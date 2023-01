Vụ trình báo bị cướp 4,9 tỷ: Nhiều tình tiết cần được làm rõ

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, bà Hồ Thị Hiền cho biết, bà Hiền cùng chồng (ông Lê Viết Chín) và bà Tô Thị Mỹ Lệ có quen biết từ trước. Từ năm 2020 đến nay, bà Hiền có vay tiền của bà Lệ nhiều lần để đáo hạn, có lần lên đến vài chục tỷ đồng và đã thanh toán. Tính đến ngày 04/04/2022, bà Hiền còn nợ bà Lệ 1,5 tỷ đồng. Số tiền này các bên chưa đối chiếu với nhau



Đơn tố cáo của ông Lê Viết Hạnh gửi cơ quan Công an

Khoảng tháng 12/2022, bà Hiền có nhu cầu vay số tiền 5 tỷ để đáo hạn ngân hàng, bà Lệ yêu cầu viết giấy vay tiền và cam kết sẽ chuyển số tiền trên vào tài khoản ngân hàng của bà Hiền để đáo hạn.

Tuy nhiên, bà Hiền khẳng định, mặc dù đã nhận giấy vay nhưng bà Lệ không chuyển số tiền 5 tỷ đồng vào tài khoản, cũng không đưa bất kỳ khoản tiền mặt nào cả. Do đó, bà Hiền buộc phải vay của bà Son Thị Mùi số tiền 10.320.000.000 đồng để đáo hạn ngân hàng. Ngày 03/01/2023, bà Hiền còn nợ bà Mùi số tiền là 5 tỷ đồng, hẹn 07h30 ngày 04/01/2023 lên làm việc.

Đối với g iấy vay tiền mà bà Lệ đang giữ, bà Hiền đã rất nhiều lần yêu cầu trả lại nhưng bà Lệ chỉ hứa hẹn mà chưa chịu trả. Mối quan hệ giữa bà Hiền và bà Lệ cũng chưa phát sinh mâu thuẫn gì.

Về 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), bà Hiền cho biết, trước đây, bà Lệ có đến nhà và đề nghị cho mượn 07 sổ đỏ để thế chấp ngân hàng. Tuy nhiên, vì lý do ngân hầng siết room nên bà Lệ đã giao trả lại các sổ đỏ này. Gia đình bà Hiền cũng không thế chấp các sổ đỏ để vay tiền như những thông tin trước đó.

“ Ngày 04/01/2023, sự việc ông Trí cùng một số đối tượng khác chiếm đoạt tiền của ông Lê Viết Hạnh (Giám đốc Công ty TNHH phát triển Đất Đỏ) thì không liên quan đến nợ nần của bà Lệ và chúng tôi.

Qua tìm hiểu thì chúng tôi được biết một số thông tin đưa ra chưa xác thực về bản chất sự việc cũng như số tiền mà chúng tôi đã vay, mượn của bà Lệ. Hơn nữa, Công an thành phố Pleiku và Công an tỉnh Gia Lai cũng không mời tôi và bà Son Thị Mùi lên lấy lời khai để làm rõ sự hơn việc”, bà Hiền cho biết.

Cuối buổi làm việc, bà Hiền mong muốn cơ quan chức năng cần làm rõ sự việc trên, tránh đưa những thông tin chưa đúng làm ảnh hưởng công việc làm ăn của doanh nghiệp Phú Lợi

Địa điểm xảy ra vụ việc

Như chúng tôi đã đưa tin, ngày 4/1, ông Lê Viết Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Đất Đỏ có đơn trình báo đến cơ quan công an về việc ông bị cướp 4,9 tỷ đồng . Từ đơn trình báo, Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP Pleiku triệu tập các nghi can nhằm làm sáng tỏ vụ việc

Theo kết quả điều tra, ông Lê Viết Hạnh (SN 1988, trú tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam)- Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Đất Đỏ (trụ sở tại TP. Quy Nhơn, Bình Định) là người đã viết đơn trình báo bị cướp 4,9 tỷ đồng có quan hệ họ hàng và buôn sắn lát với ông Lê Viết Chín- Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Phú Lợi (đường Tăng Bạt Hổ, phường Yên Đỗ, TP Pleiku). Tại cơ quan Công an, ông Lê Viết Hạnh khai rằng, số tiền 4,9 tỷ đồng ông dùng để giao dịch mua bán sắn lát với ông Lê Viết Chín, không biết gì về nợ nần giữa ông Chín và ông Trí nên viết đơn trình báo- Thông tin từ cơ quan công an.

Đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết: "Sự việc trình báo bị mất 4,9 tỷ đồng của ông Hạnh không có dấu hiệu hình sự. Đây là vụ tranh chấp dân sự…”

