Xã Tân Phước 3 phê duyệt kết quả gói thầu giao thông hơn 3,5 tỷ đồng

Phòng Kinh tế xã Tân Phước 3 vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng đường Đông Sáu Âu. Đáng chú ý, có hai nhà thầu bị loại do không đáp ứng năng lực và các lỗi kỹ thuật sơ đẳng.

Gói thầu giao thông nông thôn tại xã Tân Phước 3

Ngày 20/05/2026, Phòng Kinh tế xã Tân Phước 3 đã chính thức ban hành Quyết định số 292/QĐ-PKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án Đường Đông Sáu Âu (đoạn nối tiếp giai đoạn 2 của UBND xã Tân Lập 1 (cũ) đến đoạn nối tiếp của UBND xã Tân Lập 2 (cũ)). Theo quyết định đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Một thành viên Mười Lục. Gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước này không chỉ thu hút sự quan tâm của dư luận địa phương nhờ mục tiêu hoàn thiện hạ tầng giao thông, mà còn bởi những tình tiết hy hữu trong quá trình chấm thầu qua mạng.

Quyết định số 292/QĐ-PKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt hơn 110 triệu đồng

Theo hồ sơ đấu thầu, dự toán gói thầu được duyệt sau khi phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 3.529.178.561 đồng. Hình thức tổ chức là chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Quá trình đóng mở thầu diễn ra vào ngày 03/04/2026 với sự tham gia của 03 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT).

Dựa trên Báo cáo đánh giá số 02/BCĐG-HSDT do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Phúc Huy lập ngày 14/04/2026, Công ty TNHH Một thành viên Mười Lục (Mã số thuế: 1200465244) là đơn vị duy nhất vượt qua tất cả các bước đánh giá về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật.

Nhà thầu này có giá dự thầu sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và giảm giá (giảm 3%) là 3.419.068.575,08 đồng. Sau quá trình thương thảo hợp đồng, giá trúng thầu chính thức được phê duyệt tại quyết định của Phòng Kinh tế xã Tân Phước 3 là 3.419.000.000 đồng. So với dự toán ban đầu, gói thầu đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước số tiền 110.178.561 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 3,12%. Thời gian thực hiện hợp đồng trọn gói này là 180 ngày.

Lỗi trượt thầu của đối thủ

Điểm đáng chú ý trong hồ sơ trúng trượt tại gói thầu này nằm ở lý do loại các nhà thầu còn lại. Gói thầu thi công giao thông liên xã thông thường nhưng hai nhà thầu liên danh tham gia đều bị đánh giá "Không đạt" vì những lỗi kỹ thuật và năng lực thiếu nghiêm túc.

Cụ thể, đối với Liên Danh An Phát TG, Tổ chuyên gia chỉ rõ nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm. Đơn vị này không bổ sung được biên bản nghiệm thu hoàn thành hoặc biên bản thanh lý hợp đồng và quyết định phê duyệt của hợp đồng tương tự theo đúng yêu cầu. Đồng thời, các hợp đồng nguyên tắc đính kèm thiếu chữ ký và đóng dấu hợp pháp của các bên.

Nghiêm trọng hơn, Liên Danh An Phát TG đã đề xuất nhân sự chủ chốt (vị trí Chỉ huy trưởng công trường và Cán bộ phụ trách kỹ thuật) cùng hệ thống máy móc thiết bị thi công cốt lõi bị trùng lặp hoàn toàn với một gói thầu khác đang thực hiện tại dự án Nâng cấp, mở rộng đường ADB. Khi chủ đầu tư yêu cầu làm rõ khả năng huy động độc lập, tài liệu đính kèm của nhà thầu gửi lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không đạt yêu cầu. Về mặt kỹ thuật, bảng tiến độ thi công của nhà thầu này bộc lộ sự mâu thuẫn lớn khi thuyết minh ghi "thi công đóng cừ tràm bằng cơ giới cần 2-4 công nhân" nhưng bảng tiến độ lại bố trí từ 5-12 người.

Sự hy hữu và thiếu cẩn trọng thể hiện rõ nhất ở hồ sơ của Liên danh Đường Đông Sáu Âu (Mã số thuế: 1200508593, 2100423644). Trong phần thuyết minh biện pháp bảo đảm giao thông, nhà thầu này viết: “Đường giao thông cho xe cơ giới, các điểm giao các với đường sắt, các lối đi vào nhà hoặc công trình đang thi công ở tầng trên phải là những hành lang kín...”. Đối chiếu với thực tế, quy mô hiện trạng gói thầu giao thông nông thôn tại xã Tân Phước 3 hoàn toàn không giao cắt với bất kỳ tuyến đường sắt nào và không có hạng mục thi công trên tầng cao.

Bên cạnh lỗi sao chép văn bản rập khuôn nêu trên, Liên danh Đường Đông Sáu Âu còn đưa giải pháp kỹ thuật: “Dùng phương pháp kiểm tra hiện trường bằng súng bắn bê tông (phương pháp thử bằng súng bật nẩy), siêu âm, khoan cắt bê tông tại hiện trường để thí nghiệm đánh giá, xác định cường độ chất lượng bê tông” để áp dụng cho quy trình nghiệm thu đầm nén nền đường. Tổ chuyên gia nhận định phương pháp này hoàn toàn sai lệch và không phù hợp với quy mô lu lèn nền đường giao thông bằng đất đá dăm. Nhà thầu này còn thiếu thuyết minh, thiếu bản vẽ điển hình cho một loạt hạng mục quan trọng như đào gạt đan cũ, bơm cát san lấp, rải vải địa kỹ thuật, đóng cọc tràm.

Góc nhìn của các chuyên gia và cơ sở pháp lý

Dưới góc nhìn pháp lý và chuyên môn, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt nhận định, việc nhà thầu làm hồ sơ theo kiểu rập khuôn, sao chép máy móc biện pháp thi công của công trình khác sang công trình mình đang dự thầu không phải là hiện tượng hiếm gặp. Việc Tổ chuyên gia đánh giá nghiêm túc, chi tiết từng dòng thuyết minh và bản vẽ đã giúp chủ đầu tư ngăn chặn nguy cơ lựa chọn phải nhà thầu thiếu năng lực thực chất, đảm bảo tối đa hiệu quả kinh tế cho dòng vốn đầu tư công theo đúng tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ thêm, các quy định tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC đã quy định rất rõ ràng về tính tự chịu trách nhiệm của nhà thầu đối với thông tin kê khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Việc kê khai trùng lặp nhân sự, thiết bị cốt lõi mà không chứng minh được khả năng huy động song song không chỉ khiến hồ sơ bị loại vì lý do kỹ thuật, năng lực, mà nếu bị phát hiện có hành vi cố ý gian lận nhằm làm sai lệch kết quả đấu thầu, nhà thầu còn có thể đối mặt với chế tài xử lý nghiêm khắc theo Điều 16 Luật Đấu thầu năm 2023.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 292/QĐ-PKT do Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Phước 3 Nguyễn Văn Quang ký ban hành có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc minh bạch thông tin các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật là minh chứng cho thấy sự khắt khe, tuân thủ pháp luật của chủ đầu tư trong hoạt động đầu tư xây dựng tại địa phương.