Huyện kiện xã đòi tiền, quan xã nợ tiền tỷ và những chuyện "vô tiền khoáng hậu" ở Thanh Hóa

Huyện Thiệu Hóa kiện xã Thiệu Công ra tòa để đòi tiền đã cho vay: Ngày 7/5, UBND huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) cho biết, hồi tháng 1/2019, UBND xã Thiệu Công đề nghị UBND huyện Thiệu Hóa cho tạm ứng 3,1 tỷ đồng để trả nợ cho 79 hộ dân của xã, đồng thời cam kết trả đầy đủ cho người dân và sẽ thu hồi tiền của số cán bộ xã gây ra sai phạm để trả cho huyện trước ngày 30/6/2019. Từ cuối năm 2019 đến nay, UBND huyện Thiệu Hóa đã nhiều lần gửi công văn đề nghị trả lại số tiền 3,1 tỷ đồng vào ngân sách, nhưng xã này vẫn chưa trả. Ông Trịnh Văn Súy - Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa cho biết: "Từ nay đến hết ngày 20/5/2020, nếu UBND xã Thiệu Công không hoàn trả số tiền 3,1 tỷ đồng vào ngân sách, UBND huyện sẽ báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo. UBND huyện cũng đã chuẩn bị phương án nếu UBND xã Thiệu Công không hoàn trả số tiền trên thì sẽ khởi kiện ra tòa để giải quyết". Hiện UBND xã Thiệu Công vẫn chưa thu hồi được số tiền sai phạm mà các cán bộ xã giai đoạn từ năm 1997 - 2006 gây ra, trong khi đó phần lớn số cán bộ này đã nghỉ hưu. Do vậy, vụ việc đòi nợ 3,1 tỷ đồng của UBND huyện Thiệu Hóa đang đi vào ngõ cụt. Vì vậy, huyện Thiệu Hóa cho biết sẽ kiện xã Thiệu Công ra tòa để đòi tiền. Chi tiêu vô tội vạ, huyện Yên Định nợ hơn 50 tỷ: Nhiều năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa) lâm vào cảnh “nợ như chúa chổm” với số tiền hơn 50 tỷ đồng. Trong đó, UBND huyện Yên Định nợ khoảng 23 tỷ đồng, Huyện ủy nợ khoảng 29 tỷ đồng. Khoản nợ 50 tỷ đồng của Huyện ủy, UBND huyện Yên Định chủ yếu rơi vào giai đoạn 2011 - 2015 khi ông Hoàng Cao Thắng làm Bí thư Huyện ủy Yên Định và bà Ngô Thị Hoa làm Chủ tịch UBND huyện này, hiện cả hai vị này đã nghỉ hưu. Món nợ 50 tỷ đồng của Huyện ủy, UBND huyện Yên Định chủ yếu như: Nợ tiền sửa sang cơ sở vật chất công sở Huyện ủy, UBND huyện; tiền xăng xe đi công tác của lãnh đạo; tiền sửa xe khi hư hỏng; tiền quà tặng các dịp đại hội, lễ kỷ niệm; tiền chè nước; tiền ăn uống, nghỉ ngơi khi tiếp khách... của lãnh đạo huyện. Không những nợ chi tiêu, mà huyện này còn nợ cả tiền khen thưởng cho cá nhân, tập thể trên địa bàn vì đã lấy tiền thưởng để chi vào việc khác và giờ không có khả năng trả nợ. Đang nợ như "Chúa Chổm", huyện vẫn xin xây tượng đài 20 tỷ: Mặc dù đang bị kiểm tra vụ nợ hơn 50 tỷ đồng, nhưng Huyện ủy, UBND huyện Yên Định vừa có công văn báo cáo lên tỉnh về việc xây dựng tượng đài Bà Triệu trong công viên quảng trường trung tâm. Công văn nêu rõ kinh phí xây dựng tượng đài Bà Triệu 20 tỷ đồng. Dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư. Cựu Trưởng Công an TP Thanh Hóa ăn tiền của lính: Ngày 26/12/2019, VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Chí Phương (SN 1961, cựu Trưởng Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Nhận hối lộ" theo quy định tại Điều 354, khoản 2, điểm c - Bộ luật hình sự năm 2015. Nguyễn Chí Phương là người trực tiếp chỉ đạo việc đề nghị xử lý kỷ luật và ký các văn bản tố tụng khi giải quyết vụ việc Đỗ Đức Hiếu có hành vi "Trộm cắp tài sản". Quá trình thực hiện, ông Phương đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, 3 lần nhận tiền của Đỗ Đức Hiếu với tổng số tiền 260 triệu đồng để giúp Đỗ Đức Hiếu không bị xử lý kỷ luật và không bị xử lý hình sự. Sau đó, Nguyễn Chí Phương đã phải làm thủ tục đề nghị xử lý kỷ luật tước danh hiệu Công an nhân dân; khởi tố và đề nghị truy tố đối với Đỗ Đức Hiếu. Thấy mình sắp bị đưa ra xét xử, Hiếu đến nhà Nguyễn Chí Phương để đòi tiền nhưng Phương chỉ trả lại 150 triệu đồng. Sau đó, Hiếu làm đơn tố cáo Nguyễn Chí Phương cùng với nhiều tài liệu liên quan soạn ra nhiều USB. Ngày 25/1/2019, Công an TP Thanh Hóa, đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tước danh hiệu Công an nhân dân đối với đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP Thanh Hóa. Cũng ngày 25/1, Cơ quan điều tra VKSND Tối Cao đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Chí Phương. Hot girl Quỳnh Anh được quan tỉnh "nâng đỡ không trong sáng": Trong giai đoạn từ tháng 10/2010 - 11/2015, khi đó là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa, ông Ngô Văn Tuấn đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ. Cụ thể: Ông Tuấn làm trái quy định của hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Thanh Hóa năm 2011; ban hành quyết định không đúng thẩm quyền về thành lập hội đồng tuyển chọn cán bộ, công chức của Sở Xây dựng; Quyết định thành lập mới một số ban chuyên trách trực thuộc Sở Xây dựng trái thẩm quyền… Đặc biệt, ông Tuấn là người đã ưu ái, “nâng đỡ không trong sáng” bà Trần Vũ Quỳnh Anh. Bà Quỳnh Anh từ nhân viên tạp vụ được bổ nhiệm “thần tốc” lên trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản và đang cơ cấu nguồn vào vị trí Phó giám đốc Sở Xây dựng. Ngày 17/12/2017, Ban Bí thư đã đưa ra hình thức kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Ngô Văn Tuấn. Tiếp đó, ngày 18/1/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định cách chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với ông Tuấn. Sau đó, ông Tuấn được UBND tỉnh Thanh Hóa phân công làm tổ trưởng tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo quy hoạch xây dựng phát triển đô thị và nhà ở. Mới đây, Sở Xây dựng có văn bản gửi UBND tỉnh xin chủ trương về quy hoạch cán bộ, trong đó có đề xuất làm quy trình để nhận ông Ngô Văn Tuấn - người từng bị cách chức Phó chủ tịch UBND tỉnh về lại Sở công tác. >>> Mời độc giả thêm video: Bang nhóm ‘cẩu tặc’ trộm hơn 100 tấn chó tại Thanh Hóa khai gì?

