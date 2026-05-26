Cà Mau: Gói thầu duy tu đường liên xã tiết kiệm hơn 53 triệu đồng

Diễn biến gói thầu số 03

Ngày 12/5/2026, Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau đã ký ban hành Quyết định số 481/QĐ-SXD về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình. Gói thầu này thuộc dự án Duy tu, sửa chữa tuyến đường Cà Mau - Thới Bình - U Minh (đoạn Thới Bình - U Minh), sử dụng nguồn vốn duy tu, sửa chữa các công trình giao thông năm 2026 theo Quyết định số 02479/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Một phần Quyết định số 481/QĐ-SXD về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Theo quyết định đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Cao Gia Tiến, giá trúng thầu là 5.221.202.000 đồng (giá gói thầu 5.275.038.906 đồng). Như vậy, sau khi trải qua bước thương thảo hợp đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại gói thầu xây lắp này chỉ dừng lại ở con số 53.836.906 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt khoảng 1,02%.

Đáng chú ý, biên bản mở thầu qua mạng ghi nhận tại thời điểm đóng thầu, hệ thống e-GP chỉ tiếp nhận duy nhất một hồ sơ dự thầu của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Cao Gia Tiến với giá dự thầu ban đầu công bố là 5.273.941.747 đồng. Do không có đối thủ cạnh tranh, đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ là Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Hợp Nhất cùng Tổ chuyên gia đã tiến hành các bước xét thầu theo quy trình một nhà thầu tham dự. Quá trình chấm thầu cũng ghi nhận việc cơ quan chức năng phải ban hành Công văn số 2875/SXD-KCHT để yêu cầu làm rõ một số nội dung trong hồ sơ dự thầu trước khi đi đến bước thương thảo giảm giá và ký quyết định phê duyệt cuối cùng.

Năng lực của nhà thầu xây dựng Cao Gia Tiến

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Cao Gia Tiến: (mã số doanh nghiệp vn2001108440), có địa chỉ tại ấp Xóm Lớn, Phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau, được thành lập năm 2012, do ông Cao Minh Thư làm đại diện pháp luật. Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến tháng 05/2026 doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 299 gói thầu trên cả nước thì có đến 240 gói thầu trúng chính thức, trượt 57 gói và 2 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt 221.033.973.274 đồng, trong đó phần lớn là các gói thầu độc lập với giá trị 131.633.381.234 đồng.

Đặc biệt, trong giai đoạn từ cuối năm 2025 đến nửa đầu năm 2026, tần suất trúng thầu của doanh nghiệp này tương đối dày đặc. Chỉ tính riêng trong các tháng đầu năm 2026, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Cao Gia Tiến liên tục được lựa chọn thực hiện nhiều công trình xây lắp tại địa phương như:

Gói thầu số 05: Xây dựng tuyến đường trục liên ấp Khai Long Cái Mòi xã Đất Mũi (giai đoạn 2: Từ cầu Khai Long đến Cái Mòi) tại Ban Quản lý dự án xã Đất Mũi, trị giá 14.680.981.878 đồng, trúng tháng 05/2026

Gói thầu: Thi công xây dựng công trình tại Ban Quản lý dự án xã Tân Tiến, trị giá 4.388.870.000 đồng, trúng tháng 05/2026

Gói thầu số 15: Thi công xây dựng công trình (xây dựng khối phòng học tập, hành chính quản trị, phụ trợ, hỗ trợ học tập Block B; xây dựng mới khối phục vụ sinh hoạt, cổng, hàng rào, nhà bảo vệ, nhà xe giáo viên, nhà xe học sinh cột cờ, lò đốt rác, sân chơi bãi tập, sân đường, mương thoát nước, bồn hoa, san lấp mặt bằng) tại Ban Quản lý dự án khu vực Ngọc Hiển, trị giá 14.159.396.000 đồng, trúng tháng 04/2026

Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình tại Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau, trị giá 15.936.199.748 đồng, trúng tháng 12/2025

Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình Duy tu sửa chữa bờ bao Kênh Số 2 (khắc phục sụt lún do hạn hán) tại Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Cà Mau, trị giá 4.429.814.000 đồng, trúng tháng 09/2025

Góc nhìn chuyên gia

Phân tích dưới góc độ chuyên môn, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, việc các gói thầu sửa chữa đường bộ sử dụng vốn sự nghiệp thường xuyên chỉ có một nhà thầu tham gia là hiện tượng không hiếm gặp ở các tỉnh vùng sông nước, do đặc thù địa hình vận chuyển máy móc và vật liệu. Định mức và đơn giá sửa chữa đường thường tuân thủ nghiêm ngặt theo khung giá cố định của địa phương nên biên độ giảm giá của các nhà thầu xây lắp dạng này thường không cao.

Tuy nhiên, trách nhiệm của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn là phải xây dựng hồ sơ mời thầu thực sự thông thoáng, minh bạch để thu hút dòng vốn xã hội hóa tham gia cạnh tranh rộng rãi. Khi chỉ có một nhà thầu tham dự, dù quy trình có tuân thủ đúng quy định về xử lý tình huống, tính hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh - hai cốt lõi của hoạt động đấu thầu theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 - rõ ràng cần tiếp tục có những giải pháp đồng bộ để cải thiện sâu sắc hơn.

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh, pháp luật không cấm một doanh nghiệp trúng thầu và thực hiện đồng thời nhiều dự án nếu họ chứng minh được cơ cấu nhân sự chủ chốt và hệ thống máy móc chuyên dụng hoàn toàn độc lập, không bị trùng lặp giữa các công trường theo đúng cam kết hồ sơ tuyển. Dù vậy, các cơ quan quản lý và hội đồng thẩm định kết quả cần đặc biệt tăng cường rà soát, kiểm tra chéo năng lực huy động thực tế của nhà thầu có lịch sử trúng thầu liên tục trong giai đoạn triển khai. Sự giám sát chặt chẽ từ phía cộng đồng và các cơ quan thông tấn báo chí là cần thiết để bảo đảm tính giải trình và tinh thần thượng tôn pháp luật.