Bờ kè Hồ Gươm sụt lún khiến Hà Nội phải dùng cách này để cảnh báo

Theo ghi nhận của PV Kiến Thức, tại một số khu vực bờ kè Hồ Gươm cho thấy nhiều điểm sụt lún đã được chính quyền cho dựng rào sắt và cắm biển cảnh báo nguy hiểm sụt lún để đảm bảo an toàn cho người dân. Hàng rào vật liệu bằng sắt cao khoảng 40cm được gia cố gắn chắc vào vỉa hè. Tổng chiều dài các điểm sạt lở khoảng 200m đã được rào lại. Tuy nhiên, việc lắp hàng rào chắn bằng sắt để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách khi dạo quanh khu vực Hồ Gươm chỉ là phương án tạm thời. Theo thông tin từ UBND quận Hoàn Kiếm, hệ thống kè xung quanh hồ Hoàn Kiếm được xây dựng từ lâu, chưa được đầu tư cải tạo nên đã có hiện tượng lún sụt từ trước năm 2017. Đến nay, hệ thống kè xung quanh hồ đã xuống cấp, nhiều vị trí đã mất chân kè dẫn đến hệ thống đường dạo sát mép hồ nhiều điểm bị lún sụt. Để xử lý dứt điểm tình trạng sụt lún bờ kè Hồ Gươm, UBND quận Hoàn Kiếm đã lập dự án trình Thành phố, Bộ Xây dựng và các cơ quan chức năng dự án cải tạo khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm. Theo đó, Giám đốc Ban quản lý dự án quận Hoàn Kiếm cho biết, dự kiến, đến quý IV/2019 sẽ tiến hành khởi công cải tạo, chỉnh trang lại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm để đảm bảo an toàn cho người dân và góp phần cải thiện mỹ quan thành phố. Còn các đoạn bờ kè đang có hiện tượng sụt lún được tạm thời gia cố bằng rào sắt và biển cảnh báo sẽ được cải tạo trước.Bờ kè Hồ Gươm bị sụt lún nghiêm trọng. Nhiều vị trí đã mất chân kè dẫn đến hệ thống đường dạo sát mép hồ nhiều điểm bị lún sụt. Ngoài ra, nhiều đoạn kè cũng đang trong tình trạng xuống cấp trầm trọng.

