Xét xử cựu Trưởng công an TP Thanh Hóa: Sức khỏe yếu, phải dìu vào Tòa

Sáng nay (8/5), TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Nhận hối lộ đối với bị cáo Nguyễn Chí Phương (cựu đại tá, cựu Trưởng Công an TP Thanh Hóa) sau 2 lần bị trì hoãn. Mở đầu phiên xử, bị cáo Phương trình bày với HĐXX xin được ngồi để trả lời vì do sức khỏe yếu và được chủ tọa Hà Huy Hùng chấp nhận. Bên cạnh ông Phương có một người ngồi gần để hỗ trợ, đảm bảo sức khỏe. Tại tòa, bị cáo Phương thừa nhận nội dung cáo trạng nêu tại tòa là đúng và cho hay do "thiếu tỉnh táo" nên để xảy ra sự việc này. Bị cáo Phương cho biết bản thân ông có quá trình gần 40 năm công tác trong ngành công an, giữ nhiều chức vụ ở nhiều địa bàn, có cả miền núi, đạt được nhiều thành tích và nhận được nhiều bằng khen của các cấp, các ngành,... Vì thế, ông mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ bản án. Tại phiên xét xử sáng nay 8/5, ông Đỗ Đức Hiếu, bị hại trong vụ án này cũng có mặt. Trong phần xét hỏi, ông Đỗ Đức Hiếu cũng đã tường trình lại quá trình đưa tiền cho bị cáo Phương như trong cáo trạng đã truy tố. Tuy nhiên, Hiếu cho biết cũng không mong muốn sự việc này xảy ra và xin tòa xem xét giảm mức án thấp nhất cho cựu lãnh đạo của mình. (Ảnh báo NLĐ) Sau đó, HĐXX tuyên bố nghị án, phần tuyên án sẽ diễn ra vào ngày 12/5. Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, Nguyễn Chí Phương là Trưởng Công an TP Thanh Hóa, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa, trực tiếp chỉ đạo việc đề nghị xử lý kỷ luật và ký các văn bản tố tụng khi giải quyết vụ việc Đỗ Đức Hiếu (cán bộ Công an TP) có hành vi "trộm cắp tài sản" xảy ra tại Công an TP Thanh Hóa ngày 18/7/2018. Quá trình thực hiện, Nguyễn Chí Phương đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, nhận hối lộ 3 lần của Đỗ Đức Hiếu với tổng số tiền 260 triệu đồng để giúp Đỗ Đức Hiếu không bị kỷ luật và không bị xử lý hình sự. Sau khi nhận tiền, Nguyễn Chí Phương đã chỉ đạo cán bộ cấp dưới hướng dẫn Đỗ Đức Hiếu làm thủ tục xin xuất ngũ, đồng thời trao đổi với lãnh đạo VKSND TP Thanh Hóa không xử lý hình sự và báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa xin xử lý nội bộ. Tuy nhiên, đề xuất trên của Nguyễn Chí Phương đã không được các cơ quan trên chấp nhận. Việc không thành, Nguyễn Chí Phương buộc phải làm thủ tục kỷ luật tước danh hiệu Công an nhân dân; khởi tố đối với Đỗ Đức Hiếu. Sau khi Hiếu bị khởi tố, Phương đã không trả lại số tiền đã nhận. Tại phiên tòa sáng 8/5, ông Đỗ Đức Hiếu, bị hại trong vụ án này, khai đã tới gặp và đưa tiền 3 lần cho bị cáo Phương với tổng số tiền là 260 triệu đồng. Sau khi biết mình không thoát tội, vẫn bị truy tố trách nhiệm hình sự về tội "Trộm cắp tài sản", Hiếu đã nhiều lần tới nhà Nguyễn Chí Phương để đòi lại số tiền nhưng không được nên đã tố cáo Phương tới cơ quan công an. >>> Mời độc giả xem thêm video: 4 lãnh đạo cấp phòng Công an Đồng Nai bị kỷ luật (Nguồn THĐT)

