. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với mạng lưới giao thông nội bộ của xã Chợ Gạo, giúp cải thiện năng lực vận chuyển hàng hóa nông sản và bảo đảm an toàn đi lại cho nhân dân trong vùng.

Do quy mô gói thầu xây lắp nằm trong hạn mức dưới 2 tỷ đồng, chủ đầu tư đã quyết định áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn. Đây là cơ chế pháp lý hợp pháp, được quy định rõ ràng nhằm đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian chuẩn bị và sớm đưa công trình vào khai thác.

Bạn đọc - Phản biện

Đại học Bách khoa TP HCM chỉ định gói thầu cảnh quan gần một tỷ đồng

Quyết định chỉ định thầu rút gọn gói xây dựng cảnh quan BK.B2 tại Đại học Bách khoa TP HCM vừa qua đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận và các chuyên gia.

Từ chủ trương phê duyệt đến quyết định áp dụng chỉ định thầu rút gọn

Theo dòng hồ sơ pháp lý của dự án, hành trình triển khai gói thầu "Thi công xây dựng công trình Cải tạo cảnh quan khu vực trước nhà BK.B2" được thực hiện một cách chặt chẽ qua từng giai đoạn. Đầu tiên, ngày 13/05/2026, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa là ông Mai Thanh Phong đã đặt bút ký Quyết định số 2423/QĐ-ĐHBK để phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật cho công trình này.

