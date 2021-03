Xe hàng khó qua chốt kiểm soát: Lãnh đạo TX Đông Triều lý giải

Lãnh đạo thị xã Đông Triều cho biết, việc kiểm soát chặt các xe hàng hóa từ phía Hải Dương sang qua QL18 là do Hải Dương vẫn còn ca nhiễm cộng đồng. Do đó, thà làm thật triệt để còn hơn là có một vài ca ra cộng đồng.

Xe hàng hóa qua QL18 phải quay đầu, Hải Phòng kiến nghị Bộ GTVT



Chiều 28/2, lãnh đạo Sở GTVT Hải Phòng cho biết, đơn đã có văn bản kiến nghị lên Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT về việc Quảng Ninh lập chốt kiểm soát kiểm dịch tại QL18, gây khó cho xe chở hàng hóa qua khiến giao thông ùn tắc.

Theo kiến nghị của Hải Phòng, căn cứ tình hình thực tế của các phương tiện đang lưu thông trong những ngày qua, hiện đang xảy ra tình trạng ùn tắc kéo nhiều km tại 1 số điểm tuyến đường cao tốc và quốc lộ. Cụ thể,ngành chức năng của địa phương rất vất vả để điều tiết tại Trạm thu phí Bạch Đằng; nút giao QL10 với đường Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng; QL5; nút giao giữa QL10 và QL18.

Chốt kiểm soát trên QL18.

Sở GTVT Hải Phòng nêu rõ, việc ùn tắc này là do việc lưu thông của các phương tiện trên QL18 qua địa phận Quảng Ninh, Hải Dương đang bị ách tắc, gặp khó khăn. Hầu hết các phương tiện phải quay đầu khi tới các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 được Quảng Ninh lập ra trên QL18. Các lái xe đã buộc phải chuyển hướng lưu thông theo hướng QL10, Cao tốc Hà Nội- Hải Phòng và QL5, gây ra ùn tắc giao thông liên tục nhiều ngày qua.

Để các phương tiện vận tải hàng hoá được lưu thông thông suốt trên QL18, giảm áp lực giao thông cho tuyến còn lại qua địa phận Hải Phòng, địa phương này đề nghị Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có ý kiến với UBND các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc tỉnh yêu cầu các chốt kiểm dịch để xe hành đi qua. Việc lưu thông này là để ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Vì sao chốt QL18 bắt xe chở hàng hóa quay đầu?

Phản hồi Sở GTVT Hải Phòng, Sở GTVT Hải Dương cho biết, trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua, Sở GTVT Hải Dương không đề xuất Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấm lưu thông trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh mà chỉ thực hiện thông báo phân luồng để hạn chế phương tiện theo Chỉ thị số 16 và Công văn số 2601 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 16 theo hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại văn bản số 662/TCĐBVN-ATGT ngày 01/02/2021.

Theo đó, các phương tiện thuộc trường hợp “... hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa...” vẫn được phép lưu thông, nhưng phải bảo đảm điều kiện phòng, chống dịch của tỉnh Hải Dương.

Sở GTVT Hải Dương cho biết thêm, hiện nay, chốt kiểm soát dịch trên QL18 thuộc tỉnh Quảng Ninh vẫn chưa cho các phương tiện lưu thông từ hướng Hải Dương sang nên chưa thể thông QL18. Do đó, Sở này đề nghị Sở GTVT Hải Phòng làm việc, trao đổi với Sở GTVT Quảng Ninh để tháo gỡ.

Trước đó, trao đổi với báo chí, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh khẳng định, địa phương không “ngăn sông cấm chợ” mà đã chỉ đạo các chốt phải cho xe hành hoá lưu thông. Bà Hạnh còn khẳng định lãnh đạo tỉnh còn thường xuyên đi tới các chốt giáp ranh để kiểm tra, và kịp thời tháo gỡ nếu các lái xe bị làm khó.

Khi trao đổi với báo chí mới đây, lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh cho biết, tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều văn bản chỉ đạo tạo điều kiện cho phương tiện vận người, hàng hoá từ tỉnh ngoài vào Quảng Ninh, chỉ yêu cầu đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch.

Trao đổi với PV chiều 28/2, ông Phạm Văn Thành, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều cho biết, tại chốt kiểm soát đặt trên QL18 vẫn không cho các phương tiện từ phía tỉnh Hải Dương vào địa bàn, để chống dịch.

“Thị xã Đông Triều đang ở vùng dịch. Trong khi đó bên Hải Dương ca nhiễm trong cộng đồng là rất lớn. Do đó, chúng tôi phải kiểm soát chặt chẽ, muốn đi qua phải đăng ký và có kết quả xét nghiệm âm tính. Chỉ cần không kiểm soát, dịch sẽ lây ra rất nhanh. Thủ tướng chỉ đạo tùy theo tình hình thực tiễn từng địa phương. Do đó thà rằng mình làm thật triệt để còn hơn là có một vài ca ra cộng đồng. Do đó tiếp tục dừng, đó là quan điểm chỉ đạo của chúng tôi” – ông Thành nói.

Xe hàng hóa các tỉnh khác chạy từ Hải Dương sang đều chung số phận

Ông Vũ Đức Hạnh, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Hải Dương cho biết, ông vừa đi khảo sát tại vị trí đặt chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên QL18. Tại đây các phương tiện đi từ phía Hải Dương sang đều không được qua. Các xe hàng hóa từ Hà Nội, Bắc Giang, Hưng Yên …đi vào Quảng Ninh đều phải chạy qua địa phận Hải Dương trước. Vì thế các xe kể cả xe chở hàng không phải của Hải Dương vẫn chịu chung số phận.

Trước chốt của Đông Triều, tỉnh Hải Dương cũng lập chốt nhưng chỉ để kiểm dịch chứ không hề ngăn bất cứ xe chở hàng hoá nào, chỉ đến khi sang địa phận TX Đông Triều thì mới không thể lưu thông được.

Lái xe Trần Anh Minh, 34 tuổi, trú tại phố Nối, Hưng Yên phản ánh: “Tôi vào TP Chí Linh chở cám cho các trang trại gà đồi, rồi chở gà sang giao cho đầu mối bên Hạ Long nhưng không thể qua chốt kiểm soát của Đông Triều được. Dù tôi đã mặc bảo hộ, đeo khẩu trang, có giấy xét nghiệm Covid-19 theo quy định. Nhưng cứ thấy tôi đi từ Hải Dương sang là họ ra phẩy tay bảo quay đầu. Giấy tờ, hồ sơ tôi trình họ bảo không cần biết, họ chỉ làm theo lệnh từ tỉnh, từ thị xã”.

Ngày 26/2, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản gửi UBND các tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Dương về việc lưu thông phương tiện tại các chốt kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19 trên QL18.

Văn bản do Phó Tổng Cục trưởng Phan Thị Thu Hiền ký cho biết, Tổng cục Đường bộ VN vừa nhận được công văn của Sở GTVT Hải Phòng đề nghị đảm bảo lưu thông phương tiện trên tuyến QL18 trong phòng, chống dịch COVID-19.

Trên cơ sở đó, Tổng cục Đường bộ đề nghị UBND các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và Bắc Ninh căn cứ theo các Chỉ thị số 05, Chỉ thị số 06 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, tạo điều kiện cho các phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông qua các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên QL18 nhằm bảo đảm vận hành thông suốt vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất.

Đồng thời, giảm tải, tránh tình trạng ùn tắc trên QL10 và QL5 (do các phương tiện đến các chốt kiểm soát trên QL18 đều phải quay đầu và lưu thông ra QL10 và QL5).

“UBND các tỉnh cũng cần chỉ đạo Sở GTVT phối hợp chặt với lực lượng chức năng của tỉnh để phân luồng tổ chức giao thông, đặc biệt là phối hợp với các sở GTVT lân cận triển khai hướng dẫn các đơn vị hàng hóa thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế” - văn bản nêu rõ.

Tuy nhiên, sau 2 ngày văn bản này được ban hành, các tỉnh liên quan đã thực hiện ngay, riêng Quảng Ninh, xe chở hàng hóa vẫn chưa được lưu thông qua chốt kiểm soát tại QL18.