Xác cô gái trong bãi rác tố âm mưu tàn độc của kẻ sát nhân

Theo hồ sơ vụ án, một ngày đầu tháng 1/2008, người nhặt rác ở bãi rác xóm 5, thị trấn Sông Cầu (Đồng Hỷ, Thái Nguyên) bất ngờ “bới” phải một thi thể người được vùi lấp khá cẩn thận. Nhận thông tin, Công an tỉnh Thái Nguyên lập tức có mặt. Hiện trường phát hiện tử thi là một bãi rác khuất nẻo, nằm cách xa đường quốc lộ. Nạn nhân được xác định là nữ giới, khoảng ngoài 20 tuổi. Phần đầu cô gái có nhiều vết thương, có thể đây là nguyên nhân dẫn đến cái chết. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Quá trình khám nghiệm, công an không tìm thấy bất cứ đồ vật, tài sản hay giấy tờ gì, điều đó cũng khiến việc xác định danh tính gặp nhiều khó khăn. Các giám định viên cho rằng, nạn nhân bị sát hại khoảng 12 giờ trước đó ở nơi khác rồi được đưa tới đây vùi lấp để phi tang. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Nạn nhân không danh tính, không có tài sản, không bị xâm hại, vậy vì sao lại bị giết một cách dã man đến thế? Nhiều tổ trinh sát được cử đi khắp các xóm, xã của huyện Đồng Hỷ để rà soát, đồng thời thông tin truy tìm tung tích nạn nhân cũng được loan báo rộng rãi để người dân biết và phối hợp. Đến chiều 11/1/2008, công an nhận được trình báo của gia đình chị Đàm Thị L (trú tại Tân Long, Đồng Hỷ, Thái Nguyên) về việc chị này mất tích bất thường. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Gia đình cho biết, chị L hiện đang làm cho một công ty bán hàng theo mô hình đa cấp tại Thái Nguyên. Vào chiều muộn 10/1, chị L đi xe máy ra khỏi nhà để gặp khách, sau đó thì không quay trở lại. Mọi nỗ lực liên lạc, tìm kiếm đều chẳng có kết quả. Tiến hành nhận dạng, gia đình xác nhận thi thể được tìm thấy ở thị trấn Sông Cầu chính là chị L. Dựa vào những thông tin được người nhà cung cấp, các điều tra viên xác định vào thời điểm chị L chết, chiếc xe máy và điện thoại di động đã “biến mất”. Như thế, nhiều khả năng đây là vụ giết người nhằm cướp tài sản. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Một vài nhân chứng cho hay, vào tối 10/2 họ nghe thấy tiếng xe máy đi từ đường quốc lộ vào khu bãi rác, kèm theo đó là bóng dáng 2 người đàn ông. Lúc ấy, trời tối nên không nhận dạng được hai kẻ lạ mặt đó. Quá trình truy xét, công an phát hiện có vết máu kéo dưới đất từ phía đường vào khu bãi rác, điều này cho thấy khả năng chị L bị hung thủ di chuyển từ bên ngoài vào. Trong khi việc truy tìm xe máy, điện thoại của chị L chưa đem lại kết quả thì một nguồn tin đã xác định được người mà nạn nhân gặp trước khi bị sát hại. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Qua nguồn tin này, công an nắm được, chiều tối 10/1 chị L có hẹn gặp nam thanh niên tên Hoàng Nghĩa Ngọc (SN 1989, trú tại Đồng Bẩm, Đồng Hỷ, Thái Nguyên). Ngọc vốn quen với chị L. Cuộc gặp vào chiều muộn 10/1 là để nhờ chị L xin việc hộ. Cũng thời điểm này, một tổ trinh sát đã tìm thấy chiếc xe máy mà chị L bị mất. Người mua lại chiếc xe đó cho biết, kẻ đem bán có tên Vũ Đức Quỳnh (SN 1989, trú tại Đồng Hỷ, Thái Nguyên). Quỳnh và Ngọc thật trùng hợp lại có mối quan hệ bạn bè, thời gian gần đây hai tên này thường đi với nhau. Một chi tiết đáng chú ý nữa là Quỳnh từng có thời gian làm cùng công ty với chị L. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Cùng với những tài liệu, chứng cứ khác, Công an tỉnh Thái Nguyên xác định Quỳnh, Ngọc là hai nghi phạm trong vụ sát hại chị L. Ngọc bị bắt giữ ngay sau đó khi đang lần trốn tại nhà. Còn Quỳnh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, vài giờ sau đó, một lái xe taxi điện báo phát hiện có thanh niên hình dáng giống Quỳnh theo miêu tả của công an đang di chuyển khỏi địa bàn Thái Nguyên. Một tổ công tác được triển khai, áp sát chiếc xe taxi nói trên, Quỳnh bị quật ngã, bắt giữ khi mới chỉ đi tới khu vực cầu Gia Bảy. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tại cơ quan điều tra, hai gã thanh niên khai nhận toàn bộ hành vi tội ác của chúng. Theo đó, trước đây khi xin vào làm tại công ty nơi chị L làm kế toán, Quỳnh phải đóng 3 triệu đồng theo quy định. Quãng thời gian sau đó, Quỳnh không chịu làm và nghỉ việc. Hắn nhiều làn gọi điện cho chị L để đòi số tiền đã đặt cọc vào công ty, tuy nhiên chị L không thể giải quyết. Từ đây, Quỳnh đem lòng thù tức. Biết Ngọc có quan hệ quen biết chị L, Quỳnh đã bàn với tên này việc lừa và sát hại chị L nhằm cướp tài sản. Nghe thấy ý định thâm độc ấy, chẳng ngờ Ngọc đồng ý. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ngọc liên lạc với chị L nhờ xin vào công ty làm, chị L tưởng thật nên đã chấp thuận giúp đỡ. Chiều muộn 10/1/2008, chị L đi xe máy theo hẹn đến gặp Ngọc. Sau khi trao đổi công việc, Ngọc nói phải về nhà lấy tiền nộp vào công ty và nhờ chị L chở đi. Khi tới nhà, Ngọc giả vờ không có tiền rồi bảo phải lên thị trấn Chùa Hang mới có tiền. Lúc này trời đã khá muộn. Tuy nhiên, do Ngọc có mối quan hệ quen biết từ trước nên chị L vẫn tin tưởng. Ngọc đèo chị L đi đến con đường vắng, nơi Quỳnh đã hẹn trước, ngồi phục “con mồi”. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ngọc dừng xe, bảo chị L đứng đợi để gã đi lấy đồ. Ngay lập tức từ trong bóng tối, Quỳnh lao ra cùng với Ngọc khống chế, siết cổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Biết chị L. đã chết, hai đối tượng đưa xác lên xe máy, “kẹp” ở giữa rồi đi gần 10km về khu bãi rác ở xóm 5, thị trấn Sông Cầu để phi tang. Gây án xong, chúng đem chiếc xe máy cướp được đi bán lấy tiền chia nhau. Sau này, với tội ác man rợ của mình, Quỳnh bị TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt mức án tử hình, còn Ngọc phải chịu mức án chung thân. (Ảnh đối tượng Quỳnh) >>> Xem thêm video: Xác định nguyên nhân nữ nhân viên chuyển phát bị sát hại dã man.

