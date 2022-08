Xe đầu kéo lật ngửa, lửa cháy thiêu rụi phần đầu trên cao tốc

Theo thông tin ban đầu, vụ xe đầu kéo lật ngửa, lửa cháy thiêu rụi phần đầu xe trên cao tốc xảy ra vào hồi 9h ngày 12/8. Tại đường vòng cua dẫn ra khỏi đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng Km 21+ 400 đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thuộc địa phận xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên. Cụ thể vào khoảng thời gian trên, xe đầu kéo Biển số 51C-355.66 Mooc 51R-164.04 do anh Đặng Văn C. (sinh ngày 10/02/1985, HKTT Bích Cẩm, Quang Phục, Tứ Kỳ, Hải Dương) ( trên xe không chở ai) điều khiển theo hướng từ Hải Phòng đi Hưng Yên va chạm vào dải hộ lan bên trái hướng đi của xe đầu kéo khiến xe bị lật và bốc cháy. Hậu quả: Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, xe ô tô đầu kéo bị cháy toàn bộ phần đầu xe. Hiện vụ xe đầu kéo lật ngửa, lửa cháy thiêu rụi phần đầu xe trên cao tốc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Cháy xe bồn tại cây xăng Quảng Ninh: Do đốt vàng mã! Nguồn: ANTV.

