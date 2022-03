Vừa sạc điện thoại vừa sử dụng và những cái chết thương tâm

Người phụ nữ tử vong trên giường ngủ, trên tay cầm điện thoại đang sạc pin: Ngày 21/3/2022, chị Mạc Thị Dớ (29 tuổi, xã Lộc Yên, Hà Tĩnh) được người nhà phát hiện đã chết trong tư thế nằm ngủ, trên tay cầm điện thoại đang sạc pin. Nguyên nhân ban đầu được xác định tử vong do điện giật. Hiện công an đang điều tra, làm rõ. (Ảnh Dân Việt) Vừa dùng điện thoại vừa sạc pin, nam sinh Hà Tĩnh dập nát bàn tay: Ngày 29/12/2021, N.V.T (SN 2007, xã Xuân Hội, Nghi Xuân) đã được cấp cứu trong tình trạng bàn tay bị dập, bầm tím, máu cháy nhiều. Nguyên nhân là do T. sử dụng điện thoại khi vẫn đang cắm vào ổ điện để sạc thì điện thoại bất ngờ phát nổ. (Ảnh Sức khoẻ và Đời sống) Điện thoại phát nổ lúc học trực tuyến, một học sinh lớp 5 tử vong: Ngày 15/10/2021,em N.V.Q. (SN 2011, học sinh lớp 5, trường tiểu học Nam Anh, huyện Nam Đàn) đã được phát hiện trong tình trạng phỏng nặng, người nhà đưa đi cấp cứu nhưng em đã tử vong ngay sau đó . Nguyên nhân là khi cắm điện thoại vào pin dự phòng để sạc thì bất ngờ điện thoại phát nổ. (Ảnh Công an Nhân dân) Vừa sạc pin vừa chơi game, một thiếu niên ở Bình Phước bị nổ nát bàn tay: Ngày 17/1/2021, em T.X.H (15 tuổi, huyện Bù Đăng, Bình Phước) đã được gia đình đưa đi cấp cứu trong tình trạng bàn tay bị dập nát. Nguyên nhân là em H. sạc pin điện thoại trong lúc đang chơi game, điện thoại bất ngờ phát nổ. ( Ảnh Thanh niên)

Điện thoại đang sạc phát nổ, thiếu niên dập nát 2 bàn tay: Ngày 19/12/2020, Phạm Đức L. (SN 2005, xã Nghĩa Lộ, Yên Bái) đã được gia đình đưa đi bệnh viện trong tình trạng bàn tay phải bị dập nát, mất hoàn toàn ngón 1, cụt đốt 2, 3 (ngón 2, 3) cụt ngón 4, 5; bàn tay trái nham nhở, dập nát phần mềm; gối phải bị thương chảy máu; vùng mặt, mắt tổn thương, cằm bị rách. Nguyên nhân L. nói là khi đang dùng điện thoại bỗng dưng phát nổ. (Ảnh Người lao động) Điện thoại đang sạc phát nổ, nam thanh niên ở Hoà Bình tử vong: Ngày 16/6/2020, anh Q.V.A. (SN 1993, huyện Kim Bôi, Hòa Bình) được người thân phát hiệntử vong tại phòng khách của gia đình, trên tai còn đeo tai nghe, chiếc điện thoại bị nổ dính vào vùng ngực.Nguyên nhân tử vong là do vừa cắm sạc pin vừa sử dụng điện thoại, bất ngờ điện thoại phát nổ. (Ảnh Dân trí) Điện thoại iPhone phát nổ, nam thanh niên dập nát bàn tay: Ngày 27/5/2020, Lương Thanh D. (37 tuổi, Biên Hòa, Đồng Nai) nhập viên trong tình trạng bàn tay trái dập nát và ngón út bị mất 2 đốt. Nguyên nhân là đang sử dụng điện thoại iPhone cắm dây sạc pin và chơi game thì điện thoại phát nổ. (Ảnh Người lao động) Thanh niên 19 tuổi phải cắt bỏ 3 ngón tay vì vừa sạc điện thoại vừa… chat: Ngày 11/2/2020 anh T.Q.V. (19 tuổi; huyện Thới Bình, Cà Mau) được người thân đưa vào bệnh viện với bàn tay dập nát. Anh V. được đưa vào bệnh viện xử lý vết thương, cấp cứu và cắt bỏ 3 ngón tay bị dập nát do điện thoại phát nổ. Nguyên nhân dẫn đến điện thoại anh V. phát nổ là khi anh đang vừa sạc pin vừa sử dụng. (Ảnh minh họa) Điện thoại nổ lúc sạc pin, nam thanh niên ở Lâm Đồng tử vong: Ngày 3/10/2019, anh Phạm Thế T. (18 tuổi, huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) được mọi người phát hiện tử vong trên giường, bên cạnh là chiếc điện thoại bị nổ, cháy đen. Tại hiện trường, anh T. tử vong bên chiếc điện thoại hiệu iPhone, cạnh đó là cục sạc pin màu trắng và dây màu đen. (Ảnh Dân trí) >>> Mời quý vị độc giả xem thêm video: Nam sinh tử vong khi vừa sạc điện thoại vừa đeo dây tai nghe. ( Nguồn: VTV24)

