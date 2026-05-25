[GALLERY] Hạnh phúc viên mãn của cặp đôi Lê Lộc - Tuấn Dũng

Từ ảnh bầu đến khoảnh khắc đón con đầu lòng, Lê Lộc và Tuấn Dũng khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân giản dị, hạnh phúc.

Diễn viên Lê Lộc vừa đón con đầu lòng sau thời gian mang thai kín tiếng. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ loạt hình ảnh tại bệnh viện cùng những tâm sự xúc động về hành trình lần đầu làm mẹ. Lê Lộc cho biết hiện tại cả gia đình đang dần thích nghi với “24 giờ lộn xộn mỗi ngày” sau khi em bé chào đời. Ảnh: FB Lê Lộc.
Trước ngày sinh con, Lê Lộc từng thực hiện bộ ảnh bầu bên Tuấn Dũng và đăng tải dòng trạng thái giàu cảm xúc về thiên chức làm mẹ. Ảnh: FB Lê Lộc.
Nữ diễn viên viết: “Con không chỉ là con của ba mẹ”. Theo cô, từ khi em bé xuất hiện, gia đình đã nhận được rất nhiều tình yêu thương từ người thân, bạn bè và những người xung quanh. Ảnh: FB Lê Lộc.
“Từng miếng ăn, cái quần cái áo, thăm khám sức khỏe, những lời chúc, rồi đến những vật dụng cần thiết và cả nơi bình an này mình đang sống nữa… Nhiều lắm những thứ quý giá mà ba mẹ không thể tự dành cho con được”, cô chia sẻ. Ảnh: FB Lê Lộc.
Trong suốt thai kỳ, Tuấn Dũng thường xuyên đồng hành cùng Lê Lộc. Nam diễn viên từng đăng tải bài viết nhân ngày 8/3, gửi lời chúc đến những phụ nữ chuẩn bị làm mẹ: “Chúc các bà mẹ đang bầu bì trong năm nay sẽ mẹ tròn con vuông”. Ảnh: FB Lê Lộc.
Theo Znews, Lê Lộc và Tuấn Dũng đã đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức lễ cưới. Ảnh: FB Lê Lộc.
Cặp đôi từng thu hút sự chú ý khi cùng xuất hiện trong chương trình "Người ấy là ai" năm 2019. Theo Người Lao Động, khi ấy, Tuấn Dũng thẳng thắn bày tỏ tình cảm, còn Lê Lộc chia sẻ cô chỉ xem anh như bạn bè. Tuy nhiên, sau chương trình, họ dần trở nên thân thiết và đến năm 2021 bắt đầu thoải mái hơn khi nói về chuyện tình cảm. Ảnh: FB Lê Lộc.
Lê Lộc sinh năm 1995, là con gái của Lê Giang - Duy Phương. Trong khi đó, Tuấn Dũng được đông đảo khán giả biết đến sau khi tham gia chương trình Cười xuyên Việt năm 2016. Ảnh: FB Lê Giang.
Tuấn Dũng được lòng gia đình Lê Lộc ngay từ khi cả hai chưa hẹn hò. Ảnh: FB Lê Giang.
