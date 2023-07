Cháy rừng Hải Vân, huy động 150 người dập lửa: Thiệt hại thế nào?

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h45 sáng 26/7, tại khu vực tiểu khu 4A, rừng Nam Hải Vân, ngay sát đường ray đường sắt Bắc - Nam, xảy ra vụ cháy rừng. Phát hiện vụ cháy, khoảng 150 người gồm các lực lượng Kiểm lâm, Biên phòng, Quân đội, Công an, Cảnh sát PCCC,…cùng lực lượng tại chỗ của địa phương nhanh chóng phối hợp dập lửa. Do điểm cháy có địa hình triền dốc, sát bờ biển, xe chữa cháy không thể tiếp cận, lực lượng chức năng phải chữa cháy thủ công, dùng máy thổi gió, dao rựa để phát quang, tạo "đường băng trắng" ngăn lửa cháy lan. Đồng thời, cắt cử cán bộ liên tục múc nước từ các khe suối gần đó để dập lửa trực tiếp. Do thời tiết rất hanh và nắng nóng, việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Đến khoảng 10h30, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng đã phân công 30 người tiếp tục túc trực, để phòng đám cháy bùng phát trở lại. Ước tính ban đầu, diện tích cháy khoảng 0,7 ha. Cây bị cháy là cây bụi, lau lách, không gây thiệt hại về tài sản. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân, thống kê thiệt hại vụ cháy. >>> Mời độc giả xem thêm video Quảng Ninh, cháy nhà nghi do sét đánh, 2 người thiệt mạng:

