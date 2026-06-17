Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Xã Ninh Phước chỉ định thầu gói hơn 1,7 tỷ, tiết kiệm hơn 2 triệu đồng

Gói thầu giao thông hơn 1,7 tỷ đồng tại xã Ninh Phước được chỉ định cho Công ty Hưng Phú với giá trị giảm giá ngân sách công xấp xỉ 0,16 %.

Đông Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Giám đốc Ban quản lý dự án xã Ninh Phước vừa qua đã ký Quyết định số 321/QĐ-BQLDA ngày 29/05/2026 phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp đường và hệ thống thoát nước đường Trần Thi và các tuyến đường nhánh, thôn 2, xã Ninh Phước. Đơn vị được lựa chọn theo quy trình chỉ định thầu rút gọn là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Thương mại Hưng Phú. Doanh nghiệp này có mã số thuế là 4500619701, đăng ký địa chỉ trụ sở giao dịch tại số 278 Hoàng Diệu, Khu phố 10, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa.

Biên độ tiết kiệm ngân sách sau quy trình đàm phán trọn gói

Hồ sơ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt xác định Gói thầu số 04 có giá hơn 1,702 tỷ đồng. Nội dung phê duyệt làm rõ cơ cấu giá trị gói thầu bao gồm toàn bộ chi phí xây lắp lõi và biên độ chi phí dự phòng được thiết lập ở mức 0%. Sau khi cơ quan quản lý dự án hoàn thành các bước lập hồ sơ yêu cầu và tổ chức thương thảo trực tiếp với phía doanh nghiệp, giá trị chỉ định thầu chính thức được ấn định tại Quyết định số 321/QĐ-BQLDA là 1,7 tỷ đồng.

Sự chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu mang lại mức giảm giá trực tiếp cho nguồn vốn công là 2.657.412 đồng. Chỉ số này tương ứng với tỷ lệ tối ưu hóa ngân sách đạt xấp xỉ 0,16 %. Phương thức triển khai hợp đồng được hai bên xác lập theo dạng hợp đồng trọn gói. Doanh nghiệp có nghĩa vụ hoàn thành toàn bộ khối lượng thi công trong thời hạn 180 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực pháp lý đến thời điểm nghiệm thu hoàn thành công trình. Bên cạnh đó, điều khoản giao ước dân sự bắt buộc nhà thầu thực hiện nghĩa vụ bảo hành kỹ thuật dự án trong thời gian 12 tháng, kể từ ngày bàn giao đưa công trình hạ tầng vào khai thác thực tế.

z7936985915375-67ce23509739e8e24b2b5c8260b8c8bc.jpg
Quyết định số 321/QĐ-BQLDA ngày 29/05/2026 phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp đường và hệ thống thoát nước đường Trần Thi và các tuyến đường nhánh, thôn 2, xã Ninh Phước. (Nguồn MSC)

Chuỗi hồ sơ đấu thầu và sự cần thiết đồng bộ dữ liệu dòng vốn công

Việc triển khai xây dựng công trình bám sát các bước chuẩn bị đầu tư từ cấp cơ sở. Cụ thể, ngày 31/12/2025, Chủ tịch UBND xã Ninh Phước ký Quyết định số 699/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án với tổng mức vốn 2 tỷ đồng, định hướng sử dụng nguồn ngân sách địa phương tỉnh phân cấp giai đoạn 2026 - 2030 nhằm hoàn thiện hệ thống tiêu thoát nước tim đường chiều dài khoảng 220 mét và thảm bê tông nhựa mặt đường nông thôn. Sự xuất hiện của Quyết định số 699/QĐ-UBND chính là cơ sở pháp lý trực tiếp để Ban quản lý dự án xã Ninh Phước tiếp tục ban hành Quyết định số 295/QĐ-BQLDA ngày 26/05/2026 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thành phần.

Mặc dù quy trình ban hành văn bản diễn ra chặt chẽ về mặt thời gian, việc đối chiếu kỹ lưỡng hệ thống hồ sơ cho thấy có điểm chưa đồng nhất về từ ngữ xác định nguồn vốn. Tại Quyết định số 295/QĐ-BQLDA phê duyệt kế hoạch thầu, danh mục vốn được ghi nhận là "Nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 (đợt 2)". Tuy nhiên, tại Quyết định số 321/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả chỉ định thầu ban hành sau đó ba ngày, nguồn lực tài chính lại được thể hiện thành "Nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2026 (đợt 3)". Dù cả hai văn bản này đều căn cứ vào văn bản gốc là Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 25/5/2026 của Chủ tịch UBND xã Ninh Phước, sự không đồng nhất giữa "đợt 2" và "đợt 3" trong hồ sơ lưu trữ là chi tiết kỹ thuật cần được bộ phận hành chính kế toán của ban quản lý dự án kiểm tra, điều chỉnh thống nhất nhằm ngăn ngừa các rủi ro hoàn thiện chứng từ quyết toán dòng vốn đầu tư công về sau.

Trách nhiệm giải trình và mục tiêu tối ưu hóa nguồn lực tài chính

Do gói thầu xây lắp này có quy mô nhỏ dưới hạn mức tổ chức đấu thầu rộng rãi, việc chủ đầu tư áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn là hoàn toàn phù hợp với các quy định phân cấp quản lý hiện hành. Do đó, biên độ giảm giá đạt xấp xỉ 0,16% phản ánh kết quả thương thảo trực tiếp giữa hai bên, không cấu thành dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, dưới lăng kính kinh tế và mục tiêu tiết kiệm, dư luận luôn đặt ra những kỳ vọng cao hơn đối với vai trò điều hành của người đứng đầu bên mời thầu.

Quan điểm về bài toán hiệu quả nguồn vốn, theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, việc tối ưu hóa từng đồng vốn đầu tư công tại các công trình giao thông nông thôn là thước đo quan trọng cho trách nhiệm giải trình của bên mời thầu trước nhân dân. Trong bối cảnh Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm trong công tác đấu thầu, các cơ quan quản lý tại cơ sở cần nỗ lực hơn nữa để tối đa hóa biên độ giảm giá thông qua các phiên thương thảo thực chất. Việc kiểm soát chặt chẽ từ khâu lập dự toán đến khâu đàm phán giá ký kết hợp đồng không chỉ giúp ngăn ngừa thất thoát nguồn lực quốc gia mà còn tạo ra nguồn thặng dư để tái đầu tư cho các hạng mục dân sinh khác trên địa bàn.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT

Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách.

Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước.

Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu.

Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt

#Quy trình chỉ định thầu #Tiết kiệm ngân sách công #Quản lý dự án xây dựng #Pháp lý và quy định đấu thầu #Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Liên danh Công ty Thái Sơn trúng gói thầu hơn 14 tỷ đồng tại xã Tân Hưng

Dù tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu xây dựng Đường ấp Sóc Ruộng đi ấp Địa hạt - Sóc Dầm (giai đoạn 1) chỉ ghi nhận một liên danh dự và trúng thầu.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 08/06/2026, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Hưng đã ký Quyết định số 49/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu Xây dựng thuộc dự án: Đường vành đai ấp Sóc Ruộng đi ấp Địa hạt - Sóc Dầm (giai đoạn 1). Đây là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm cấp cơ sở, đã được phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 14/05/2026 của Chủ tịch UBND xã Tân Hưng (TP Đồng Nai) với tổng mức đầu tư 16,2 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gói thầu Xây dựng nêu trên có giá dự toán được xác định hơn 14,517 tỷ đồng. Sau quá trình mở và chấm thầu, đơn vị trúng thầu được công bố là Liên danh Công ty Thái Sơn, bao gồm hai thành viên: Công ty TNHH Một thành viên Thái Sơn (mã số thuế: 3800405177, địa chỉ tại Tổ 8, Khu phố Phú Thuận) và Công ty TNHH Một thành viên Thế Điệp (mã số thuế: 3801183382, địa chỉ tại Tổ 5, Khu phố Xa Cam 2), cùng thuộc địa bàn Phường Bình Long, TP Đồng Nai.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Trương Vương trúng gói thầu hơn 3,4 tỷ đồng tại xã Phước Sơn

Công ty Trương Vương vừa trúng gói thầu duy tu bảo dưỡng tuyến đường giao thông tại xã Phước Sơn với giá trúng thầu 3,44 tỷ đồng, tiết kiệm xấp xỉ 1,49%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 05/06/2026, Văn phòng HĐND và UBND xã Phước Sơn, TP Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 122/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc dự án Duy tu bảo dưỡng tuyến đường thôn 2 Đăng Hà đi thôn 3 Đăng Hà và tuyến từ đường ĐT755B nối tiếp đường DHA 02 thôn 6 Đăng Hà, xã Phước Sơn. Đây là dự án hạ tầng sử dụng nguồn vốn Sự nghiệp phát triển đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Gói thầu có giá được phê duyệt là 3.493.892.666 đồng. Đơn vị được lựa chọn trúng thầu chung cuộc là Công ty TNHH Một thành viên Trương Vương với giá 3.441.767.603 đồng. Phương thức thực hiện thông qua loại hợp đồng trọn gói với thời gian triển khai thi công công trình là 150 ngày. Đối chiếu giữa giá gói thầu và giá trúng thầu thực tế, số tiền giảm giá cho nguồn vốn ngân sách nhà nước tại dự án này chỉ đạt 52.125.063 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 1,49%.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Đấu thầu rộng rãi tại xã Phú Trung: Tỷ lệ giảm giá chỉ đạt xấp xỉ 0,45%

Với tỷ lệ tiết kiệm công quỹ khoảng 0,45%, Công ty TNHH Một thành viên Việt Thắng đã trúng gói thầu xây lắp giao thông trị giá hơn 2,6 tỷ đồng tại xã Phú Trung.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Phú Trung (TP Đồng Nai) vừa ký Quyết định số 134/QĐ-TTDVTH ngày 01/06/2026 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu thi công xây dựng công trình thuộc dự án xây dựng đường NT30 và đường GTNT thôn Phú Bình, đoạn từ nghĩa trang thôn Phú Bình và ĐT 753B kết nối với xã Đồng Tâm. Dự án này trước đó đã được phê duyệt tại Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 20/04/2026 của Chủ tịch UBND xã Phú Trung.

Tại quyết định số 102/QĐ-TTDVTH về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giá gói thầu được chủ đầu tư đưa ra ở 2.649.423.500 đồng. Đơn vị trúng thầu tại Quyết định số 134/QĐ-TTDVTH là Công ty TNHH Một thành viên Việt Thắng, với giá trúng thầu cụ thể là 2.637.372.601 đồng. Như vậy, thông qua một quy trình đấu thầu rộng rãi được công bố công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, số tiền tiết kiệm thu về cho công quỹ chỉ khoảng 12.050.899 đồng. Tương đương với tỉ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức xấp xỉ 0,45%.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới