Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Xã Tân Phước 3 phê duyệt kết quả gói thầu giao thông hơn 3,5 tỷ đồng

Phòng Kinh tế xã Tân Phước 3 vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng đường Đông Sáu Âu. Đáng chú ý, có hai nhà thầu bị loại do không đáp ứng năng lực và các lỗi kỹ thuật sơ đẳng.

Hà Linh

Gói thầu giao thông nông thôn tại xã Tân Phước 3

Ngày 20/05/2026, Phòng Kinh tế xã Tân Phước 3 đã chính thức ban hành Quyết định số 292/QĐ-PKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án Đường Đông Sáu Âu (đoạn nối tiếp giai đoạn 2 của UBND xã Tân Lập 1 (cũ) đến đoạn nối tiếp của UBND xã Tân Lập 2 (cũ)). Theo quyết định đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Một thành viên Mười Lục. Gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước này không chỉ thu hút sự quan tâm của dư luận địa phương nhờ mục tiêu hoàn thiện hạ tầng giao thông, mà còn bởi những tình tiết hy hữu trong quá trình chấm thầu qua mạng.

qd1-764.jpg
qd2-6889.jpg
qd3-6084.jpg
Quyết định số 292/QĐ-PKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt hơn 110 triệu đồng

Theo hồ sơ đấu thầu, dự toán gói thầu được duyệt sau khi phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 3.529.178.561 đồng. Hình thức tổ chức là chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Quá trình đóng mở thầu diễn ra vào ngày 03/04/2026 với sự tham gia của 03 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT).

Dựa trên Báo cáo đánh giá số 02/BCĐG-HSDT do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Phúc Huy lập ngày 14/04/2026, Công ty TNHH Một thành viên Mười Lục (Mã số thuế: 1200465244) là đơn vị duy nhất vượt qua tất cả các bước đánh giá về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật.

Nhà thầu này có giá dự thầu sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và giảm giá (giảm 3%) là 3.419.068.575,08 đồng. Sau quá trình thương thảo hợp đồng, giá trúng thầu chính thức được phê duyệt tại quyết định của Phòng Kinh tế xã Tân Phước 3 là 3.419.000.000 đồng. So với dự toán ban đầu, gói thầu đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước số tiền 110.178.561 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 3,12%. Thời gian thực hiện hợp đồng trọn gói này là 180 ngày.

Lỗi trượt thầu của đối thủ

Điểm đáng chú ý trong hồ sơ trúng trượt tại gói thầu này nằm ở lý do loại các nhà thầu còn lại. Gói thầu thi công giao thông liên xã thông thường nhưng hai nhà thầu liên danh tham gia đều bị đánh giá "Không đạt" vì những lỗi kỹ thuật và năng lực thiếu nghiêm túc.

Cụ thể, đối với Liên Danh An Phát TG, Tổ chuyên gia chỉ rõ nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm. Đơn vị này không bổ sung được biên bản nghiệm thu hoàn thành hoặc biên bản thanh lý hợp đồng và quyết định phê duyệt của hợp đồng tương tự theo đúng yêu cầu. Đồng thời, các hợp đồng nguyên tắc đính kèm thiếu chữ ký và đóng dấu hợp pháp của các bên.

Nghiêm trọng hơn, Liên Danh An Phát TG đã đề xuất nhân sự chủ chốt (vị trí Chỉ huy trưởng công trường và Cán bộ phụ trách kỹ thuật) cùng hệ thống máy móc thiết bị thi công cốt lõi bị trùng lặp hoàn toàn với một gói thầu khác đang thực hiện tại dự án Nâng cấp, mở rộng đường ADB. Khi chủ đầu tư yêu cầu làm rõ khả năng huy động độc lập, tài liệu đính kèm của nhà thầu gửi lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không đạt yêu cầu. Về mặt kỹ thuật, bảng tiến độ thi công của nhà thầu này bộc lộ sự mâu thuẫn lớn khi thuyết minh ghi "thi công đóng cừ tràm bằng cơ giới cần 2-4 công nhân" nhưng bảng tiến độ lại bố trí từ 5-12 người.

Sự hy hữu và thiếu cẩn trọng thể hiện rõ nhất ở hồ sơ của Liên danh Đường Đông Sáu Âu (Mã số thuế: 1200508593, 2100423644). Trong phần thuyết minh biện pháp bảo đảm giao thông, nhà thầu này viết: “Đường giao thông cho xe cơ giới, các điểm giao các với đường sắt, các lối đi vào nhà hoặc công trình đang thi công ở tầng trên phải là những hành lang kín...”. Đối chiếu với thực tế, quy mô hiện trạng gói thầu giao thông nông thôn tại xã Tân Phước 3 hoàn toàn không giao cắt với bất kỳ tuyến đường sắt nào và không có hạng mục thi công trên tầng cao.

Bên cạnh lỗi sao chép văn bản rập khuôn nêu trên, Liên danh Đường Đông Sáu Âu còn đưa giải pháp kỹ thuật: “Dùng phương pháp kiểm tra hiện trường bằng súng bắn bê tông (phương pháp thử bằng súng bật nẩy), siêu âm, khoan cắt bê tông tại hiện trường để thí nghiệm đánh giá, xác định cường độ chất lượng bê tông” để áp dụng cho quy trình nghiệm thu đầm nén nền đường. Tổ chuyên gia nhận định phương pháp này hoàn toàn sai lệch và không phù hợp với quy mô lu lèn nền đường giao thông bằng đất đá dăm. Nhà thầu này còn thiếu thuyết minh, thiếu bản vẽ điển hình cho một loạt hạng mục quan trọng như đào gạt đan cũ, bơm cát san lấp, rải vải địa kỹ thuật, đóng cọc tràm.

Góc nhìn của các chuyên gia và cơ sở pháp lý

Dưới góc nhìn pháp lý và chuyên môn, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt nhận định, việc nhà thầu làm hồ sơ theo kiểu rập khuôn, sao chép máy móc biện pháp thi công của công trình khác sang công trình mình đang dự thầu không phải là hiện tượng hiếm gặp. Việc Tổ chuyên gia đánh giá nghiêm túc, chi tiết từng dòng thuyết minh và bản vẽ đã giúp chủ đầu tư ngăn chặn nguy cơ lựa chọn phải nhà thầu thiếu năng lực thực chất, đảm bảo tối đa hiệu quả kinh tế cho dòng vốn đầu tư công theo đúng tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ thêm, các quy định tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC đã quy định rất rõ ràng về tính tự chịu trách nhiệm của nhà thầu đối với thông tin kê khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Việc kê khai trùng lặp nhân sự, thiết bị cốt lõi mà không chứng minh được khả năng huy động song song không chỉ khiến hồ sơ bị loại vì lý do kỹ thuật, năng lực, mà nếu bị phát hiện có hành vi cố ý gian lận nhằm làm sai lệch kết quả đấu thầu, nhà thầu còn có thể đối mặt với chế tài xử lý nghiêm khắc theo Điều 16 Luật Đấu thầu năm 2023.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 292/QĐ-PKT do Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Phước 3 Nguyễn Văn Quang ký ban hành có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc minh bạch thông tin các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật là minh chứng cho thấy sự khắt khe, tuân thủ pháp luật của chủ đầu tư trong hoạt động đầu tư xây dựng tại địa phương.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP

Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất.

Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%).

Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.

#Công ty TNHH Một thành viên Mười Lục #Phòng Kinh tế xã Tân Phước 3 #Dự án Đường Đông Sáu Âu #UBND xã Tân Lập 2 #UBND xã Tân Lập 1 #Đấu thầu tại Đồng Tháp

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Kim Hoàng Nguyên trúng gói thầu xây lắp giao thông tại xã Xuân Hòa, tiết kiệm 0,2%

Đấu thầu rộng rãi qua mạng gói thầu xây lắp giao thông tại xã Xuân Hòa nhưng chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia và trúng thầu sát nút giá trần, đạt tỷ lệ tiết kiệm khá thấp.

Nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn là một trong những ưu tiên hàng đầu nhằm thúc đẩy giao thương, cải thiện diện mạo dân sinh và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, việc tối ưu hóa quản lý nguồn vốn đầu tư công, nâng cao tỷ lệ tiết kiệm ngân sách và đảm bảo tính cạnh tranh rộng rãi trong công tác đấu thầu vẫn luôn là bài toán đòi hỏi vai trò giám sát chặt chẽ từ phía các chủ đầu tư. Mới đây, dư luận tại địa phương đang dành sự quan tâm đến một gói thầu xây lắp giao thông quy mô hơn 5,4 tỷ đồng tại xã Xuân Hòa, nơi ghi nhận mức chênh lệch giảm giá sau đấu thầu ở chỉ số tương đối hạn chế.

Cận cảnh gói thầu xây lắp giao thông tại xã Xuân Hòa

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Xã Nha Bích: Gói thầu 2,4 tỷ đồng loại đối thủ ngay vòng kỹ thuật

Công ty Gia Võ trượt gói thầu ấp Minh Lập 2 do không đạt yêu cầu kỹ thuật, nhường đường cho Công ty Thuận Lợi trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách chỉ 1%.

Trong chiến lược phát triển hạ tầng nông thôn mới, các công trình văn hóa - thể thao như điểm sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi là nhu cầu thiết yếu để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Tại xã Nha Bích, dự án Nâng cấp điểm sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, thể dục thể thao ấp Minh Lập 2 đang được triển khai với sự kỳ vọng lớn của cộng đồng.

Theo hồ sơ tài liệu ghi nhận, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Nha Bích là đơn vị chủ đầu tư. Tại quyết định số 101 /QĐ-TTDVTH ngày 24/4/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nâng cấp điểm sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, thể dục thể thao Ấp Minh Lập 2, xã Nha Bích, gói thầu "Xây dựng" có giá dự toán được phê duyệt là 2.486.703.149 đồng.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Đấu thầu tại Xuân Hòa: Gói thầu hơn 2,4 tỷ đã về tay Công ty Đạt Thành Nguyên

Gói thầu xây lắp sửa chữa Trụ sở được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, tuy nhiên kết quả chỉ ghi nhận duy nhất một nhà thầu tham gia và trúng thầu sát nút

Ngày 15/05/2026, Phòng Kinh tế xã Xuân Hòa đã ban hành Quyết định số 117/QĐ-KT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 05 (xây lắp): Xây dựng công trình chính và các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật + sân đường. Gói thầu này thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Đảng ủy xã Xuân Hòa, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách xã (nguồn vốn đầu tư công). Văn bản do Trưởng phòng Kinh tế xã Xuân Hòa Hồ Dũng Sỹ ký ban hành.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới