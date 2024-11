Xử phạt xe bồn chở bê tông đi ngược chiều trên phố Hà Nội

Ngày 11/11, Công an TP Hà Nội cho biết, ngay khi tiếp nhận tin phản ánh của người dân về việc xe bồn chở bê tông đi ngược chiều trên đường Hồ Tùng Mậu gây mất an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Thành phố (CATP) đã chỉ đạo lực lượng CSGT địa bàn đến kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

CSGT có mặt tại hiện trường xử lý chiếc xe bồn đi ngươc chiều.

Theo đó, khoảng 19h50 tối 7/11/2024, người dân tham gia giao thông trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu, đoạn chân ga tàu điện trên cao Cầu Diễn (phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thì bất ngờ xuất hiện xe bồn chở bê tông BKS: 29H-887.XX ngang nhiên đi ngược chiều gây mất an toàn giao thông, khiến người đi đường bức xúc. Thông tin trên nhanh chóng được người dân phản ánh tới Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT).

Chỉ sau khoảng 10 phút từ thời điểm nhận được thông tin phản ánh, Tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT đường bộ số 6 đã có mặt tại hiện trường. Người điều khiển xe bồn được xác định là anh M.T. L. (SN 1988; trú tại Phú Thọ) đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, anh L. cũng nhận thức được hành vi vi phạm của mình đã gây nguy hiểm cho chính bản thân và người tham gia giao thông, đồng thời cam kết không tái phạm.

Đội CSGT đường bộ số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh L, tạm giữ 01 Giấy phép lái xe để bảo đảm xử phạt. Căn cứ Nghị định số 100/2019 ND-CP được sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 123/2021 NĐ-CP, với vi phạm này, người điều khiển xe sẽ bị xử phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng, ngoài ra còn bị tước quyền sử dụng GPLX từ 2 - 4 tháng.