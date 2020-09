Xe tải lật nghiêng khiến 2 người bị thương nặng, 7 con trâu chết tại chỗ

Theo thông tin từ Chi cục QLĐB I.1 cho biết, vụ xe tải bị lật nghiêng xảy ra vào hồi 7h ngày 21/9 tại km257+950T, QL6 đoạn qua đèo Chiềng Đông, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu tỉnh Sơn La. Lúc này chiếc xe ô tô tải biển kiểm soát 36C-303.37 do anh Lê Đình Tâm (SN 1997, trú tại xã Yên Thái, Yên Định Thanh Hóa điều khiển xe hướng Sơn La – Hà Nội, trên xe lúc này có anh Công Ngọc Tuấn (SN 1985, trú tại xã Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa). Khi đến địa điểm trên đã tự lao vào taluy dương rồi lật nghiêng, cú lật đã khiến 2 người trên xe bị thương nặng và mắc kẹt trong ca bin. Ngay lập tức lực lượng CSGT Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với lực lượng PCCC, Công an huyện Yên Châu cùng người dân phá ca-bin đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu và hoàn thành cứu hộ vào khoảng 8h40 cùng ngày. Bên cạnh đó cú lật cũng làm chết 7 con trâu trên thùng xe. Tại hiện trường chiếc xe tải nằm nghiêng về phía vách núi và bị hư hỏng nặng phần đầu. Đặc biệt, đèo Chiềng Đông có độ dài khoảng 8km từ Km 253-262, nhưng có dốc cao, dài, đường hẹp, chỉ cần một xe vượt ẩu có thể gây tai nạn liên hoàn. Mỗi khi mưa lũ còn gây ra tình trang sạt lở, hạn chế tầm nhìn, độ bám dính của lốp kém. Các lái xe cần lưu ý mỗi khi đi qua đặc biệt là vào mùa mưa. Hiện vụ xe tải bị lật nghiêng đang được lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân >>> Xem thêm video: Khoảnh khắc xe tải bị lật sau khi tránh xe máy sang đường ẩu. Nguồn Truyền Hình Long An.

