Xử 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng: Không công bố tài liệu mật

Sáng 2/1, TAND Hà Nội đưa Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "Nhôm", cựu Chủ tịch Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) cùng 20 bị cáo liên quan vụ thâu tóm nhà, đất công sản và bất động sản ở Đà Nẵng ra xét xử sơ thẩm. Vụ án do Bộ Công an điều tra, còn VKSND Tối cao sau khi ra cáo trạng truy tố các bị cáo ra trước tòa đã phân công VKSND Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm. Vũ là 1 trong số 3 bị cáo bị tạm giam được dẫn giải đến tòa bằng xe thùng. Cựu Chủ tịch Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 mặc vest, quần âu sáng màu. Hai cựu Chủ tịch UBND Đà Nẵng là Văn Hữu Chiến (ảnh), Trần Văn Minh và 16 bị cáo khác được tại ngoại. Trong phần kiểm tra căn cước, luật sư của ông Chiến kiến nghị HĐXX mời ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) và triệu tập ông Hoàng Tuấn Anh (nguyên Chủ tịch UBND TP) đến tòa để làm rõ vai trò liên quan đến khu đất ở 16 Bạch Đằng. Sau khi hội ý, HĐXX cho biết quá trình xét xử nếu thấy cần thiết sẽ mời ông Thơ như đề nghị của luật sư. Theo tổng hợp của thư ký tòa, sáng nay chỉ có bị cáo Phan Ngọc Thạch (cựu Giám đốc Công ty CP Du lịch Đà Nẵng) vắng mặt. Cựu Chủ tịch UBND Đà Nẵng Trần Văn Minh đội mũ, cầm theo giấy triệu tập của tòa. Ảnh: TTXVN. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ 2/1 đến 15/1, kể cả thứ 7 và chủ nhật. Ảnh chụp cảnh lực lượng chức năng dẫn giải bị cáo Phan Minh Cương, Giám đốc Công ty I.V.C. Theo cáo buộc của VKSND Tối cao, 2 cựu lãnh đạo UBND Đà Nẵng cùng cấp dưới đã tạo điều kiện cho Vũ nhận chuyển giao tài sản, quyền quản lý, khai thác đối với 15/22 nhà, đất công sản và 6/7 dự án. Từ đó giúp Vũ có cơ hội trục lợi, gây thiệt hại hơn 22.000 tỷ đồng. Quá trình điều tra, 20/21 bị cáo thừa nhận sai phạm. Riêng Phan Văn Anh Vũ không thừa nhận hành vi phạm tội. Ảnh: TTXVN. Tuy nhiên, căn cứ kết quả điều tra, tài liệu thu thu thập và lời khai người liên quan, VKS nhận định Phan Văn Anh Vũ sau khi được lãnh đạo UBND tạo điều kiện đã thâu tóm hàng loạt nhà đất ở Đà Nẵng. Ông Trần Văn Minh bị cáo buộc giữ vai trò chính, trực tiếp cùng các bị cáo khác làm trái quy định, tạo điều kiện cho Vũ thâu tóm hàng loạt nhà đất. Tuy nhiên đến nay, kết quả điều tra chưa làm rõ được việc chia lợi ích giữa Phan Văn Anh Vũ, Trần Văn Minh và các đồng phạm khác. Ảnh: TTXVN. Sáng nay, luật sư Trần Việt Hùng (bào chữa cho bị cáo Văn Hữu Chiến) kiến nghị tòa triệu tập đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường để làm rõ một số tài liệu do cơ quan này đánh giá. Ngoài ra, vụ án còn có một số tài liệu mật và tuyệt mật là các chứng cứ bào chữa cho bị cáo, luật sư đề nghị HĐXX hướng dẫn sử dụng các tài liệu này.Sau khi hội ý, chủ tọa cho biết theo quy định, các tài liệu ở dạng mật và tuyệt mật sẽ không được công bố công khai tại tòa. Các luật sư có thể sử dụng tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và cáo trạng để sử dụng. Ảnh: TTXVN.

