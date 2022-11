Xét xử vụ Tịnh thất Bồng Lai: Hé lộ tung tích Diễm My

Ngày 2/11, tại phiên tòa xét xử vụ "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" xảy ra tại nơi gọi là " Tịnh thất Bồng Lai" (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), HĐXX đã trình chiếu clip chứng cứ, sau đó xét hỏi bị cáo, nhân chứng và người liên quan. (Ảnh Dân Trí) Clip trình chiếu tại tòa có nội dung quay cảnh tại trụ sở Công an huyện Đức Hòa, có nội dung xuyên tạc, xúc phạm Công an huyện Đức Hòa. Trong video có tiếng hô lớn “công an bắt cóc, công an bắt cóc người”, kết quả giám định xác định giọng nói này của bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên. (Ảnh: Zing.vn) Tuy nhiên, cả 4/6 bị cáo có mặt tại phiên tòa là Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) và Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi), cùng nói là không xác định được những người trong clip, không xác định được giọng nói trong clip mà Tòa vừa trình chiếu là ai. (Ảnh: Zing.vn) Ông Nguyễn Sơn (Trưởng Công an huyện Đức Hòa, đại diện bị hại) xác định, clip mà Tòa phúc thẩm vừa trình chiếu là quay tại Công an huyện Đức Hòa ngày 12/12/2019. Ông Sơn nói clip đã ảnh hưởng, xúc phạm tới Công an huyện Đức Hòa. Về hình sự, ông Sơn đề nghị HĐXX xử lý nghiêm minh, nhằm răn đe các bị cáo. Về dân sự, ông Sơn nói không yêu cầu gì. (Ảnh: Pháp Luật TP HCM) Tường trình tại tòa, ông Trần Quốc Thắng (Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đức Hòa) cho biết, thời điểm 2019, ông Thắng đang là điều tra viên của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa. Ngày 12/12/2019, được sự phân công của lãnh đạo, ông Thắng có triệu tập Võ Thị Diễm My cùng bố, mẹ của Diễm My là ông Võ Văn Thắng và bà Đào Thị Tuyết Mai đến Công an huyện để giải quyết đơn thư của ông Thắng và bà Mai. Trong quá trình làm việc, Diễm My không hợp tác nên không làm việc được và cả ba người đã ra về. Trả lời HĐXX, bố đẻ của Diễm My xác nhận, ngày 12/12/2019, Công an huyện Đức Hòa có mời vợ chồng ông và con gái đến làm việc. Thấy Diễm My tinh thần bấn loạn, không bình thường nên Công an đã giao cho gia đình đưa cháu về chữa bệnh. Cùng với đó, bà Đào Thị Tuyết Mai cũng xác nhận với HĐXX lời vừa khai của chồng bà là đúng. Hồi tháng 5 vừa qua, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An phát thông báo truy tìm Võ Thị Diễm My (SN 1999, HKTT tại phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP HCM; chỗ ở khác, số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), để phục vụ công tác điều tra vụ án xảy ra tại ‘Tịnh thất Bồng Lai’. Tuy nhiên, đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy cô gái này. >>> Xem thêm video: Mở Lại Phiên Tòa Xét Xử Vụ Tịnh Thất Bồng Lai. Nguồn: ANTV.

