Xác nữ không đầu, không tay dưới lớp mùn cưa vạch mặt kẻ sát nhân bí ẩn

Theo hồ sơ vụ án, chiều 7/1/2011, anh công nhân vệ sinh môi trường đi vào bãi đất trống ở khu chợ Đầm Triều, phường Quán Trữ, quận Kiến An, TP Hải Phòng thì thấy lấp ló dưới lớp mùn cưa một đôi chân người lộ ra… nên đã hô hoán. Sau đó, người dân kinh hãi khi phát hiện đó là một xác chết không đầu, không tay… Nhận được tin báo, Công an quận Kiến An, CATP Hải Phòng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua sơ bộ xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi giết người vô cùng dã man (Ảnh minh họa, nguồn internet) Quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, phát hiện nạn nhân là nữ giới, khoảng 35 – 40 tuổi bị cắt đầu và 2 tay, chân trái có vết cắt ở đoạn háng, trên người chỉ mặc một chiếc quần lót. Thi thể nạn nhân khi được phát hiện đã được cọ rửa sạch sẽ, không còn vết máu, các dấu vết thương tích và bị phủ bởi lớp rác, mùn cưa. Do đó, việc tìm ra danh tính của nạn nhân hết sức khó khăn khi thi thể không còn nguyên vẹn. Hàng chục tổ công tác được tỏa đi tiến hành kiểm tra hành chính trên địa bàn phường Quán Trữ và các phường lân cận, đặc biệt chú ý các khu vực nhà trọ, địa bàn trọng điểm. (Ảnh minh họa, nguồn internet). Đến 20h00 cùng ngày, một tổ công tác qua kiểm tra nhà số 676 Trường Chinh, phường Quán Trữ, ngôi nhà này đấu lưng với khu đất trống nơi phát hiện xác chết do Nguyễn Dũng Giang, SN 1980, ở số 5 lô 22 khu T3, phường Thành Tô, quận Hải An thuê làm cửa bán hàng quần áo có nhiều dấu hiệu khả nghi. Điều đáng nói, trong gian bếp của ngôi nhà Giang đang thuê có một chiếc chiếu còn ướt và có mùi tanh rất khó chịu. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Thông tin nhanh chóng được báo về Ban chuyên án và Giang cũng được mời về trụ sở Công an phường Quán Trữ để làm việc. Tuy nhiên, khi về trụ sở làm việc, Giang hết sức bình thản trả lời trôi chảy các câu hỏi của cán bộ điều tra và một mực khẳng định mình hoàn toàn không liên quan đến vụ án. Cùng với việc đấu tranh đối với Giang, Ban chuyên án vẫn miệt mài thu thập thông tin, trắng đêm không ngủ, tập trung tìm kiếm các bộ phận còn lại của thi thể nạn nhân. Đến 15h00 ngày 8/1/2011, một tổ công tác đã phát hiện 2 cánh tay và 1 túi ni lon màu đen đựng quần áo phụ nữ bê bết máu vứt trong bể phốt của một móng nhà để hoang nằm đối diện lô đất, nơi phát hiện xác chết khoảng 30m. Tiến hành lấy mẫu dấu vân tay và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã nhanh chóng xác định được nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu H, SN 1973, trú tại khu 5, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân. Chị H có chồng những đã chết từ năm 2008 và sống cùng con trai SN 1994, ở tại số 10/570 Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân. Con trai chị H cho biết, mẹ mình đã đi từ khoảng 21h00 ngày 5/1/2011. Chị H đi bằng xe máy Honda Wave RS và có nói đến gặp 1 chú nào đó đòi tiền nợ, từ đó đến nay chưa thấy về. Khi ra khỏi nhà chị H có để quên điện thoại, sau đó có tin nhắn là đã đi Lạng Sơn cùng với một người bạn vài hôm sẽ về, mọi người ở nhà cứ yên tâm…(Chiếc xe máy của nạn nhân)

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, các lực lượng phá án xác định, tối hôm 5/1, chị H đã đến cửa hàng bán quần áo trên đường Trường Chinh để gặp Giang. Sau nhiều giờ ngồi tại trụ sở công an, Giang vẫn bình thản và khẳng định mình là người đàng hoàng, làm ăn chân chính, hoàn toàn không liên quan gì đến vụ việc trên… Cho đến khi cán bộ điều tra nhắc đến cái tên Nguyễn Thị Thu H thì mặt của Giang biến sắc, mồ hôi vã ra như tắm, miệng nói lắp bắp… Và cuối cùng trước những chứng cứ sắc bén, kẻ sát nhân máu lạnh đã thú nhận tội ác của mình. Hắn khai nhận, trước đó 2 tháng có quen biết chị H. Vào đầu tháng 11/2010, chị H có cho Giang vay tiền nhưng nhiều lần gọi điện để đòi thì hắn cứ lần lữa không chịu trả. Trong lúc không xoay sở được tiền để trả nợ cho chị H cộng với nhiều việc khác cần tiền để giải quyết, hắn đã nảy sinh ý đồ giết chị H để cướp tài sản và xù luôn khoản nợ... Bởi hắn biết chị H có 2 chiếc nhẫn vàng thường đeo ở tay và chiếc xe máy. Tối 5/1, Giang vờ gọi điện cho chị H nói sang gặp mình ở cửa hàng bán quần áo để trả nợ nhằm thực hiện hành vi. Khi chị H đến cửa hàng của Giang, trong lúc ngồi nói chuyện, lợi dụng lúc chị H sơ hở, Giang dùng búa đập nhiều nhát vào đầu làm nạn nhân chết ngay tại chỗ. Sau khi lúc soát lấy được 2 chiếc nhẫn vàng, Giang lôi xác chị H vào gian bếp dùng dao sắc cắt thi thể nạn nhân ra. Để xóa sạch dấu vết, hắn đưa thi thể vào nhà tắm, dùng nước xả sạch máu me rồi đem 2 cánh tay vào một túi nilon, phần đầu và quần nạn nhân hắn cho vào một túi nilon khác và quần áo dồn lại cho vào 1 túi ni lon khác nữa. Gói ghém xong, tên sát nhân man rợ đi theo cửa sau bình thản mang theo 3 túi nilon trên ra khu đất trống khu vực chợ Đầm Triều vứt ở 3 vị trí khác nhau. Sau đó, hắn quay về cửa hàng bê phần thi thể còn lại của chị H ra khu trống ngay phía sau đặt nằm sấp rồi lấy mùn cưa có sẵn phủ kín và tiếp tục đậy chiếu lên trên rồi quay về cửa hàng lau chùi, dọn dẹp. Còn lại chiếc xe máy của nạn nhân, Giang mang sang gửi tại bãi gửi xe ở khu vực cầu Niệm, quận Lê Chân để tại đó. Nguyễn Dũng Giang quê ở xã Quyết Thắng, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, là con thứ 6 trong gia đình có 7 anh chị em. Bố Giang là cán bộ nghỉ hưu và đã qua đời hơn chục năm trước, còn mẹ làm nông nghiệp. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, năm 1998, Giang rời quê ra Hải Phòng học lái xe. Sau đó, nhờ quen biết, Giang xin vào làm nhân viên tại rạp 1-5 (Hải Phòng). Nhưng bản chất ham chơi, lười lao động nên anh ta chẳng trụ được lâu. Sau nhiều năm bôn ba, năm 2006, Giang lấy vợ là chị N.T.C và có hai con trai sinh đôi, được bố mẹ vợ cho căn nhà tại quận Hải An. Đến khoảng năm 2008, Giang đi lái taxi. Dù được gia đình quan tâm, nhưng Giang là loại đàn ông chẳng ra gì, thường xuyên đánh vợ. Về sau này, Giang còn có thói trăng hoa, cặp kè với nhiều phụ nữ. Tháng 10/2010, vợ chồng Giang chính thức li hôn. Trở thành kẻ độc thân, Giang cũng chẳng ngó ngàng gì tới con cái, thậm chí sau ly hôn, Giang từng đòi gia đình vợ phải chia cho mình số tiền lên tới vài chục triệu đồng. Gần cuối năm 2010, Giang thuê ngôi nhà 676 đường Trường Chinh, phường Quán Trữ để mở cửa hàng bán quần áo. Chính thời gian này, Giang quen biết chị H và có vay mượn chị H tiền để mở cửa hàng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ngày 24/5/2011, TAND TP Hải Phòng đã đưa Giang ra xét xử, đứng trước vành móng ngựa, hắn vẫn thể hiện là kẻ lưu manh có hạng khi tiếp tục chối tội. Nhưng, những bằng chứng được thu thập đã không để một kẻ giết người máu lạnh như Giang có thể "thoát thân". Với tội ác "trời không dung, đất không tha" ấy, TAND TP Hải Phòng đã kết án tử hình đối với kẻ giết người man rợ Nguyễn Dũng Giang.

